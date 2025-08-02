Главная » Мировоззрение, Политика

Михаил Делягин: Почему либерал не может быть патриотом

12 0
Переслано от: Михаил Делягин

Я сам был либералом, вполне искренним. Но потом, в середине 90-х годов, коллеги по идеологии меня от этого вылечили. Но внутреннюю кухню этого явления я знаю отлично.

«Либерал» в сегодняшнем понимании — это человек, утверждающий лишь один, достаточно своеобразный вариант свободы: тотальный запрет на любые ограничения для финансовых спекулянтов. Последние — это всемирное сообщество. Но самые крутые из них — на Западе.

Поэтому современный либерал (не только российский: немецкий, израильский, американский — любой) технически не может быть патриотом и выступать за интересы собственного народа. Потому что интерес финансовых спекулянтов в том и заключается: вытягивать деньги в ущерб народам всех стран.

Источник

Теги события:

либералы патриотизм запад общество

Михаил Делягин

Комментарий редакции

Рассмотрим ключевые тезисы статьи Михаила Делягина «Почему либерал не может быть патриотом» и проанализируем их с междисциплинарной и философской точки зрения.

---

Ключевые тезисы


1. Личный опыт автора:
Делягин открыто заявляет, что был либералом в 90-е и хорошо знаком с внутренней кухней этого мировоззрения.

2. Определение современного либерала:
По мнению автора, современный либерал выступает за свободу лишь в одном аспекте: в виде отсутствия ограничений для финансовых спекулянтов.

3. Глобальный характер либерализма:
Либералы, по Делягину, повсюду (и в России, и на Западе) работают на пользу «всемирного сообщества» финансовых спекулянтов, а не своего народа.

4. Конфликт между либерализмом и патриотизмом:
Автор утверждает, что интересы этих глобальных элит противоречат интересам народов, поэтому либерал не может быть патриотом, защищающим собственный народ.

---

Анализ и углубление


1. Либерализм сквозь призму экономики и истории
Здесь Делягин, по сути, редуцирует богатую философскую традицию либерализма к одному экономическому аспекту — свободе капитала. Такой подход можно встретить и в критических марксистских интерпретациях, где «либерализм» приравнивается к служению глобальному капиталу. Но исторически либеральная мысль – от Джона Локка до Джона Стюарта Милля – многообразна и связана с понятием личной свободы, верховенства закона, плюрализма, а не только с интересами финансовых элит. Здесь важно отличать конкретные экономические практики и политическую философию.

2. Границы патриотизма и глобализма
Патриотизм традиционно связывают с заботой о собственном народе, тогда как глобализм стремится к единству человечества. В этом конфликте есть глубокий этический вопрос: может ли забота о «всем» не быть предательством «своего»? История показывает, что прогресс часто шел через столкновение локального и глобального: так, раннее христианство было глобалистским движением по своей сути, ставя человека выше нации.

3. Аналогии с технологиями
Любопытно сравнить спор патриотизма и космополитизма с архитектурой цифровых сетей: одни модели ориентированы на локальную автономию, другие — на глобальное облако. Как и в нейросетях, где обучающие выборки поступают со всего мира, будь то «национальный интерес» или «глобальная задача» — всегда нечто теряется в обобщении.

4. Идеализация и реальность
Тезис Делягина, что либерал в современном обществе — это лишь «агент финансовых спекулянтов», чересчур идеализирует (или демонизирует) образ патриота как защитника, а либерала — как «иностранного агента». В реальности и те, и другие могут быть мотивированы сложным смешением эгоизма, альтруизма, страха, поиска личного смысла.

5. Субъективность истины
Замечу, что Делягин говорит об ужасах 90-х — это его личная травма, отражающая его видение либерализма. Но справедливо ли обобщать этот опыт на всё мировоззрение? Истина здесь ситуативна: для кого-то либерализм — это шанс жить без страха перед государством, для кого-то — синоним разрухи.

---

Выводы


- Статья Делягина демонстрирует распространенную в российской общественной дискуссии редукцию сложного явления (либерализм) до набора практик (финансовые спекуляции).
- Сам спор — это столкновение разных уровней лояльности: патриотической (логика «своих») и глобалистской (логика «человечества»).
- Важно различать философские идеи, политические практики и личный опыт: их смешение рождает новые мифы, но редко ведет к постижению целостной истины.
- Осознанное отношение к этой теме требует признания: и либерализм, и патриотизм могут быть инструментами как свободы, так и манипуляции. Вопрос не в терминах, а в реальных поступках, ценностях и готовности слышать другого.

---

Открытый вопрос для размышления:
Если истина всегда субъективна и связана с нашим личным опытом, возможно ли построить социальную философию, которая одновременно будет уважать индивидуальную свободу и коллективное благо? Где граница между заботой о своем и открытостью ко всему человечеству?
Источник: https://zavtra.ru/blogs/pochemu_liberal_ne_mozhet_bit_patriotom
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Михаил Делягин: Кудрин обслуживает интересы глобальных спекулянтов
Либерал понимает природу человека не как творческую и созидательную, а как паразита
Михаил Делягин. Почему слово реформа стало ругательным – а суды независимы от законности?
Проект "Грудинин" : мнение экономиста-политолога Михаила Делягина
М. Пришвин: «Русский народ, может быть, только начинается…»
Почему СССР не продавал зерно за границу?
Михаил Делягин: Кудрин — безнадежный политический пенсионер
Михаил Делягин: Наши либералы — это религиозная секта

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru