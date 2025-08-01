Америка, Китай, Россия | Альберт Силантьев
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Профессор Силантьев рассказывает о противоборстве за мировое лидерство, создании новых финансовых систем, войне на Украине и противостоянии: Америка-Китай и Европа-Россия. Когда начнутся и закончатся военные конфликты за передел мира.
Ведущий: Михаил Потёмко
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Комментарий редакции
1. Текущий мировой расклад сил:
Беседа строится вокруг трех ключевых игроков: США, Китай и Россия. Автор подчеркивает, что классическая западная триада центров постепенно эволюционирует, а основная напряженность сдвигается в сторону противостояния между США и Китаем, а не США и Россией. Эти изменения завязаны прежде всего на экономических интересах и борьбе за определение границ будущих финансово-экономических регионов.
2. Экономическая конкуренция и уход доллара:
Экономика становится главным театром соперничества. Китай обгоняет США по ряду ключевых позиций — крупнейшие банки уже китайские, а доля юаня в мировой экономике быстро растет. Прогнозируется постепенное угасание роли доллара как единственной мировой валюты, на это может уйти 5-10 лет, что связано с нарастающими расчетами в национальных валютах и построением альтернативных финансовых систем.
3. Прагматизм США и перестройка стратегий:
США, с приходом националистических сил (трампистов), смещают фокус на внутреннюю экономическую эффективность, отказавшись от прежней амбиции глобального контроля. Война в Украине становится для них менее важной; предпочтительнее переложить ее финансирование и бремя на Европу, чтобы сосредоточиться на главном противнике — Китае.
4. Позиция России между Китаем и США:
Россия оказывается в выгодной позиции стратегического балансирования. Для нее жизненно важно обеспечить собственную безопасность, не допуская размещения вооружений на опасных рубежах, добиваться политических соглашений по безопасности с Восточной Европой и решать насущные внутренние задачи. Россия заинтересована в постепенной интеграции с Китаем, но на разумных, ненавязчивых условиях, исходя из прагматических интересов.
5. Санкции, торговля и позиционирование России:
Санкции не рассматриваются как критическая угроза — Россия нацелена на перестройку своих внешнеэкономических связей, отказ от долларовой системы расчетов и развитие собственного потенциала, в частности, в вопросах технологий. Автор отмечает значительное отставание России в технологической сфере и необходимость восполнения этого пробела, в том числе через неформальные механизмы приобретения знаний и компетенций.
6. Динамика внутри Европы:
Европа дисгармонична: старая элита следует англо-американскому курсу, Восточная Европа ориентируется на собственную выгоду и открыта к прагматичным контактам с Россией. Германия и Франция заняты своими внутренними дилеммами: Германия — потенциально стратегический партнер для России, Франция же тесно завязана на западные капиталы.
7. Прогнозы по времени и сценариям:
Ожидание ключевых точек — к 2026-2028 году возможна эскалация противостояния США и Китая с последующими переговорами; к 2030 году — попытки Европы усилиться через ВПК, но исторический опыт и отсутствие поддержки из США/Англии делают эти попытки сомнительными по эффекту. Разделение мира по экономическим и политическим зонам будет углубляться, а Европа окажется перед выбором, к какому лагерю примкнуть.
8. Закулисье мировой финансовой системы:
Внимание уделяется малозаметным, но влиятельным собственникам ФРС, которые, по предположению автора, фактически управляют значительной частью западной политики через финансовый контроль. Поиск Трампом контактов с этими группами (включая Катар) отражает реальную глубину современной борьбы — не столько между государствами, сколько между мощными финансовыми кланами.
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Выводы и рефлексия:
В лекции предлагается аналитический, но прагматичный взгляд на современную мировую политику: ни одна держава не действует из чистого идеализма — превалирует логика экономических интересов и разумного эгоизма. Особое внимание уделяется уязвимости глобальных нарративов, которые часто прикрывают более глубинные экономические или финансовые интересы, скрытые от широкой публики.
Важно и то, как размывается некогда прочная структура однополярного мира; вместо единой финансовой системы формируются новые региональные центры силы и расчётов. Автор призывает к здравому прагматизму и гибкости — догматические приверженности устаревшим схемам больше вредят, чем помогают. Россия здесь позиционируется как субъект, способный обрести свободу и стратегическую автономию лишь тогда, когда честно признает свои реальные интересы, масштаб возможностей и ограничения.
Но и эта картина мира не окончательна. Она — лишь отражение текущей динамики, стечения событий, субъективных ожиданий. Изменится баланс силы — изменится и стратегия, а значит, и "истина" этих дней.
В финале размышление вновь возвращается к сущности влияния скрытых акторов (финансовых кланов), роль которых зачастую переоценивают или недооценивают в зависимости от точки зрения. Автор оставляет пространство для гипотез и осторожных догадок, а не навязывает завершённые ответы.
Вопрос для размышления:
Если современные глобальные процессы так тесно зависят от невидимых финансовых интересов, возможно ли достичь подлинной самостоятельности и суверенитета государств, или же в мире всегда будет существовать сеть скрытых взаимозависимостей, сковывающая свободу даже сильнейших акторов мировой политики? Где в этой сложной картине место отдельной человеческой воли — и может ли её осознанный выбор изменить ход истории?