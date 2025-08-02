ТУТ ВАМ НЕ ТУТ

Писатель Дина Рубина в интервью иноагенту Михаилу Козыреву наговорила всякого. Поддержала, чего скрывать, израильскую военщину и сказала, что соседей Израиля ей не жалко.

Поднялся скандал. Большой скандал!

Российские издатели израильской писательницы Рубиной твёрдо выступили в её поддержку, невзирая на то, что она там наговорила, причем не в первый раз. Желающие могут найти и другие её подобные высказывания, звучавшие ранее.

Что сказать: издатели молодцы, принципиальные!

Это ещё раз показывает, где ещё в мире сохранилась демократия.

Я. Не. Шучу.

Россия – оплот мировой демократии.

Мои книги были переведены на 25 языков и неоднократно входили в топ продаж нескольких европейских стран. Но мои книги не так давно, в схожих обстоятельствах, не просто прекратили издавать – они даже фамилии моей не произносят и в большинстве случаев вынесли наименования моих книг со всех своих пабликов, сайтов, соцсетей. По всему миру!

Мы отлично понимаем, что российским издателям важны доходы и они берегут свою Рубину. Но получается, что моим иностранным издателям и доходы не нужны?

Из чего мы делаем следующий элементарный вывод, что в России не только лучшая в мире демократия, но и самый настоящий капитализм.

Прибыль рулит процессом.

Странно, впрочем, на этом фоне выглядит другая история: когда началась СВО, редакция, издававшая меня в России минувшие 20 лет, по просьбе антивоенных авторов, уехавших, замечу, же в Израиль, прекратила со мной сотрудничество.

Эти авторы не хотели издаваться со мной вместе, и моей родной российской редакции пришлось им пойти навстречу.

Я не в обиде, меня, слава Богу, есть здесь кому издавать.

Но, быть может, в рамках культурного обмена российские издатели и израильские как-то договорятся?

Рубину мы продолжаем издавать здесь. А Прилепина начинаем издавать в Израиле.

Нет, ну а чего?

У Рубиной здесь вышло сто книг и ещё сто раз по сто выйдет. А у меня в Израиле ни одной. Как же так!

…Ну ладно, пусть не мои. Это на самом деле непринципиально.

Пусть издадут в Израиле участника СВО, русского писателя Дмитрия Филиппова! Его прекрасный роман «Собиратели тишины», его предыдущий роман «Я русский», его замечательные стихи!

Или пусть издадут Александра Андреевича Проханова, всё собрание сочинений (как мы издаем собрание сочинений Рубиной), томов пятьдесят, и устроят ему тур по Израилю.

…м?

Почему же нет?

Отчего у наших оппонентов губы уже складываются в конфигурацию, за которой неизбежно угадывается таинственное словосочетание «это другое»?

Захар Прилепин

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