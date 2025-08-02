В сложных и изменчивых условиях общество естественным, эволюционным образом формирует направленные на его выживание законы и принципы. Чем сильнее вызов, тем выше требуется уровень мобилизации ресурсов и оптимизации действий. В рамках данного процесса время, культурные особенности этнической системы / общества и действия внешних сил становятся основными ограничителями, которые часто делают задачу нерешаемой. Практически всегда можно придумать стратегию, которая позволила бы преодолеть кризис или пережить катастрофу, но инерция и социальное сопротивление сужают пространство для манёвра.

В настоящее время для большинства стран и народов пройти общемировую катастрофу с минимальными потерями или даже выиграть в геополитическом влиянии, относится к чудесному сценарию. Точки невозврата пройдены давно. Для примера, для спасения Европы нужно было более 7 лет назад, т.е. не позднее 2018 г. запускать военную реформу, мобилизацию общества и очищение от ультралиберализма, чтобы во второй половине 20-х гг. обрести хотя бы минимальную субъектность в мире войн и катастроф, где торжествуют принципы realpolitik.

Сделали ровно обратное, закопали себя ещё глубже. Капитуляция в торговом противостоянии с США в июле 2025 г. – яркий индикатор состояния и отсутствия перспектив у Старого континента. Слишком долго Запад и весь мир жили в однополярном мире, где есть доминирующая сила и её законы, пусть не справедливые, но понятные, позволяющие прогнозировать последствия.

В мирное и спокойное время в рамках естественного отрицательного отбора наиболее успешными в обществе в краткой и среднесрочной перспективе становятся носители тёмной тетрады личностных черт (психопатия, макиавеллизм, нарциссизм и садизм). Большую часть времени, ресурсов и сил они направляют на решение своих личных целей, игнорируя общественно полезные задачи, перекладывая должностные обязанности и свои ошибки на других. Не имея потенциала для честной конкуренции, подобные люди специализируются исключительно на росте своего социального статуса, отбросив любую мораль.

В 90-е гг. для подобных людей было раздолье, кодекс, этикет внутреннего поведения был разрушен в результате психоисторической катастрофы. Постепенно, с каждым годом, формировались новые принципы, как результат естественных процессов в обществе. В 2022-2025 гг. на фоне войны с Западом и СВО границы допустимого сильно сдвинулись и продолжают ужесточаться. Всем дали время подумать и осознать, в 2022 г. и примерно до середины 2023 г. практически никого не трогали. В настоящее время ежедневно можно наблюдать аресты, конфискации и посадки людей, что продолжают жить в прошлой, либеральной парадигме.

Аналогичные изменения происходят и в других частях общественной сферы, просто там нет такого явного уголовного оттенка. Однако, будем откровенны, продажа «успешного успеха» для личности-продавца много более аморальна и разрушительна чем коррупция, хотя для общества ситуация обратная. Берущий взятки и заваливающий проекты на миллиарды чиновник не видит лично людей, перед ним лишь абстрактные цифры потоков, а вот мошенники, что общаются с людьми, которые отдают последнее в надежде на чудо, однозначно – аморальное животное.

Несколько лет назад довелось наблюдать переход индивида от просто жадного и любящего деньги к аморальному паразиту на страхах и надеждах. Отвратительное зрелище. Наблюдая схожий процесс морального падения и деградации у становящихся взяточниками чиновников, чётко понимаешь парадокс – многих из них ещё можно перевоспитать, усовестить, пусть и не просто, но в первом варианте – практически без шансов.

И, да, очень часто в основе морального падения и разложения чиновника неудачный выбор, вместо жены-помощника и крепкого тыла, «немудрые» жёны и/или любовницы, которые не понимают последствий и рисков, но настоятельно требуют обеспечить им “достойный” уровень потребления не ниже чем, толкая на преступления…

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