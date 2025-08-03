Почему в СССР слово Спартак было в почёте? Лучшие клубы, спортивные команды гордились этим именем! Значит, что-то прописано в глубине памяти… Нет случайностей. Раз Спартак, то не из Спарты ли наш герой всех времён и народов? Греция возникла в результате дорийского завоевания (XIII—XII вв. до н. э.) Там появилась Спарта. В текстах встречаю что-то забытое, родное, знакомое с начальных классов: «Ликург (основатель Спарты) решил установить такое общество, при котором не будет ни бедных, ни богатых. В качестве монеты был введён железный обол. Он был огромного размера и таким образом предотвращал излишнее обогащение и взяточничество. Cтрогим правилам должны были следовать и цари, и простые граждане. Благодаря таким законам у населения почти пропало желание к накоплению богатств и поиску собственной выгоды. С этих пор они начали думать в первую очередь о государственном благе и воспитании детей… Жизнеустройство Спарты строилось на принципах единства, коллективизма, отсутствия расслоения на бедняков и богачей, на первый план ставилось военное братство. В Спарте сохранялось поверье, что город будет процветать, пока не соблазнится золотом и серебром. Однако после победы над Афинами в войне спартанцы принесли в свой город и то и другое. Так они отошли от старинных законов Ликурга, и их слава начала увядать»… Пришёл рабовладельческий Рим…

Все авторы сходятся на версии, что Спартак до попадания в плен к римлянам был свободнорожденным. Восстание Спартак поднял не от голода и других материальных лишений. Он находился на привилегированном положении, у него была жена и своё жилище. Казалось бы, что ещё надо?

В серьёзном научном исследовании «Великая Скифия» Н. И. Васильева так пишет о дорийцах: «Если ахейцы — это подлинное имя создателей «греческой» цивилизации бронзового века, известное по надписям, то в гомеровских «данайцах» можно узнать «новых греков» — тех, что пришли вместе с Ахиллом с берегов Меотиды. Их название образовано от топонима дон/дана/тана, распространенного в Причерноморье и Приазовье, означавшего у древних ариев — «река». Это слово издревле служило собственным именем Дона-Танаиса, так что «данайцы», штурмовавшие Трою, оказывается, то же, что «донцы-молодцы». И вот он, Спартак, в научном исследовании о скифах: «…Рим в это время был переполнен военнопленными с «восточного фронта». Они и становились рабами, из них комплектовали «школы» гладиаторов… Следует допустить, что среди них оказался кто-то из офицерского состава скифского «ограниченного контингента» на службе у Митридата, чтобы понять, почему восстание рабов, обычно выливающееся в анархический бунт, на этот раз самоорганизовалось в регулярную армию.

… Имя «Спартак» носили многие цари Боспора и Меотиды, сама династия получила название Спартакидов. Нигде больше это имя не известно, оно принадлежит только династии боспорских царей и только вождю восстания 73 г. до н. э. в Италии…

…Напрашивается предположение: А НЕ БЫЛ ЛИ ГЛАДИАТОР СПАРТАК ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ СКИФОМ — БОСПОРСКИМ ЦАРЕВИЧЕМ, ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИНАСТИИ СПАРТАКИДОВ? Это вполне реально».

Мне довелось писать об этом в статье ещё от 13 февраля 2018 года «СПАРТАК И РУССКИЙ ДУХ В ОЛИМПИЙСКИХ АНАЛИЗАХ», которая вошла в книгу «Я – гражданин Советского Союза!». Там речь о том, что Спарта – это скифы, арийцы. Афины, где жили ахейцы и Спарта, где жили спартанцы – противоположности, а не единый народ… В боях Афины всегда проигрывали, в вот в торговле, разврате, в тяге к богатству у них всегда был приоритет. Так и «растворили» Спарту, подкладывая под её элиту сладких афинских красавиц. В советских учебниках истории для 5 класса на картах, там, где сейчас территория Италии, было написано – Этруски, то есть этнос русский, или как они себя сами называли – Рассена. У Сократа разделялись понятия «Греция» и «Хеллада». Даже в английском и шотландском языках – осталось HELL – это АД, преисподняя. Ещё раз подчёркиваем: Греция - два государства: Хэллада со столицей Афины, где был рабовладельческий строй, и Греция со столицей Спарта. Хэллины своих женщин давали в жёны спартанцам. И постепенно выродили тех, которые были спартанцами. Затем хэллины присвоили все победы спартанцев себе, все их достижения, культуру, памятники, архитектуру и прочее. Роды ахейцев – это роды людей смерти, как их называли ещё в древности. А Роды скифов, как бы они ни назывались в разные эпохи и в разных источниках – Роды Жизни, несущие антиэнтропийный импульс. Потому главный, самый запрещённый «допинг», спортсменов России – Русский Дух. Мочу «анализируют» так, для оправдания в глазах «международной общественности». И вывод в той, уже давнишней статье: «На войне как на войне! Спартак жив как в душе подлинной, созидательной Родовой элиты Руси, так и в народной. …Известно же, что Спартака покинули, разбежались по своим племенам многие «инородцы», предали за деньги владельцы пиратских судов, на которые рассчитывал народный герой. Мы не разбежимся и суда нам не нужны. Мы у себя дома, это наша Родина и Победа будет за нами!».

