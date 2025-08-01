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Как технологические компании разрушают психику ребёнка и уничтожают детство

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Переслано от: День ТВ

Канал «День-ТВ» предлагает вниманию читателей перевод интервью всемирно известного учёного, социального психолога Джонатана Хайдта, профессора Нью-Йоркского университета. Научная специализация Джонатана — мораль и моральные эмоции. В беседе с Аароном Бастани на платформе «Новара медиа» Джонатан рассуждает, каким именно образом социальные сети губят психику детей.

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Комментарий редакции

В этом интервью Джонатан Хайт, один из ведущих современных социальных психологов, рассуждает о фундаментальных изменениях, произошедших с детством в эпоху господства технологических компаний и социальных сетей. Его анализ подробно и беспристрастно раскрывает, каким образом цифровая среда влияет на психическое здоровье и саморазвитие детей.

Ключевые идеи и тезисы:


1. Эволюция детства и значение игры:
- Детство — это не просто стадия жизни, а длительный процесс формирования мозга. Важнейший инструмент этого формирования — игра, обладающая биологическим и культурным смыслом.
- Искусственно отнимая у детей возможность свободно играть и взаимодействовать в реальном мире, общество подрывает естественный ход их взрослого становления.

2. Две “трагедии детства”:
- Первая трагедия: С 1990-х годов в англоязычных (и частично других) странах развилась тенденция ограничивать детей в самостоятельности, перестав отпускать их на улицу, тем самым уменьшая количество “реального” игрового опыта.
- Вторая трагедия: После 2010 года начинается эпоха “великой перестройки”, когда смартфоны и социальные сети становятся центральной частью жизни ребенка, вытесняя офлайн-общение и настоящую игру.

3. Резкий рост ментальных проблем:
- Статистика в США и других западных странах (особенно среди девочек) с 2012 года показывает всплеск тревожных расстройств, депрессии и даже самоповреждений.
- Группы риска: девочки, дети из нерелигиозных и “либеральных” семей, менее укорененные в традициях и моральном сообществе (“аномия” по Дюркгейму).

4. Механизм воздействия социальных сетей:
- Бизнес-модель социальных платформ (Meta, Instagram, TikTok, Snapchat) построена на максимизации вовлечённости, т.е. “захвате” внимания пользователя через социальные сравнения и постоянную стимуляцию, зачастую эксплуатируя неуверенность, потребность в одобрении и репутации.
- Особо уязвимы девочки, которые попадают в “ловушку сравнения”, испытывают давление совершенства, становятся жертвами кибербуллинга и сексуальных домогательств.

5. Проблемы мальчиков:
- Основной вред связан не столько с соцсетями, сколько с видеоиграми, порнографией, зависимостями (никотин, новые формы наркотиков), что разрушает дофаминовые цепи и затрудняет формирование самоконтроля, мотивации, жизненных навыков.

6. Рост зависимости и кризис внимания:
- Кризис психического здоровья — только верхушка айсберга. Куда опаснее потеря способности концентрироваться, построить свою жизнь и быть активным субъектом, а не объектом манипуляции алгоритмов.
- Вовлеченность в онлайн приводит к отчуждению, одиночеству, стагнации эмоциональной зрелости и способности строить глубокие отношения.

7. Трансформация ценностей и потеря автономии:
- Современный капитализм — когда-то система, делающая людей богаче через пользу друг другу — теперь переместил центр прибавочной стоимости на эксплуатацию человеческого внимания, порождая формы богатства, основанные на причинении вреда.
- Социальные сети и платформы становятся структурами не просто развлечения, а автоматизированного управления внутренним миром пользователя, где сама реальность начинает искажаться, а “детство” становится полем для манипуляций и зависимостей.

8. Конкретные рекомендации Хайта:
- Не давать детям личные сенсорные устройства (смартфоны, планшеты) до 14 лет.
- Не допускать присутствия в социальных сетях до 16 (а лучше до 18) лет.
- Школы должны быть полностью свободны от телефонов на время учебного дня.
- Возвращение практики свободных игр, автономии и ответственности в реальной жизни.

Аналитические выводы


Размышляя через междисциплинарную призму, мы видим, как воплощается феномен “технологической аномии”: дети лишены культуры предков и автономии, переданы на воспитание алгоритмическим системам, лишающим их опыта подлинного контакта с реальностью и самими собой. Это тревожная иллюстрация общечеловеческой склонности поддаваться иллюзии “прогресса”, не замечая фундаментального ущерба: потеря свободы внутри, разрушение ментального и нравственного здоровья.

Аналогичного рода катастрофы уже случались в истории: секуляризация, индустриализация, урбанизация — всё это меняло способ взросления. Но никогда еще “цифровая среда” не обладала таким тотальным захватом внутренней жизни. По сути, мы наблюдаем появление новых институтов социализации, работающих не во благо индивида, а ради прибыли корпораций, даже ценой деградации будущих поколений.

Можно рассматривать сильные стороны и развитие технологий — как облегчение доступа к информации, ускорение коммуникации, расширение кругозора. Однако, лишая детей элементарной устойчивости через игру и офлайн-опыт, мы получаем поколение “цифровых аутистов”: с нарушенной рефлексией, повышенной тревогой и неспособностью построить гармоничные отношения ни с собой, ни с обществом.

Практические аспекты


Ценность этого разговора в акценте на коллективной ответственности: только совместные действия общества, родителей, школ, легитимные государственные меры способны остановить деградацию детства. Но и личная осознанность каждого родителя, педагога, политика — решающий фактор. Здесь уместен параллель с воспитанием силы воли и осознанности в йоге: ограничение внешних стимулов для внутреннего роста далеко не реакционный шаг, а признак зрелой любви и заботы.

Вопрос для размышления


Если истина так субъективна и “детство” всегда определяется эпохой и технологиями, возможно ли, что мы станем просто новой стадией эволюции человека, в которой внутренняя автономия будет жертвоваться во имя “сети”? Не является ли этот кризис вызовом переопределить, что значит быть личностью — и сможем ли мы выстроить технологическую среду, способствующую развитию внутренней свободы, а не разрушению наших детей?
Источник: https://rutube.ru/video/e281ca2b54575a61080a3266e21ff41b/
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