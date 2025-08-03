Фёдор Лисицын представляет книгу «Четвёртый рейх. Суд над Сталиным» Александра Семченко. Он также анализирует, как история Украины превратилась в инструмент идеологической борьбы. Семченко, бывший политик и блогер, показывает, как под видом демократии скрываются механизмы неоколониализма, внутренний геноцид и внешнее управление. Лисицын обсуждает украинский национализм, гибридные войны, цветные революции, роль Запада и геноцид русинов. Книга не только о Сталине, но и о настоящем. О тех, кто пишет историю под чью-то диктовку, и о тех, кто способен её переписать.

Книга Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.:

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?abt_att=1&origin_referer=yandex.ru

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Книга Закат либерализма: Война элиты и народа. Роберт Дрейк:

OZON: https://www.ozon.ru/product/zakat-liberalizma-voyna-elity-i-naroda-robert-dreyk-1913867808/?abt_att=1&at=GRt2NLAVWi62wjXVTK2r3r2fM8wR7RHvo2Mvvh2gAyO0&origin_referer=ru.yougile.com

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/347384270/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 – Введение и представление книги

01:32 – Структура: заметки и выступления

03:42 – Сильные стороны книги

05:32 – Украинские «рейхи» и исторический контекст

08:19 – «Четвёртый рейх» как идея современной Украины

09:17 – Критика композиции книги

10:49 – Аналитический подход без эмоций

12:37 – От 2022-го к XIX веку: метод «спирали»

13:39 – Диалог вместо конфронтации: возможно ли было?

14:12 – Влияние польских панов и империй

15:35 – Повтор как метод убеждения

18:15 – Украина и опыт Нового Света

20:22 – Национальные конфликты и поздний СССР

22:51 – Индийские и арабские примеры

24:35 – Гибридная война как метод

25:34 – Цветные революции как сценарий

26:37 – Израиль, разделение и управление

27:20 – Коррупция и нелегитимность Киева

28:19 – Стратегия РФ и осторожность

29:09 – Украинизация и её последствия

32:01 – Русины и история геноцида

34:31 – Книга как справочник

35:09 – Финансовая зависимость Киева

35:50 – «Надувное» руководство Украины

36:44 – Лоббизм против коррупции

37:40 – Одесса и украинизация с юмором

38:28 – Пропаганда и статистика потерь

40:10 – Кто несёт ответственность?

41:55 – Заключение и призыв к осмыслению идентичности

#ФёдорЛисицын #АлександрСемченко #ЧетвёртыйРейх #ИсторияУкраины #ГибриднаяВойна #Национализм #Русины #Украинизация #Геноцид #ЦветныеРеволюции #Политика #История #Неоколониализм #ЛисицынРекомендует