Фёдор Лисицын | «Четвёртый рейх»: Суд над Сталиным:Кто и зачем переписывает историю Украины
Фёдор Лисицын представляет книгу «Четвёртый рейх. Суд над Сталиным» Александра Семченко. Он также анализирует, как история Украины превратилась в инструмент идеологической борьбы. Семченко, бывший политик и блогер, показывает, как под видом демократии скрываются механизмы неоколониализма, внутренний геноцид и внешнее управление. Лисицын обсуждает украинский национализм, гибридные войны, цветные революции, роль Запада и геноцид русинов. Книга не только о Сталине, но и о настоящем. О тех, кто пишет историю под чью-то диктовку, и о тех, кто способен её переписать.
Книга Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.:
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00:00 – Введение и представление книги
01:32 – Структура: заметки и выступления
03:42 – Сильные стороны книги
05:32 – Украинские «рейхи» и исторический контекст
08:19 – «Четвёртый рейх» как идея современной Украины
09:17 – Критика композиции книги
10:49 – Аналитический подход без эмоций
12:37 – От 2022-го к XIX веку: метод «спирали»
13:39 – Диалог вместо конфронтации: возможно ли было?
14:12 – Влияние польских панов и империй
15:35 – Повтор как метод убеждения
18:15 – Украина и опыт Нового Света
20:22 – Национальные конфликты и поздний СССР
22:51 – Индийские и арабские примеры
24:35 – Гибридная война как метод
25:34 – Цветные революции как сценарий
26:37 – Израиль, разделение и управление
27:20 – Коррупция и нелегитимность Киева
28:19 – Стратегия РФ и осторожность
29:09 – Украинизация и её последствия
32:01 – Русины и история геноцида
34:31 – Книга как справочник
35:09 – Финансовая зависимость Киева
35:50 – «Надувное» руководство Украины
36:44 – Лоббизм против коррупции
37:40 – Одесса и украинизация с юмором
38:28 – Пропаганда и статистика потерь
40:10 – Кто несёт ответственность?
41:55 – Заключение и призыв к осмыслению идентичности
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Комментарий редакции
1. О книге и её авторе.
- Книга Александра Семченко «Четвёртый рейх. Суд над Сталиным» рассматривается как свежая, публицистическая работа, в которой автор сочетает личные воспоминания и публичные аналитические материалы.
- Семченко — бывший украинский оппозиционный политик, журналист, политолог, известен своей эмоциональной публицистикой, но в книге выступает академично и сбалансированно, избегая лозунгов и излишней субъективности.
2. Структура и стиль изложения.
- Книга состоит из компактных глав, каждая из которых переработана и снабжена необходимыми справками, ссылками, личным опытом.
- Автор показывает спиралевидное развитие украинской истории, возвращаясь к ключевым тезисам с новых точек зрения (стиль, подражающий сталинской манере повторения и закрепления тезисов).
3. Понимание украинской истории.
- Семченко анализирует «рейхи» в истории Украины: руина после Хмельницкого (1-й), период 1917 года и межвоенные образования (2-й и 3-й), современное государство после 1991 года — «четвёртый рейх».
- Показывается искусственная поддержка национальных идентичностей и расколов как инструмент внешнего влияния — аналогии с политической инженерией британской Индии, колонизацией Америки, Ближним Востоком.
4. Манипуляции и переписывание истории.
- Собственная украинская идентичность, по мнению автора, не была стихийным процессом, а во многом целенаправленно культивировалась, начиная с эпохи польского владычества и особенно под воздействием внешних сил (Польша, Австро-Венгрия, Германия, позже Запад).
- Пример воздействия — разжигание внутренних конфликтов для ослабления целого общества.
5. Современная ситуация.
- Современное украинское государство описывается как «полностью нелегитимное», держащееся на иностранной поддержке, контролируемое извне, обладающее глубокой коррупцией.
- Автор высмеивает риторику массовой демократии: метафора «40 миллионов президентов» — коллективизация ответственности, превращающая народ в прикрытие для действий властей, уходящих от персональной ответственности.
6. Отношение к России и анализ ошибок прошлого.
- Критически рассматриваются решения России (и советской власти) по отношению к политике национализма, акцентируется тема упущенных исторических возможностей влияния на формирование украинской идентичности и политики в XIX–XX веках.
Вывод
В этом анализе книги Семченко через призму современной публицистики делается попытка вскрыть историческую и политическую подоплёку формирования украинской государственности и национальной идентичности, особенно в контексте внешнего вмешательства и манипуляций. Поднимается проблема того, как история используется в качестве идеологического инструмента — не только для оправдания текущих властей, но и для создания новых мифов сопричастности, жертвы и национального единства.
Параллели с колониальным опытом других стран, с политическими технологиями разъединения и принципом «разделяй и властвуй», высвечивают общие закономерности исторического процесса: внешние силы способствуют созданию искусственных конфликтов ради контроля и ослабления регионов.
В то же время книга, по оценке рецензента, ценна своим структурированным изложением, открытостью к различным точкам зрения и практической пользой — как учебник, энциклопедия и материал для размышления.
Главный практический вывод — важно стремиться к трезвому анализу истории, избегая как однобокого национализма, так и слепой веры в простые схемы «друзей» и «врагов». Осознанность требует всегда помнить: история неоднозначна, и любое её переписывание служит определённым интересам.
Финальный открытый вопрос, вдохновляющий к размышлению:
Можно ли найти подлинную истину в сложных исторических процессах, если любая интерпретация неизбежно оказывается чьим-то инструментом? Как нам сохранять стремление к правде, не поддаваясь иллюзиям и идеологической ангажированности?