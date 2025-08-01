Цена договоров с Западом: о нерушимости границ в Европе | Евгений Спицын и Руслан Сафаров
Пятьдесят лет назад были подписаны Хельсинские соглашения о нерушимости границ в Европе. О Леониде Брежневе, как мировом лидере, о принципах разрядки, которые привели к подписанию Хельсинских соглашений с Западом, о том, куда делись границы СССР, ГДР, Югославии и Чехословакии, о роли Горбачёва в изменении границ Европы и о историософском значении нынешнего периода, когда договоры и дипломатия, не подкрепленные силой, теряют всякий смысл говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
1. Исторический контекст Хельсинкских соглашений (1975):
- Хельсинкские соглашения стали результатом ряда геополитических подвижек после Карибского кризиса, когда в Европе и мире возникло понимание необходимости смягчения противостояния между Востоком и Западом.
- В разработке договоренностей большую роль играли Франция и ФРГ, а Запад использовал эти процессы и как инструмент давления, и как способ реализации своих экономических интересов (пример — соглашение "газ в обмен на трубы" с Германией).
2. Разные взгляды на соглашения:
- Для СССР важнейшим считалось юридическое закрепление послевоенных границ (т.н. "первый пакет"), для Запада — гуманитарный аспект, права человека ("третий пакет"), который позже использовался для внешнего давления на социалистические страны.
- Со временем отношение к этим соглашениям в РФ поменялось: если раньше их считали дипломатическим успехом, то сегодня чаще оглядываются на них критически, как на ловушку, ослабившую советские позиции в Европе.
3. Прагматика политики и слабость веры в договоры:
- На примерах из истории показано, что "нерушимость границ" и другие декларации редко выполнялись буквально; подписанные соглашения всегда были подвержены пересмотру, если менялся баланс сил.
- Горбачёв и советское руководство 80-х были склонны доверять "новому мышлению" и идее общего европейского дома, что, вопреки риторике сотрудничества, стало одной из причин ослабления и распада СССР.
4. Динамика международного права и ситуации:
- Важно различать формальную ("на бумаге") и фактическую ("на деле") сторону признания границ и государств; реальные отношения изменяются в зависимости от интересов сильных игроков.
- Историческая традиция уважения к соглашениям — скорее миф. Примеры русско-турецких, Версальских, других договоров говорят о повторяющихся нарушениях и временности любых дипломатических формул.
5. Философский и социально-экономический срез:
- Современный кризис — не только геополитический, но и кризис самой буржуазной формации, вступившей в противоречие с развитием технологий и производительных сил.
- Идея классовой борьбы и революционного качественного скачка определяется исторической диалектикой: новые формы общества (стратегия выхода) неизбежны, но рождение их сопряжено с потрясениями и насилием (по Марксу — "повивальная бабка истории" это насилие).
6. Навыки критического мышления:
- Лекция показывает, что любое доверие в международной политике должно быть подкреплено силой, а наивная вера в "дружбу" или в "вечность" договорённостей опасна.
- Классические идеалистические формулировки применяются как дипломатия, но в основе всё равно лежит борьба за интересы и баланс сил.
7. Значение собственности и государства:
- Эволюция государства связана с возникновением частной собственности, что порождало классовую структуру общества и необходимость защищать интересы господствующего слоя через институты власти, права и насилия.
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Вывод (и открытая мысль для размышлений):
Лекция однозначно подчеркивает, что международные договоры, сколь бы громкие формулировки они ни содержали, никогда не были и не могут быть абсолютной гарантией стабильности — их сила определяется не бумажной стороной, а реальным соотношением сил, прагматизмом и готовностью защищать свои интересы. История человеческих обществ демонстрирует цикличность недоверия, переписывания границ, неизбежность конфликтов — и то, что "вечные" договоры живут до следующего витка борьбы.
Одновременно ситуация подталкивает к переосмыслению самой природы международных отношений и устройства общества: ускоряющийся научно-технический прогресс, грядущие технологические и социальные революции могут поставить под сомнение прежние формы организации власти, собственности и даже само значение государственности.
Тем не менее за пределами эволюции институтов всегда остаётся человеческий фактор: поиск баланса между силой и сотрудничеством, между скепсисом и готовностью искать общий язык, между исторической памятью о насилии — и надеждой на более справедливый порядок.
И здесь возникает фундаментальный философский вопрос: возможно ли когда-либо создать такие международные или общественные институты, в которых доверие и "нерушимость" соглашений станут чем-то большим, чем риторика, — или всегда будет прав тот, кто повторяет: "Сухие чернила под договором ценятся только настолько, насколько сух порох в пороховнице"? Быть может, истина тут — именно в постоянном поиске новых форм баланса, а не в попытке найти одну-единственную, вечную гарантию мира?
,,,PPPriveTT…
~~~ C I L A ~~~
_ПодОЙдёт М@@@К – и ПО фэйсу – Х@@К!
ПАТАМУ-шта У фэйса – Отсутствует КУЛАК!
А если-бы У фэйса – КУЛАК-бы был,
То М@@@К фэйса – ПО фэйсу НЕ бил!
* И ещё ПЛЮНЕТ в-след,Т.К.у фэйса – Силы НЕТ…
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_Если у кого-то – СВОЕЙ Силы нет,
То тому ПРИДЁТСЯ – “отКУШАТЬ” много бед…
Тому ПЛЕВАТЬ – будут ВСЕГДА в-след…
Тому МНОГОму – придётся ПОДВЕРГАТЬСЯ…
* и на МНОГОе – придётся ОБИЖАТЬСА…
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_НО…если Есть Сила В Наличии…
То Будут Соблюдены – ВСЕ Ранги и Приличии…
Стеною Защитною – Сила Является!
И…никто – ДАЖЕ “гавкнуть” – НЕ решается…
* Это – Уважением(ИЗ-ЗА страха)называется…
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_Сил(ы)а – Должна БЫТЬ,чтобы ВыЖить!
Чтобы Себя – в ЭТОМ мире Сохранить!
И не важно,что Тебя – Могут и НЕ любить…
…но ОБ-”ЭТОМ” в-слух – НЕ решаться говорить…
* Или Сила(ради Жизни)- или МОГИЛА,другого НЕ может быть…
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_И если Силу НЕ демонстрировать,
то ТЕБЯ…Будут ИГНОРировать…
О тебя:”станут-ноги–ВЫТИРАТЬ”…
Во всём и ВЕЗДЕ – Принципиально УНИЖАТЬ…
* И терпящего – НЕ будут уважать… :-(
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= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 01-8-25