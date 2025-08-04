Борис Марцинкевич погружается в мир ядерной физики: откройте шокирующие тайны деления ядра урана и плутония, изменившие мир навсегда. Узнайте, как работают ядерные реакторы, как создается оружейный плутоний и какие секреты таит обогащение урана. Погрузитесь в историю Манхэттенского проекта и узнайте, как выдающиеся умы, включая Нильса Бора и Лизу Мейтнер, разгадали ядерные загадки. Разберем, чем отличается ядерное деление от синтеза и почему тяжелая вода стала ключом к мощнейшим реакторам. Выясните, какие изотопы были критически важны для ядерного оружия и мирной энергетики, и почему. Увлекательное путешествию в самое сердце атомного века, полное уникальных открытий и малоизвестных фактов в новом видео

0:00 Атомная энергия: От деления к термоядерному синтезу

2:45 Ядерные взрывы: Уроки истории и мощь

4:44 Атомный проект: Бегство ученых и гонка за бомбой

6:19 Ядерный реактор: Парадоксы нейтронов

11:28 Уран-графитовые реакторы: Открытие и развитие

15:16 Инновации атомной эры: Новые профессии

16:18 Атомные расчеты: Упрощенные единицы измерения

20:22 Дейтерий: Идеальный замедлитель нейтронов

25:20 Немецкий атомный проект: Первые шаги и неудачи

26:38 Открытие деления ядра: Немецкие ученые и политический контекст

28:54 Нильс Бор: Теория атома и ядерные реакции

30:59 Отто Ган: Роль в радиохимии

32:31 Лиза Мейтнер: Женщина в науке и ключевые открытия

37:12 Гонка за трансурановыми элементами: Ошибки и истина

41:22 Прорыв Мейтнер и Фриша: Объяснение ядерного деления

44:52 Нобелевская премия Гану: Спорное решение

46:21 Распространение информации: Роль Бора и проект Манхэттен

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