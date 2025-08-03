Снежана Егорова — мать пятерых детей, актриса, телеведущая и автор телеграм-канала «Снежная лавина». В этом выпуске она размышляет о войне как о спектакле, суверенитете как об иллюзии и народе, который играет роль статиста. Кто пишет сценарий украинской политики? Как пиар работает на крови? Почему ВСУ на грани истощения, а власть занимается позёрством? И к чему готовят Украину — к победе или к новым страданиям?

ККнига От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. | Раззаков Федор Ибатович:

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00:00 – Введение

00:20 – Борьба за суверенитет и антикоррупционные органы

01:55 – Значение понятий и цифровая шизофрения

04:26 – Информационный коктейль Молотова

05:54 – Зеленский как узурпатор

09:01 – Протесты и влияние Сороса

11:00 – Показательные кампании и демобилизация

11:53 – Залужный как кандидат в президенты

12:48 – Война до 2034 года и «гламурный фронт»

14:15 – Отсутствие критического мышления у масс

15:54 – Военная диктатура как риск

18:32 – Комичный образ Залужного

21:40 – Манипуляции западных стран

23:37 – Эмоциональное истощение ВСУ

24:30 – Солдаты не верят в смысл войны

26:19 – Украина не может воевать с Россией

26:57 – Бездействие семей, Зеленский за границей

30:26 – Давление на депутатов и санкции

32:08 – Украина как политическое реалити-шоу

35:25 – Военное положение как блокировка демократии

37:59 – Деньги вместо духовности

39:33 – Возвращение старых хозяев

40:29 – Долг Украины, коррупция и дети

41:54 – Удары по ТЦ и моральные дилеммы

45:15 – Примеры из Второй мировой

49:07 – Механика страха и концлагерь нового типа

51:35 – Безопасность Зеленского и звонок Путину

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