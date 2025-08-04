Эфир на Радио АВРОРА от 3 августа 2025 г.

Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)

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Историки Евгений Спицын и Александр Колпакиди вместе с секретарём ЦК КПРФ по научно-просветительской работе Игорем Макаровым обсуждают провокационный характер нашумевшего фильма «Мумия», роль Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в антисоветской пропаганде и коренные причины нападок на советский проект со стороны ряда православных деятелей начала XX века.

Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71

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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/26909

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