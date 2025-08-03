Среднеканская ГЭС имеет все шансы стать последней крупной ГЭС, построенной в России.
Тридцать лет и три года умудренные мудростью государственные мужи в Государственной думе то ли не могут, то ли просто не желают изменить наши великолепные законы так, чтобы появились хотя бы потенциальные инвесторы, желающие строить ГЭС. Усть-Среднеканская ГЭС имеет все шансы стать последней крупной ГЭС, построенной в России.
Водохранилище любой ГЭС в России является государственной собственностью, режим накопления и расхода воды определяется государственной надзирающей и контролирующей организацией – Росводоресурсами. И это абсолютно нормально и логично, поскольку водохранилище обеспечивает водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия вокруг себя, обеспечивает работу водного транспорта, рыболовство, функционирование рекреационных зон и так далее. Решения о режиме использования водохранилища и самой ГЭС принимает всегда государственная комиссия, голос энергетиков в которой – пятый по значимости, и иначе быть просто не может. Уже это, казалось бы, причина для того, чтобы законодательство о гидроэнергетике имело индивидуальный характер – функционирование и эксплуатация ГЭС принципиально отличается от эксплуатации тепловых и атомных электростанций. Но знаменитый в узких кругах ФЗ 35, закон об электроэнергетике, натянут, как сова на глобус, на все типы генерации безо всякого разбора.
Самое занимательное во всей этой конструкции, что обустройство ложа будущего водохранилища – обязанность компании, строящей ГЭС, при этом расходы, которые для этого необходимы, к капитальным по действующему законодательству не относятся. Изволь самостоятельно согласовать все вопросы, возникающие при необходимости переноса населенных пунктов, все требования министерства природы по всему, что касается экологии – леса, гнездовья птиц, тропы животных, ликвидация свалок и скотомогильников – там список с простынь. Закончил? Умничка – теперь это государственная собственность, а ты иди плотину строй. Компенсации? Какие такие компенсации, нет таких буковок в законах.
На мой взгляд, все вместе взятое, называется запретительными мерами для строительства крупных ГЭС, доказательством чему служит суровая реальность: нет у нас новых строек.
Комментарий редакции
1. Среднеканская ГЭС, вероятно, будет последней крупной ГЭС, построенной в России.
За последние десятилетия в стране не появилось законодательных изменений, способных привлечь инвесторов к строительству новых гидроэлектростанций.
2. Законодательство в сфере гидроэнергетики не учитывает специфику этого сектора.
Все типы электростанций регулируются одним общим законом (ФЗ 35), несмотря на то, что эксплуатация ГЭС принципиально отличается от тепловых и атомных электростанций.
3. Государственный контроль над водохранилищами оправдан, но усложняет инвестирование.
Водохранилища находятся в государственной собственности; решения о режиме их использования принимаются профильной комиссией, где энергетики имеют лишь ограниченное влияние.
4. Строительство ГЭС связано с огромными бюрократическими и экологическими обязательствами для застройщика.
Компания, строящая ГЭС, обязана заниматься переносом населённых пунктов, соблюдением экологических требований и ликвидацией старых объектов за свой счёт — и эти расходы не признаются капитальными в законодательстве.
5. Отсутствие компенсаций и поддержки инвесторов демотивирует развитие сектора.
После выполнения сложных и затратных условий компания передаёт объекты государству, не получая компенсаций.
6. Фактическое положение дел — отсутствие новых ГЭС — подтверждает, что действующая система носит запретительный характер.
---
Вывод:
Cтатья подводит к печальному, но обоснованному выводу: существующее законодательство в России делает строительство новых крупных ГЭС практически невозможным. Государственная централизация и контроль, формальное равенство всех типов электростанций в законе, чрезмерное бремя на застройщика и отсутствие мотивации для инвесторов фактически замыкают развитие гидроэнергетики. В результате это может привести к стагнации отрасли и переходу к иной энергетической политике.
---
Философская нота и открытый вопрос:
Парадоксально, что бюрократия и благие намерения обернулись препятствием для рационального развития энергетики страны. Здесь мы сталкиваемся с вечной дилеммой: где проходит граница между заботой о коллективном благе и удушающим излишним регулированием? В этой истории обнаруживается универсальная истина — иногда стремление всё контролировать и обезопасить приводит к тому, что живые процессы развития оказываются подавлены.
Возникает вопрос: быть может, поиск баланса между интересами государства, общества и бизнеса требует не только новых законов, но и новой культуры мышления — способной признавать уникальность каждого случая и гибко адаптироваться к меняющейся реальности? Или же мы неизбежно всегда будем натягивать "сову на глобус", теряя живое ради абстрактной универсальности? Где для нас реальная польза, а где — иллюзия контроля?