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“Церковные иноагенты, или Кому выгодно расколоть общество”. Е.Ю.Спицын, А.И.Колпакиди на радио Аврор

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Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на Радио АВРОРА от 3 августа 2025 г.
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Историки Евгений Спицын и Александр Колпакиди вместе с секретарём ЦК КПРФ по научно-просветительской работе Игорем Макаровым обсуждают провокационный характер нашумевшего фильма «Мумия», роль Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в антисоветской пропаганде и коренные причины нападок на советский проект со стороны ряда православных деятелей начала XX века.

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https://rutube.ru/plst/26909

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Комментарий редакции

Ключевые идеи


1. История как инструмент идеологической борьбы и манипуляции
В беседе подчеркивается, что в современной России история часто используется не для объективного изучения прошлого, а как мощное идеологическое оружие в борьбе правящих классов, олигархии и различных политических сил за сознание общества. Авторы отмечают, что попытки фальсификации и переписывания истории — это не изолированные эпизоды, а часть масштабной информационной войны.

2. Фальсификация истории: причины и механизмы
В качестве примера обсуждается недавний скандальный фильм «Мумия», инициированный каналом «Спас». Этот и другие аналогичные медийные продукты рассматриваются собеседниками как спланированные провокации, имеющие своей целью разжигание общественных конфликтов, разделение и дезориентацию общества, снижение доверия к советской эпохе, культуре и коммунистическим идеям.
Особо отмечается, что и темы, и аргументы подобных кампаний часто не новы — с 1990-х годов продолжаются попытки десоветизации, в том числе через дезинформацию (пример — мифическое «завещание Ленина»).

3. Анализ роли Русской православной церкви (РПЦ) и зарубежных церковных структур
Подчеркивается, что часть церковных структур (в частности, Русская православная церковь за границей) выступает не только как религиозная организация, но и как политический игрок, обслуживающий интересы, по мнению собеседников, западных элит и спецслужб. Влияние этой церкви и связанных с ней идеологий рассматривается как одно из проявлений внешнего давления на российское общество (называется даже операция «Троянский конь»).
При этом проводится различие между верой как внутренней ценностью и религиозными институтами как частью государственной или даже олигархической системы.

4. Внутрицерковные и внутрисоциальные противоречия
Высказывается мысль, что РПЦ исторически была тесно связана с государством и зависела от него экономически. Главные трения между советской властью и церковью возникли тогда, когда последнюю отлучили от государственных дотаций, а не из-за идеологических или богословских разногласий.

5. Тезис о классовом характере современной идеологической войны
Центральная идея: события вокруг фильмов, памятников, мавзолея Ленина и аналогичных тем — это проявление классовой борьбы. Разделение общества, атаки на советское наследие, разжигание антикомунистических и антиклерикальных настроений, по мнению авторов, выгодны олигархии, уклоняющей общественное внимание от реальных социальных проблем.
Прозвучала критика в адрес современной «элиты», её поддержки церковных и псевдорелигиозных проектов, её попыток приватизировать не только экономику, но и историческую память.

6. Ретроспективное сравнение идей и подходов
Приводятся аргументы о недопустимости сведения истории к набору случайных фактов без связи, а также примеры фальсификации прошлого советской наукой в разные периоды. Но утверждается, что сегодняшние манипуляции подменяют научную дискуссию идеологическим диктатом, навязыванием упрощенных (или заведомо ложных) трактовок.

7. Объективность истории и личная ответственность
Спикеры проводят четкую границу между осознанной, взвешенной профессионально-исторической работой и конъюнктурными, заказными «разоблачениями», отмечая связь первой с долгом перед обществом, а второй — с приспособленчеством и карьеризмом.
Отдельно осуждаются попытки навязывания обществу одной-единственной точки зрения, призывы к уничтожению «неугодных» символов, героизация предателей и вытеснение сложного, неоднозначного прошлого.

8. Истина, историческая память и тенденции настоящего
Беседующие вопрошают: почему советское общество, несмотря на доминирование атеистической идеологии, сумело создать уникальные формы международного диалога и солидарности (например, через объединение христианских организаций за мир), а современные идеологические реставраторы, наоборот, только провоцируют раздрай, противостояние, да и сами часто продвигают чуждые народу, искусственные конструкции (квазиаристократические проекты, культы, «черносотенство»).

9. Призыв к объединению здоровых сил общества и историков
Важный вывод — необходимость консолидации профессионального сообщества и вообще граждан, способных защищать историческую объективность, бороться с лживыми, циничными попытками переписывать прошлое во имя интересов узкой группы.

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Вывод и философское размышление


В обсуждении отчетливо звучит тревога — за размывание исторической памяти, подмену честного анализа манипуляцией, деградацию научного подхода до уровня пропаганды, а главное, за будущее общества, где история превращается из пространства диалога и осмысления в поле брани идеологов и орудие власти.
Спикеры настаивают: историю невозможно выстроить на единой идеологии или одним только отрицанием прошлого. Путь к целостности — в принятии многогранности, в отказе от идеализации и демонизации любых периодов, в поиске того, что объединяет, а не разъединяет общество.

В этом контексте истина вновь предстаёт процессом — становлением, в котором участвует каждый мыслящий человек. Тот, кто ищет ответы, неизбежно столкнётся с противоречиями, разными уровнями субъективности, несовершенством методов, но если стремиться к честности и внутренней целостности — можно противостоять и внешней лжи, и внутренней розни.

И потому итоговый, открытый вопрос звучит так:
Возможно ли в эпоху тотальной информационной войны, когда правда и ложь маскируются под науку или веру, сохранять трезвость, эмпатию и диалог — и что для этого важнее: научная дисциплина, гражданская солидарность или личная осознанность и смелость быть свободным от навязываемых идеалов?
Источник: https://rutube.ru/video/c95b69ea4595605912c53ca68984a57b/
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