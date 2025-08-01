Идеология в XXI веке: зачем она нужна, если ей никто не верит? Политический философ Александр Казаков в разговоре с Максимом Невенчанным обсуждает, почему запрос на идеологию сегодня сильнее, чем кажется. Он объясняет, как пустота в умах людей может привести к гражданской войне за памятники, смыслы и будущее. Беседа затрагивает не только привычные «левые» и «правые», но и более глубокие темы — от либерализма и синергетики до идей Проппа и Франка. Казаков рассматривает войну как идеологический инструмент, помогающий обществу найти новые ориентиры. Даже если идеология не прописана в Конституции, она продолжает формировать наше общество.

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00:00 – Введение: кто такой Александр Казаков

00:44 – Зачем вообще нужна идеология?

01:52 – Как определить, что идеология настоящая

03:23 – Россия как страна с культурой идеологии

04:44 – Идеологические войны до революции

05:47 – Кто придумал оппозицию в СССР

08:27 – Взрыв партий в 90-х

10:22 – Откуда взялись идеологии

13:12 – Хронотоп и синхронность идей

14:39 – Почему западные идеи плохо приживаются

15:30 – Франк, Данилевский, синергетика

17:26 – Формалисты, Пропп и запрет идей

20:14 – Как Пропп повлиял на Запад

22:08 – Консерватизм, социализм, либерализм: суть и эволюция

25:18 – Либерализм как борьба против церкви и государства

27:06 – Левые, правые и путаница с терминами

28:03 – Что хотели либералы и чего боялись консерваторы

29:01 – Гуманизм, человек и политическая религия

32:05 – Как в России 90-х воспринимали идеологии

34:41 – Почему люди не верили ни во что

36:25 – Лицемерие идеологии и её носителей

36:58 – Матричная классификация: куда деть центр?

39:46 – Демократия — это не идеология?

40:43 – Центризм по-Путински

43:04 – Борьба за власть и политическая геометрия

44:51 – Цветовая карта идеологий: красные, белые, зелёные

49:22 – Корни цветовой символики

49:59 – Цвет как политический маркер

50:54 – Раскол: либералы, коммунисты, националисты

52:10 – Идеология вне повестки

53:13 – Кто сражается в окопах — и за что

55:11 – Война как объединяющий фактор

58:03 – СВО как волнорез и зеркало общества

58:53 – Исторические примеры предательства и выбора

01:01:32 – Русская эмиграция и сопротивление нацизму

01:03:12 – Идеология как нематериальный код

01:05:08 – Опасности утопии и насилия во имя мечты

01:08:03 – Гражданская война за символы

01:10:32 – Конституция и риск идеологического репрессинга

01:12:30 – Почему не стоит записывать идеологию в Основной закон

01:13:29 – Современные технологии и идеологические смыслы

01:14:22 – Интерактивная книга: как строится проект

01:15:06 – Призыв к участию аудитории

01:16:01 – Идеология в семье и повседневности

01:16:57 – Обратная связь и коллективное авторство

01:17:43 – Благодарность Казакову и завершение

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