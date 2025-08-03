Тридцать лет и три года умудренные мудростью государственные мужи в Государственной думе то ли не могут, то ли просто не желают изменить наши великолепные законы так, чтобы появились хотя бы потенциальные инвесторы, желающие строить ГЭС. Усть-Среднеканская ГЭС имеет все шансы стать последней крупной ГЭС, построенной в России.

Водохранилище любой ГЭС в России является государственной собственностью, режим накопления и расхода воды определяется государственной надзирающей и контролирующей организацией – Росводоресурсами. И это абсолютно нормально и логично, поскольку водохранилище обеспечивает водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия вокруг себя, обеспечивает работу водного транспорта, рыболовство, функционирование рекреационных зон и так далее. Решения о режиме использования водохранилища и самой ГЭС принимает всегда государственная комиссия, голос энергетиков в которой – пятый по значимости, и иначе быть просто не может. Уже это, казалось бы, причина для того, чтобы законодательство о гидроэнергетике имело индивидуальный характер – функционирование и эксплуатация ГЭС принципиально отличается от эксплуатации тепловых и атомных электростанций. Но знаменитый в узких кругах ФЗ 35, закон об электроэнергетике, натянут, как сова на глобус, на все типы генерации безо всякого разбора.

Самое занимательное во всей этой конструкции, что обустройство ложа будущего водохранилища – обязанность компании, строящей ГЭС, при этом расходы, которые для этого необходимы, к капитальным по действующему законодательству не относятся. Изволь самостоятельно согласовать все вопросы, возникающие при необходимости переноса населенных пунктов, все требования министерства природы по всему, что касается экологии – леса, гнездовья птиц, тропы животных, ликвидация свалок и скотомогильников – там список с простынь. Закончил? Умничка – теперь это государственная собственность, а ты иди плотину строй. Компенсации? Какие такие компенсации, нет таких буковок в законах.

На мой взгляд, все вместе взятое, называется запретительными мерами для строительства крупных ГЭС, доказательством чему служит суровая реальность: нет у нас новых строек.

✍ @geonrgru | YouTube | sponsr.ru | boosty