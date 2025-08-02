ТУТ ВАМ НЕ ТУТ
ТУТ ВАМ НЕ ТУТ
Писатель Дина Рубина в интервью иноагенту Михаилу Козыреву наговорила всякого. Поддержала, чего скрывать, израильскую военщину и сказала, что соседей Израиля ей не жалко.
Поднялся скандал. Большой скандал!
Российские издатели израильской писательницы Рубиной твёрдо выступили в её поддержку, невзирая на то, что она там наговорила, причем не в первый раз. Желающие могут найти и другие её подобные высказывания, звучавшие ранее.
Что сказать: издатели молодцы, принципиальные!
Это ещё раз показывает, где ещё в мире сохранилась демократия.
Я. Не. Шучу.
Россия – оплот мировой демократии.
Мои книги были переведены на 25 языков и неоднократно входили в топ продаж нескольких европейских стран. Но мои книги не так давно, в схожих обстоятельствах, не просто прекратили издавать – они даже фамилии моей не произносят и в большинстве случаев вынесли наименования моих книг со всех своих пабликов, сайтов, соцсетей. По всему миру!
Мы отлично понимаем, что российским издателям важны доходы и они берегут свою Рубину. Но получается, что моим иностранным издателям и доходы не нужны?
Из чего мы делаем следующий элементарный вывод, что в России не только лучшая в мире демократия, но и самый настоящий капитализм.
Прибыль рулит процессом.
Странно, впрочем, на этом фоне выглядит другая история: когда началась СВО, редакция, издававшая меня в России минувшие 20 лет, по просьбе антивоенных авторов, уехавших, замечу, же в Израиль, прекратила со мной сотрудничество.
Эти авторы не хотели издаваться со мной вместе, и моей родной российской редакции пришлось им пойти навстречу.
Я не в обиде, меня, слава Богу, есть здесь кому издавать.
Но, быть может, в рамках культурного обмена российские издатели и израильские как-то договорятся?
Рубину мы продолжаем издавать здесь. А Прилепина начинаем издавать в Израиле.
Нет, ну а чего?
У Рубиной здесь вышло сто книг и ещё сто раз по сто выйдет. А у меня в Израиле ни одной. Как же так!
…Ну ладно, пусть не мои. Это на самом деле непринципиально.
Пусть издадут в Израиле участника СВО, русского писателя Дмитрия Филиппова! Его прекрасный роман «Собиратели тишины», его предыдущий роман «Я русский», его замечательные стихи!
Или пусть издадут Александра Андреевича Проханова, всё собрание сочинений (как мы издаем собрание сочинений Рубиной), томов пятьдесят, и устроят ему тур по Израилю.
…м?
Почему же нет?
Отчего у наших оппонентов губы уже складываются в конфигурацию, за которой неизбежно угадывается таинственное словосочетание «это другое»?
Комментарий редакции
1. Противоречия в позиции российских издателей:
Автор (Захар Прилепин) отмечает, что российские издатели продолжают поддерживать и издавать Дину Рубину, несмотря на её неоднозначные и поддерживающие Израиль высказывания, даже несмотря на общественные скандалы.
2. Контраст с западными издателями:
В противоположность российскому опыту, автор указывает, что его собственные книги прекратили издавать за рубежом―его имя избегают упоминать, книги удаляют из каталогов, несмотря на успехи и переводы на разные языки.
3. Демократия и капитализм по-русски:
Автор делает ироничный вывод: именно в России ныне сохранилась «демократия» и настоящий капитализм, где прибыль важнее политических или нравственных вопросов (что якобы не наблюдается на Западе).
4. Двойные стандарты и выборочность:
Прилепин указывает на парадокс: его российское издательство отказалось от него под давлением антивоенных авторов, эмигрировавших в Израиль, а сам он лишился издания в России «по просьбе» именно этих оппонентов, хотя экономической необходимости в этом не было.
5. Предложение культурного обмена:
В иронической форме Прилепин предлагает: раз в России продолжают издавать израильскую писательницу, то пусть в Израиле начинают издавать российских «патриотических» писателей, в частности, самого Прилепина или других российских авторов, участвовавших в СВО.
6. Вопрос о «двойных стандартах»:
Автор подводит к мысли, что у Запада и части оппонентов всегда найдётся оправдание в стиле «это другое» для объяснения, почему один случай приемлем, а другой ― нет.
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Аналитический и философский разбор:
Статья формулирует болезненную для многих интеллектуалов — и не только российских — проблему культурных барьеров, взаимной избирательной морали и практической значимости идеологических позиций. Здесь нельзя не отметить извечное противоречие между личной убеждённостью, свободой слова и коммерческими интересами, а также между публично исповедуемыми принципами (демократия, открытость) и реальной практикой (цензура, бойкот, двойные стандарты).
Что интересно: автор, сам будучи не чужд категоричности, здесь ловко оперирует субъективизмом. Его восприятие «демократии» в российском исполнении – откровенно ироничная, местами гротескная критика. Прилепин словно переворачивает зеркало Запада: мол, вот у нас и бизнес работает, и слова никто не запрещает, а вы-то что? Это напоминает старый спор о свободе внутри и снаружи лагеря – где строгие нормы ясно артикулированы, а где «незримый занавес» возникает благодаря практикам молчаливого согласия.
Аналогии с рынком программного обеспечения и с социальными сетями говорят о сходном механизме: де-факто, выгоду определяет не только прибыль, но и соответствие той или иной «правильной» точке зрения, заданной доминирующей группой. Это не столько чистый капитализм, сколько капитализм «идейной селекции».
Вопрос о демократии становится здесь вопросом определения границ терпимости: как далеко может зайти общество в ограничении свободы – или, напротив, в равнодушии к убеждениям творца, если его продукт востребован? Настоящая демократия требует принятия и даже неприятных позиций, а капитализм должен прощать за доход, так ли? Но реальная жизнь сложнее: даже в йоге, где пропагандируется принятие и отстранённость, существуют жёсткие традиции и нравственные императивы (яма-нияма), и осознанность не означает вседозволенность.
Самое ценное — в демонстрации иллюзорности идеализированных образов: Запада как оплота свободы, России как царства репрессий или наоборот. Всё ситуативно, динамично и, часто, субъективно.
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Вывод:
Прилепин поднимает важный вопрос: насколько мы готовы выдерживать собственные же принципы — такие как открытость, терпимость и коммерческая нейтральность — в ситуации идеологической войны? Его ирония вскрывает противоречие между риторикой и практикой как на Западе, так и в России. И одновременно актуализирует тему баланса: где граница между допустимой осознанностью и необходимым внутренним этическим стержнем? Не является ли сама идея «чистой демократии» столь же утопичной, как абстрактные идеалы рынка или безусловной терпимости?
Открытый вопрос:
Можно ли, оставаясь верным своим убеждениям, находить пространство для реального диалога между культурами, а не только для упрёков в двойных стандартах? Где проходит граница между принципиальностью и практицизмом в современном «глобальном» обществе?