Николай Бурляев о воплощении на экране булгаковского Иешуа, роли Федора Тютчева и пошлости в кино
Николай Бурляев рассказал, кого считает своим примером в режиссуре и почему долго не снимался после картины Тарковского "Андрей Рублев", как воплотить на экране булгаковского Иешуа и какие моменты по его настоянию удалили из роли, ради чего согласился сыграть Федора Тютчева и можно ли побороть пошлость в кино, а также что такое культурный фронт и как задать правильный вектор в воспитании детей.
0:00 Вступление
2:07 О детской мечте, семье и фильме "Лермонтов"
8:35 Про десять лет простоя после "Андрея Рублева" Тарковского
11:39 О воплощении на экране булгаковского Иешуа
16:21 Что такое культурный фронт
25:30 О форуме "Золотой Витязь"
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Личностный путь и происхождение
Николай Бурляев вырос в творческой, одарённой семье, где традиции интеллигентности и причастности к искусству передавались по наследству. Его детство проходило в окружении не только талантливых братьев и сестёр, но и в атмосфере вечной творческой искренности, где ценились шахматы, музыка, театр.
2. Влияние наставников и коллег
Кончаловский и Тарковский — не просто "крёстный отец и учитель" для Бурляева, но ориентиры нравственные и творческие. Под их влиянием он выработал принципиальность в выборе ролей, отказ от участия в откровенно "пошлых" и бездуховных работах, даже ценой многолетних простоев и творческих запретов.
3. Творческая честность и борьба с пошлостью
Бурляев подчёркивает, что ключевая задача художника — следовать своим внутренним нравственным кодексам, не идти на компромисс с совестью ради карьерных благ. В качестве ответной меры на засилье бездуховности он инициировал создание "Кодекса чести деятелей культуры" и выступает за закон о культуре, где вопросы этики и ответственности станут центральными.
4. Образ Иешуа и актёрское самоосмысление
Роль Иешуа из "Мастера и Маргариты" стала для Бурляева не просто вызовом, а точкой глубокого духовного поиска и смирения. Отдельное внимание уделяется трудности воплощения "истинных" персонажей, борьбе с внутренней гордыней, признанию невозможности в полной мере отобразить на экране такие универсальные истины, как Любовь и Истина. Поступок режиссёра, подсказавшего ключевую интонацию ("он же всех любит"), стал для актёра настоящим внутренним откровением.
5. Роль в культурной общественной жизни, "Культурный фронт"
Бурляев инициирует движение за возрождение и защиту традиционных ценностей — как личного, так и общественного изгнания пошлости и обретения духовной зрелости культуры. "Культурный фронт" — пример того, как искусство становится средством объединения людей ради идеи, способной противостоять культурному и нравственному разложению общества.
6. Семья, преемственность, личные ценности
В беседе много внимания уделено заботе о детях и внуках, важности передачи этических ориентиров, причем Бурляев признаёт ошибки поколения родителей, стремившихся дать детям "всё и сразу". Он видит ценность воспитания не только в наставничестве, но и в умении отпустить, дать ребёнку самостоятельность.
7. Преемственность в культуре, форум "Золотой Витязь"
Бурляев — инициатор фестивалей, ориентированных на традиционные духовно-нравственные ценности. "Золотой Витязь" существует как площадка для истинных творцов, где главный критерий — верность идеалу красоты, правды, культуры.
8. Поэтический и философский взгляд на жизнь
Произведения Бурляева, как и его размышления, пронизаны поиском смысла, любви, отношений между поколениями. В поэтической манере ("куда ушла сосна..."), он поднимает глубокие вопросы бытия, указывая на неизбежность поиска — и недостижимость однозначного ответа.
Вывод
Размышления Николая Бурляева формируют целостную, но не догматическую картину: путь художника — путь испытаний, где принципиальность и этика часто требуют жертв. Бурляев органически связывает искусство, семью, духовность и общественный долг, выстраивая мосты между поколениями и дисциплинами. Его позиция — не отрицание современности, а попытка внести в неё ясность, веру в лучшее и стремление к возвышенному, находя красоту даже в трагических и трудных моментах творческого пути.
Он трезво смотрит на иллюзорность идеализаций — как в культуре, так и в собственных исканиях, отмечая, что настоящее искусство начинается там, где кончаются компромиссы с совестью. За внешней "борьбой с пошлостью" стоит не столько битва против кого-то, сколько честное внутреннее стояние на стороне Истины — которую каждый постигает по мере своей зрелости и открытости к любви.
Как итог, Бурляев побуждает искать баланс между творческой индивидуальностью и служением большему, между гордыней и смирением, между желанием передать опыт и необходимостью сомневаться в себе. Истина для него — не застывшая доктрина, а процесс внутреннего роста, работа ума и сердца.
Открытый вопрос:
Существует ли вообще универсальная мера красоты и истины в культуре, или поиск художника — всегда субъективен и неполон, а идеалы — лишь ориентиры, к которым мы стремимся, зная, что реализовать их полностью невозможно? Где заканчивается "служение искусству", и начинается служение себе?
С моей стороны было бы смешно комментировать и давать оценку такой глыбе, как Бурляев. Поэтому не буду этого делать, а просто соглашусь с одним из пунктов: “ключевая задача художника – следовать своим внутренним нравственным кодексам, не идти на компромисс с совестью ради карьерных благ”. Да, именно это делает художника художником, а его произведения произведениями имеющими художественную ценность – личный взгляд на описываемый предмет, личный оттиск на нём. Когда художник перестаёт следовать этому правилу, он перестаёт быть художником и становится обычным лавочником.