Андрей Школьников: Аморальные животные
В сложных и изменчивых условиях общество естественным, эволюционным образом формирует направленные на его выживание законы и принципы. Чем сильнее вызов, тем выше требуется уровень мобилизации ресурсов и оптимизации действий. В рамках данного процесса время, культурные особенности этнической системы / общества и действия внешних сил становятся основными ограничителями, которые часто делают задачу нерешаемой. Практически всегда можно придумать стратегию, которая позволила бы преодолеть кризис или пережить катастрофу, но инерция и социальное сопротивление сужают пространство для манёвра.
В настоящее время для большинства стран и народов пройти общемировую катастрофу с минимальными потерями или даже выиграть в геополитическом влиянии, относится к чудесному сценарию. Точки невозврата пройдены давно. Для примера, для спасения Европы нужно было более 7 лет назад, т.е. не позднее 2018 г. запускать военную реформу, мобилизацию общества и очищение от ультралиберализма, чтобы во второй половине 20-х гг. обрести хотя бы минимальную субъектность в мире войн и катастроф, где торжествуют принципы realpolitik.
Сделали ровно обратное, закопали себя ещё глубже. Капитуляция в торговом противостоянии с США в июле 2025 г. – яркий индикатор состояния и отсутствия перспектив у Старого континента. Слишком долго Запад и весь мир жили в однополярном мире, где есть доминирующая сила и её законы, пусть не справедливые, но понятные, позволяющие прогнозировать последствия.
В мирное и спокойное время в рамках естественного отрицательного отбора наиболее успешными в обществе в краткой и среднесрочной перспективе становятся носители тёмной тетрады личностных черт (психопатия, макиавеллизм, нарциссизм и садизм). Большую часть времени, ресурсов и сил они направляют на решение своих личных целей, игнорируя общественно полезные задачи, перекладывая должностные обязанности и свои ошибки на других. Не имея потенциала для честной конкуренции, подобные люди специализируются исключительно на росте своего социального статуса, отбросив любую мораль.
В 90-е гг. для подобных людей было раздолье, кодекс, этикет внутреннего поведения был разрушен в результате психоисторической катастрофы. Постепенно, с каждым годом, формировались новые принципы, как результат естественных процессов в обществе. В 2022-2025 гг. на фоне войны с Западом и СВО границы допустимого сильно сдвинулись и продолжают ужесточаться. Всем дали время подумать и осознать, в 2022 г. и примерно до середины 2023 г. практически никого не трогали. В настоящее время ежедневно можно наблюдать аресты, конфискации и посадки людей, что продолжают жить в прошлой, либеральной парадигме.
Аналогичные изменения происходят и в других частях общественной сферы, просто там нет такого явного уголовного оттенка. Однако, будем откровенны, продажа «успешного успеха» для личности-продавца много более аморальна и разрушительна чем коррупция, хотя для общества ситуация обратная. Берущий взятки и заваливающий проекты на миллиарды чиновник не видит лично людей, перед ним лишь абстрактные цифры потоков, а вот мошенники, что общаются с людьми, которые отдают последнее в надежде на чудо, однозначно – аморальное животное.
Несколько лет назад довелось наблюдать переход индивида от просто жадного и любящего деньги к аморальному паразиту на страхах и надеждах. Отвратительное зрелище. Наблюдая схожий процесс морального падения и деградации у становящихся взяточниками чиновников, чётко понимаешь парадокс – многих из них ещё можно перевоспитать, усовестить, пусть и не просто, но в первом варианте – практически без шансов.
И, да, очень часто в основе морального падения и разложения чиновника неудачный выбор, вместо жены-помощника и крепкого тыла, «немудрые» жёны и/или любовницы, которые не понимают последствий и рисков, но настоятельно требуют обеспечить им “достойный” уровень потребления не ниже чем, толкая на преступления…
Теги события:
общество европа чиновники психоистория девяностые коррупцияАндрей Школьников
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи Андрея Школьникова "Аморальные животные":
1. Общество и его принципы формируются под действием внешних вызовов
В сложные и переменчивые времена общество эволюционно создает законы и нормы, необходимые для выживания. Чем выше давление, тем больше требуется концентрации ресурсов, а ограничения (время, культурные особенности, внешние силы) зачастую не позволяют найти идеальные решения.
2. Промедление приводит к необратимым последствиям
Для многих стран (пример – Европа) уже пройдены точки невозврата. Автор утверждает, что необходимое обновление структуры и военной мобилизации Западной Европы должно было начаться давно, иначе потеря субъектности становится необратимой, что подтвердилось "капитуляцией" в торговых войнах.
3. Однополярный мир формировал предсказуемую, хоть и несправедливую систему
Длительный период доминирования одного центра силы расслабил элиты — привыкание к "понятным, хоть и несправедливым" правилам сделало общественную и политическую мобилизацию неактуальной.
4. В мирное время в лидерах — представители "тёмной тетрады"
В спокойный период в верхушке оказываются люди с чертами психопатии, макиавеллизма, нарциссизма и садизма, которым свойственно игнорировать общественные интересы ради личной выгоды и роста статуса, оставляя мораль позади.
5. Разрушение кодекса в 90-х, ужесточение морали сейчас
После морального разгула в 90-е постепенно формировались новые нормы. В современной России на фоне войны и политических изменений произошло резкое ужесточение рамок дозволенного — на смену вседозволенности пришли аресты и конфискации за попытки играть "по старым либеральным правилам".
6. Различие между аморальностью коррупции и "продажей успешного успеха"
Хотя для общества коррупция абстрактно опасней, мошенничество, построенное на эксплуатации человеческих эмоций, автор считает глубоко аморальным: чиновник не видит лиц, а "продавец надежд" манипулирует судьбами непосредственно.
7. Моральное падение — процесс постепенный, относительно обратимый
Наблюдается различие между чиновниками и прямыми мошенниками: первых (в отдельных случаях) ещё возможно перевоспитать, вторые — почти безнадёжны.
8. Часто в корне моральной деградации — личные проблемы
По мнению автора, часто причиной коррупции оказывается неудачный выбор партнёра, когда супруги/любовники толкают к преступлениям ради статуса и потребления.
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Практические и философские выводы
Важным акцентом статьи становится мысль о том, что мораль общества — продукт исторического момента и кризисов: ценности, казавшиеся нерушимыми, могут быстро измениться под давлением обстоятельств. Индивидуальный моральный выбор тоже часто оказывается не столько следствием внутренней испорченности, сколько влияния среды и личных обстоятельств.
С другой стороны, автор декларирует, что субъективный опыт — мошеннические действия "в лицо" кажутся ему страшнее коррупции, где жертвы обезличены. Это напоминает известные споры между общественным и личным злом в этике: что опасней — безличная система или индивидуальное предательство?
Заметим, что даже в такой, казалось бы, жёсткой оценке автор не исключает возможности перемен: часть людей можно перевоспитать, а ценности — скорректировать временем и событиями.
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Открытый вопрос
Если в обществе нравы, законы и понятия морали столь подвижны, и изменения эти диктуются обстоятельствами — возможна ли устойчивая, "надисторическая" мораль? Или всякая нравственность всегда ситуативна и подменяется другой при изменении среды — и тогда то, что сегодня аморально, завтра может стать нормой? Какую истину и ценности стоит искать, чтобы не оказаться просто заложником обстоятельств?