А вообще, вы представляете, как их всех корчит от того, что Россия не ломается и не сдаётся? Как у них рвутся шаблоны и зависают мозги?

Санкции ввели. И еще. И потом еще и еще. Новыми угрожают. А русские говорят “наше отдайте и отвалите”.

Украине оружие дают, денег дают Киеву жри в три горла. Остальных подзуживают: давайте, кусайте России, идите полайте на неё. А русские говорят “Новороссия наша земля”.

А мир ведь смотрит на это. И говорят миру: нельзя у русских нефть покупать. И лет десять назад, да даже пять, уже стояли бы все по стойке “смирно”. Яволь, товарищи американцы, есть не покупать.

А сейчас кто-то говорит, что все равно будет покупать, кто-то хитро кивает и обещает не покупать, но при этом строит хитрые схемы, как бы нефти и прочего у русских намутить. Забивают слегка на гегемона. Или не слегка.

Одни Россией восхищаются, другие завидуют русской дерзости. Третьи ненавидят, аж кушать не могут. Но все понимают одно. Россия так может делать, а они все нет. Россия может быть собой, может идти на лишения ради этого. Ради того, чтобы не потерять лицо, честь, достоинство.

И с точки зрения западных политиков это вообще что-то немыслимое. Просто полное разрушение всей прежней системы. Во всем мире нашлась одна страна, которая взяла и не отступила.

И всё. И весь миропорядок, выстроенный вокруг идеи New American Century, закончился. Как бы ни было дальше, как раньше уже не будет никогда.