Рим, 1818 год. В огне погибает молодая женщина. Художник-гений или его слуга — кто настоящий убийца? Как Орест Кипренский оказался в центре уголовного дела?

В новом расследовании «Цифровой истории» мы раскроем одно из самых загадочных преступлений эпохи романтизма.

Дело № 04/1818

Жертва: Маргерита Маньи, 22 года

Причина смерти: обширные ожоги

Подозреваемые:

- Орест Кипренский — знаменитый русский художник

- Одоардо Северини — его слуга и любовник погибшей

Улики:

Следы горючей смеси на одежде

Исчезнувшая жаровня

Возможные мотивы:

«Неудобная» беременность жертвы

Месть за венерическое заболевание

Почему следствие:

✔ Не допросило Кипренского?

✔ Проигнорировало очные ставки?

✔ Спешно закрыло дело?

Что же произошло той ночью в Риме: несчастный случай или тщательно спланированное убийство?

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/3XiobrvEZyCFdw

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00:00 – Ужасная смерть Маргериты Маньи

03:28 – Расследование начинается

04:43 – Любовный треугольник: показания Одоардо Северини

06:26 – Улики: следы скипидара на теле жертвы

10:11 – Обвинение: почему подозрение пало на художника

11:45 – Прошлое Кипренского: от внебрачного сына до признанного мастера

14:08 – Мотивы убийства: болезнь и нежеланный ребёнок

17:41 – Жаровня или свеча?: противоречивые показания свидетелей

22:27 – Провалы следствия: почему не допросили самого Кипренского

28:47 – Кто виноват?: анализ возможных версий преступления

33:14 – Последствия скандала: изгнание из высшего общества

36:47 – Тайная дочь: загадочная история Мариуччи