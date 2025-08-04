Ярослав Нилов обсуждает ключевые вопросы современной российской политики. Он рассматривает борьбу с коррупцией, проблемы миграции и роль русского языка в постсоветском пространстве. В программе раскрываются взгляды на изменения в государственной службе, меры по борьбе с коррупцией и возможности улучшения миграционной политики. Особое внимание уделяется сохранению культурных традиций и тому, как Россия может укрепить свои позиции с помощью русского языка.

Книга От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. | Раззаков Федор Ибатович:

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00:00 Введение

00:20 Цикличность борьбы с коррупцией

01:18 Мобилизация и ресурсы

01:57 Результаты борьбы с коррупцией

03:38 Призывы к мобилизации

05:40 Безнаказанность и справедливость

08:22 Инициатива и ответственность

10:41 Перезагрузка системы

11:30 Дефицит кандидатов

13:06 Моральная составляющая

14:46 Проблемы чиновников и страх

15:42 Борьба с коррупцией и мобилизация

17:32 Информационная политика и фейки

20:42 Продовольственные карточки и ассоциации

23:45 Коррупция и мигранты

24:40 Система оценки знаний иностранных граждан

25:09 Миграционная политика и восприятие мигрантов

26:37 Социальные последствия миграционной политики

27:56 Проблемы с легальной миграцией

31:08 Контроль за мигрантами и их деятельностью

33:35 Контроль за трудоустройством и финансами

36:03 Мигранты как носители культуры

37:46 Интеграция мигрантов

38:17 Проблемы изучения русского языка

39:16 Требования к трудовым мигрантам

41:07 Возможности изучения языка

42:05 Примеры изучения языков

43:20 Культурная экспансия

44:58 Образование детей мигрантов

47:14 Влияние на постсоветские республики

49:47 Экономические аспекты распространения языка

50:19 Миграционный вопрос и ситуация в Молдавии

51:06 Национальные конфликты и личные наблюдения

52:14 Геополитические процессы и интересы

53:09 Экономическая ситуация в Молдавии и Приднестровье

54:10 Конфликт в Приднестровье и роль генерала Лебедя

55:17 Вытеснение русского языка и диаспора

56:56 Проблемы с консульством в Приднестровье

58:27 Влияние Румынии на молодёжь Молдавии

01:00:31 Продвижение русского языка и безопасность

01:02:45 Ментальная перезагрузка и образовательные программы

01:03:18 Влияние Сороса и американских советников

01:03:55 Заключение

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