Не смотря на утверждения ученых биологов, химиков, парадокс существования жизни не дает покоя умам человечества. Зачем мы существуем? как мы появились? почему?

Эволюция отвечает на этот вопрос но только до определенного предела и с очень существенными оговорками.

Полного и ясного ответа зачем существует жизнь во вселенной не дал до сих пор никто.

Однако намёки на это постоянно появляются то там то здесь. Призрачные, еле заметные проблески какого то эфемерного знания, словно бы по капле просачивающегося сквозь мутную завесу неизвестности.

Есть ли жизнь после смерти? существует ли реинкарнация? что такое душа?

И как отвечают на этот вопрос физики и химики?

Что говорит об это квантовая физика?

в этом мы с вами и попытаемся наконец разобраться в заключительной серии трилогии.

И кто знает, может наконец найдем смысл жизни?

Первая серия: https://youtu.be/u3vLm-aZRss

Вторая серия: https://youtu.be/PcbB0YmZnXA

Этот фильм на других площадках:

Бусти: https://boosty.to/nedoverye/posts/5979ceb6-9da9-4423-ac13-46bce0200561?share=post_link

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00:00 Интро

01:42 Энергия

12:41 Цикл Кребса

21:28 Живое и мёртвое

39:43 Наблюдатель

01:02:39 Что в итоге?

01:13:29 Титры

#эпоханедоверия #смысл_жизни #как_появилась_жизнь #генетика #происхождение