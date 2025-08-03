Что из себя представляли автономии в Российской империи? Как на них отразились отмена крепостного права и всеобщая воинская повинность? Почему финны не имели государственности в составе Швеции? На каких правах существовали западные окраины Империи и Закавказья? Какие зарубежные практики хотели воплотить будущие декабристы в Российской Империи? И какой путь избрали большевики на фоне глобального переустройства после Первой мировой войны?

Об этом и не только в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Гость: кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Любовь Ульянова.

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