Прошли годы, а где Победа? «НЕ ЗНАЮ, КАК ЭТО КОММЕНТИРОВАТЬ» - название заметки писателя и воина Захара Прилепина от 26 июля этого года. «Генерал Иван Попов получил пять лет колонии. У Попова из имущества панельная трешка и старый рыдван. Пострадавшей стороны в деле нет (не шутка)». Есть там фото волевого, честного лица Попова, позывной у которого «Спартак»! (У меня в коллаже он первый, второй Прилепин). Далее у Прилепина фото блудливой физиономии другого человека и текст: «Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев. В пользу РФ изъят 821 объект недвижимости и 590 млн. рублей. 4,5 года условно. Занимается бизнесом, организовал фонд. Сестра Виктория Николаева - депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции». Снова воспользуемся вопросом Захара, заданным ещё в статье от 29 января этого же года «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ХОРОШИМ ПАРНЕМ АНДРЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ?»: «Среди неутомимых ниспровергателей моих один из самых активных – виднейший представитель российских медиа Андрей Медведев. Заместитель генерального директора ВГТРК по радиовещанию. Член Академии российского телевидения. Депутат Московской городской думы, вице-спикер. Главный редактор «Радио России», «Маяка», «Вестей ФМ», «Радио Культура». И прочая, прочая, прочая. Напоминаю, что только в телеграм-канале Андрея Медведева только в 2024 году – я упомянут... 351 раз. (При том, что он в моём Телеграме – ни разу.) Немногим реже, чем меня, но с той же страстью и ненавистью пишет Андрей про Ленина». Далее фрагменты постов. Удивляется Захар: «Мы с Андреем – ровесники. Он тоже родился в 1975 году. Был и пионером, и комсомольцем. С чего бы ему взять и кардинально сменить свои взгляды в считанные годы с тех пор? У вас есть ответ?»

Есть, товарищ Прилепин! Медведев попал в «элиту» и отрабатывает своё положение. Слушаете передачи радио? Значит, знаете, что, где и когда сказала Урсула Гертруда фон дер Ляйен, что и как пишут западные журналисты, что делается в Еврозоне, Турции и других регионах. А что у нас дома знаете? Нет, об этом, о главном, не говорят эксперты, просидевшие кресла в студиях.

В принципе, лизоблюды-заднепроходцы были всегда. Начальству угодить стремились даже фронтовые офицеры. Помните фильм «Батальоны просят огня»? Капитан, один из выживших, нагрубил полковнику, пославшему воинов на верную смерть. Люди погибли не зря: это была военная хитрость, в итоге приведшая к оперативной победе. Но за нарушение Устава капитан Ермаков идёт под арест. И вот после победы командир дивизии полковник Иверзев берёт список представленных к наградам. Ермакова там нет! Штабисты прикрыли перед комдивом свою задницу, но получают приказ вписать отважного капитана. Есть и реальный случай, связанный со Знаменем Победы. Вместе с Егоровым и Кантарией на крыше рейхстага был командир этих бойцов, политрук Алексей Берест. Но звание Героя он не получил. По одной из версий бойцы перед Рейхстагом взяли особняк Гиммлера, где в сейфе нашли часы с гравировкой «За взятие Москвы». Раздавал их Берест, но одного, протянувшего руку, отодвинул и высмеял. Того не было среди штурмующих, но это оказался офицер СМЕРШ… Конфликтовать со спецслужбами, имеющими особые полномочия – себе дороже в любые времена. В фильме «По законам военного времени» засвечен такой факт: военная прокуратура в первые месяцы войны имела право расстреливать по подозрению, без следствия и трибунала. Было, что пострадали невинные? Наверное, было. Но в итоге была и Победа! Сейчас снова война, куда более коварная и потому страшная. А что на первом плане у военной прокуратуры? В «Спартаке» Попове, блестяще несущем военную службу, начальство почувствовало опасность и за один день подготовило приказ, чтобы лишить его должности. А 17 мая 2024 года Попова арестовали. Этот настоящий генерал, в отличие от воров и предателей в ведомстве Шойгу, в чём виноват? В том, что честно высказался, в глаза начальству, о причинах немотивированных войной потерь личного состава, которых могло не быть. Подчёркиваю: не на публику, а в лоб лично отвечающих за грамотное ведение войны! Сравнение Попова с историческим Спартаком некорректное. В случае с ним речь о каком-либо восстании не идёт. Это просто честь имеющий генерал, за что и показательно наказан. Политикой Попов никогда не занимался, он солдат! Но в итоге суд, (на военном языке трибунал) приговорил его к пяти годам колонии общего режима, а также лишил воинского звания и обязал заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Безнадёга на предмет чести и достоинства среди мужчин в погонах и при гражданской лизоблюдствующей власти? Нет!!!

