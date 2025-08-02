Михаил Делягин: Почему либерал не может быть патриотом
Я сам был либералом, вполне искренним. Но потом, в середине 90-х годов, коллеги по идеологии меня от этого вылечили. Но внутреннюю кухню этого явления я знаю отлично.
«Либерал» в сегодняшнем понимании — это человек, утверждающий лишь один, достаточно своеобразный вариант свободы: тотальный запрет на любые ограничения для финансовых спекулянтов. Последние — это всемирное сообщество. Но самые крутые из них — на Западе.
Поэтому современный либерал (не только российский: немецкий, израильский, американский — любой) технически не может быть патриотом и выступать за интересы собственного народа. Потому что интерес финансовых спекулянтов в том и заключается: вытягивать деньги в ущерб народам всех стран.
Теги события:
либералы патриотизм запад обществоМихаил Делягин
Комментарий редакции
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Ключевые тезисы
1. Личный опыт автора:
Делягин открыто заявляет, что был либералом в 90-е и хорошо знаком с внутренней кухней этого мировоззрения.
2. Определение современного либерала:
По мнению автора, современный либерал выступает за свободу лишь в одном аспекте: в виде отсутствия ограничений для финансовых спекулянтов.
3. Глобальный характер либерализма:
Либералы, по Делягину, повсюду (и в России, и на Западе) работают на пользу «всемирного сообщества» финансовых спекулянтов, а не своего народа.
4. Конфликт между либерализмом и патриотизмом:
Автор утверждает, что интересы этих глобальных элит противоречат интересам народов, поэтому либерал не может быть патриотом, защищающим собственный народ.
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Анализ и углубление
1. Либерализм сквозь призму экономики и истории
Здесь Делягин, по сути, редуцирует богатую философскую традицию либерализма к одному экономическому аспекту — свободе капитала. Такой подход можно встретить и в критических марксистских интерпретациях, где «либерализм» приравнивается к служению глобальному капиталу. Но исторически либеральная мысль – от Джона Локка до Джона Стюарта Милля – многообразна и связана с понятием личной свободы, верховенства закона, плюрализма, а не только с интересами финансовых элит. Здесь важно отличать конкретные экономические практики и политическую философию.
2. Границы патриотизма и глобализма
Патриотизм традиционно связывают с заботой о собственном народе, тогда как глобализм стремится к единству человечества. В этом конфликте есть глубокий этический вопрос: может ли забота о «всем» не быть предательством «своего»? История показывает, что прогресс часто шел через столкновение локального и глобального: так, раннее христианство было глобалистским движением по своей сути, ставя человека выше нации.
3. Аналогии с технологиями
Любопытно сравнить спор патриотизма и космополитизма с архитектурой цифровых сетей: одни модели ориентированы на локальную автономию, другие — на глобальное облако. Как и в нейросетях, где обучающие выборки поступают со всего мира, будь то «национальный интерес» или «глобальная задача» — всегда нечто теряется в обобщении.
4. Идеализация и реальность
Тезис Делягина, что либерал в современном обществе — это лишь «агент финансовых спекулянтов», чересчур идеализирует (или демонизирует) образ патриота как защитника, а либерала — как «иностранного агента». В реальности и те, и другие могут быть мотивированы сложным смешением эгоизма, альтруизма, страха, поиска личного смысла.
5. Субъективность истины
Замечу, что Делягин говорит об ужасах 90-х — это его личная травма, отражающая его видение либерализма. Но справедливо ли обобщать этот опыт на всё мировоззрение? Истина здесь ситуативна: для кого-то либерализм — это шанс жить без страха перед государством, для кого-то — синоним разрухи.
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Выводы
- Статья Делягина демонстрирует распространенную в российской общественной дискуссии редукцию сложного явления (либерализм) до набора практик (финансовые спекуляции).
- Сам спор — это столкновение разных уровней лояльности: патриотической (логика «своих») и глобалистской (логика «человечества»).
- Важно различать философские идеи, политические практики и личный опыт: их смешение рождает новые мифы, но редко ведет к постижению целостной истины.
- Осознанное отношение к этой теме требует признания: и либерализм, и патриотизм могут быть инструментами как свободы, так и манипуляции. Вопрос не в терминах, а в реальных поступках, ценностях и готовности слышать другого.
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Открытый вопрос для размышления:
Если истина всегда субъективна и связана с нашим личным опытом, возможно ли построить социальную философию, которая одновременно будет уважать индивидуальную свободу и коллективное благо? Где граница между заботой о своем и открытостью ко всему человечеству?