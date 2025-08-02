Я сам был либералом, вполне искренним. Но потом, в середине 90-х годов, коллеги по идеологии меня от этого вылечили. Но внутреннюю кухню этого явления я знаю отлично.

«Либерал» в сегодняшнем понимании — это человек, утверждающий лишь один, достаточно своеобразный вариант свободы: тотальный запрет на любые ограничения для финансовых спекулянтов. Последние — это всемирное сообщество. Но самые крутые из них — на Западе.

Поэтому современный либерал (не только российский: немецкий, израильский, американский — любой) технически не может быть патриотом и выступать за интересы собственного народа. Потому что интерес финансовых спекулянтов в том и заключается: вытягивать деньги в ущерб народам всех стран.

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