Уже после суда над Поповым губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил «Спартака» высшей наградой региона — орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени. Кроме того, его профиль будет увековечен в барельефе вместе с изображениями других героев освобождения области. Это на улице имени 58-й Армии (командовал ей Попов!) в городе Мелитополе. В честь великого подвига! Здесь Попов генерал, как бы ни тужились судьи. (Балицкий, которого в лицо знают пока не все, у меня тут третий слева). Казалось бы, награда областная, не федеральная. Но она в стократ дороже четырёх орденов «За заслуги перед Отечеством», которых удостоен артист-смехач из «кулинарного техникума». Адвокаты Тимура Иванова припёрли в суд мешки с наградами своего генерала. Чего они стоят? Одна капля крови солдата, одна слеза его матери или жены перевесят всё это железо, которое по сути дерьмо предателя. Именно предателя Родины, а не вора, поскольку идёт война!

…Председатель СКР Александр Бастрыкин (крайний справа) наградил писателя Захара Прилепина медалью «Доблесть и отвага». Казалось бы, ведомственная медаль, на которую СМИ почти не обратили внимания. Но она дорогого стоит! Настоящий мужчина награждает другого мужчину, честь имеющего, хотя не имеющего отношения к его ведомству. К защите Родины на войне отношение есть у каждого мужчины. Либо ты защитник, либо дезертир, либо предатель. Судьба последних особенно печальна и позорна. Власовцев, шагающих с весёлой маршевой песней о трёхцветном флаге, стреляли на месте, а высший состав закончил на виселице. «У России, как и во все времена, из друзей только армия, флот и еще Следственный комитет, при этом линия фронта — везде. Но мы выстоим. Во славу Отечества, в память о павших»,— написал Захар Прилепин в ответ на награду. В исторической полушутке живого классика Русской литературы великая Правда. Любое ведомство, возглавляемое такими, как Бастрыкин и Балицкий – оплот Руси на этой войне. В предыдущей статье об инициаторах позорного закона «о мыслепреступлениях» я цитировал строки про едросса Василия Пискарёва. Повторю ещё раз, поскольку речь уже о Бастрыкине: «Есть основания подозревать, что А. Бастрыкин не стал показательно «выносить мусор из избы». Всё же 2016 год не нынешнее время, когда любого зама (в том числе по обороне) запросто пристраивают на «кичман» и дают срок. Деликатно сослался на «разногласия» и выписал Васе «пендель» со службы». В других силовых ведомствах «пендель» дать некому? Возможно, выдавая желаемое за действительное, я писал, что есть надежда на молодых сотрудников ФСБ, не наследующих традиции позднего КГБ. И тут же получил вопрос: «Чем тебе КГБ не угодил»? Не угодил генералами-предателями Поляковыми, Калугиными и т.д. Не угодил генералом С. Ивановым, который в бытность министром МО приложил руку к драпировке Мавзолея Ленина, торжественно установил памятную доску фашисту и русофобу Маннергейму. Это уже в бытность главой администрации президента! И публично назвал возмутившихся ленинградцев «маргинальной частью населения». Сидит за искажение традиционных ценностей, оскорбление достоинства граждан? Конечно! Постоянный член Совета безопасности РФ. Но на молодых надежда есть. И дело тут не в воспитании, а в космических энергиях. Небополитик Андрей Девятов на днях ещё раз показал, куда пойдёт Россия. Человека ведут богатство, власть и Слава. Первые две «ниши» прочно захвачены США и КНР. NBIC-конвергенция — ядро 6-го технологического уклада, основанное на объединении и синергетическом усилении достижений нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. Но Человек живёт в энергиях. Есть энергии от земли и от неба. Сменились энергии пространства, изменилась энергия звёзд! Родилась подпорка идеи, которая всегда жила в России. Россия должна проявиться как лидер человечества. Масштаб всемирный. Над миром видимым - духовная сфера. Технологии седьмого технологического уклада всемирны. Фокус энергий перешёл в сферу реализации способностей человека. Гудвил меряется только славой. Это добрая воля. Инфо – энергия переходит в тайны бытия. Информация - это коды. Код неживой природы разгадал ещё Менделеев. Коды духовной сферы разгадала целая группа русских учёных. Они доказали, что История – это сумма волн разных периодов. Нашёл несущую частоту и тужиться, вручную останавливать весну и рассвет не надо. Бесполезно! Закон мироздания и есть Бог. Россия поднимется на волновых технологиях, на частотах, выводящих Человека на прямую Связь с Всевышним. А гудвил – это неотчуждаемая от человека способность делать что-то лучше других. Кто лично годен для этого действия? Это неотчуждаемо! Ни продать, ни права собственности оформить. Обратите внимание: спортсменов продают вместе с телом. Но Родину, лично годных для её защиты не продать! Седьмой технологический уклад - наш. Никого не придётся ни догонять, ни перегонять.

Эдуард Наипов,

Кострома