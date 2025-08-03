Николай Бурляев рассказал, кого считает своим примером в режиссуре и почему долго не снимался после картины Тарковского "Андрей Рублев", как воплотить на экране булгаковского Иешуа и какие моменты по его настоянию удалили из роли, ради чего согласился сыграть Федора Тютчева и можно ли побороть пошлость в кино, а также что такое культурный фронт и как задать правильный вектор в воспитании детей.

0:00 Вступление

2:07 О детской мечте, семье и фильме "Лермонтов"

8:35 Про десять лет простоя после "Андрея Рублева" Тарковского

11:39 О воплощении на экране булгаковского Иешуа

16:21 Что такое культурный фронт

25:30 О форуме "Золотой Витязь"

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