Игорь Мальцев про искусство пропаганды начала XX века, часть 2
Канал Игоря Мальцева: https://t.me/dva_vozdja
Часть 1: https://oper.ru/video/view.php?t=7618
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_propagandaxx2.mp3
Плейлист: https://rutube.ru/plst/199413
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Комментарий редакции
1. Религия и пропаганда как каналы массового воздействия.
В начале XX века церковь выполняла сходную с современным интернетом роль медиатора смыслов, где священник был чем-то вроде «замполита», формируя общество через религиозные ритуалы и риторику. Советская власть, ликвидируя конкурирующий нарратив, осознанно занималась замещением религиозных образов на новые, секулярные, агитационно-просветительские.
2. Прогресс, капитал и новая эстетика.
Не только идеология, но и технологическая революция (телефон, телеграф, самолеты) вошли в синтез новой художественной формы. Пропагандистское искусство советского времени эффектно интегрировало конструктивизм, элементы комикса, яркую графику и динамичные композиции: художественная революция шла параллельно идеологической.
3. Переход к абстракции: авангард и его пределы.
Революция 1917 года дала невиданные возможности для художественных экспериментов — родился авангард, где нефигуративное искусство полностью отвергло традиционный имперский нарратив. Малевич, Кандинский, Татлин, Родченко не только пробовали «чистую форму», но и активно участвовали в создании нового социокультурного порядка.
4. Воплощение утопии: архитектура и быт.
Смена быта, коллективные кухни, новые типы жилья — это не только социалистический идеал, но и определённое освобождение женщин от домашних обязанностей, попытка материализовать заботу о человеке в пространстве. Инновации в архитектуре с началом социалистического строительства — результат художественного авангарда, рванувшего навстречу утопии.
5. Монументальная пропаганда как инструмент сознания.
Ленинский план монументальной пропаганды не сводился к плакату. Речь шла о перепроектировании самой среды обитания — новых праздниках, новой архитектуре, новом быте. Праздники и оформление города были призваны затмить старые религиозные ритуалы, создать визуальный язык нового человека.
6. Проблема доступности и кризис идей.
По мере того как эстетика авангарда становилась всё более элитарной и абстрактной, рядовой человек начинал теряться — «кружочки и палочки» переставали быть понятным символом будущего. Запрос на реализм вернул старых мастеров (передвижников), а излишняя абстракция показала свои границы. Искусство вновь оказалось между утопией и практической нуждой понять, изобразить и воодушевить массы.
7. Социалистический реализм, деградация жанра и потеря идеала.
Со временем пропаганда превратилась в ширпотреб: плакаты и агитация были формальны, теряли художественную глубину. Властью овладели менеджеры, границы между личным и идеологическим размылись; искусство стало инструментом социальных игр и интриг. Потеря идеала — и творческого, и морального — повлекла за собой искусственное воспроизведение форм без содержания; наслоились цинизм, усталость, внешняя бравада.
8. Детство и память о справедливости.
Советская эпоха — для многих символ утраченного идеала порядка и справедливости. Несмотря на жестокость и утраты, детская память удерживает воспоминание о «счастливом детстве» как образец защищённости и общества, в котором была забота о детях, порядок, коллективная этика.
9. Парадокс идеалов и реалий.
Мальцев подчёркивает: идеология справедливости принципиально важна для российского культурного кода, даже если она зачастую недостижима. Стремление к идеалу придаёт жизни смысл, даже если «всеобщей справедливости быть не может».
10. Постсоветский кризис: утрата пропаганды как художественного жанра.
С распадом СССР исчезла и творческая энергия массовой агитации: попытки заново запустить жанр выглядят выхолощенными, безидейными, вторичными (примеры с работами Лебедева и современными конкурсами плакатов). Профессионалы ушли, молодые художники пока не нашли собственного языка, а запрос на новый идеал так и не оформлен.
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Вывод и философское размышление
Вся эта история — о диалектике между формой, содержанием и функцией искусства в обществе, где его воспринимают не только как украшение или украшательство, а как реальный инструмент воздействия на коллективное бессознательное. Соединяя аналитику истории, психологии и эстетики, можно увидеть: всякая пропаганда — это всегда борьба между устоявшимися символами и поиском нового смысла, между коллективным идеалом и личной истиной.
Если религии и советская идеология использовали художественные средства для создания пространства смысла, то кризис идеалов приводит к механическим, пустым формам, где «всё вроде по правилам, а внутреннего содержания нет». Интересно, что успешная агитация всегда строится на искреннем поиске справедливости, на вере в будущее, — как бы наивна или опасна эта вера порой ни была. И одновременно любое желание «закрасить» спорный символ — проявление страха перед историей, который лишает общество подлинной зрелости.
Мальцев весьма точно указывает: искусство и пропаганда обретают силу лишь там, где затрагивают вечные идеалы — справедливость, надежду, заботу о будущем. Но эти идеалы могут меняться, вытесняться, извращаться — и тогда деградирует и язык, на котором общество говорит само с собой.
Прагматично взглянув на вопрос, можно сказать: никакое искусство — ни религиозное, ни революционное, ни постмодернистское — не может навсегда удержать монополию на истину или на смысл. Истина ситуативна, формы умирают, но жажда правды и справедливости вновь порождает поиски новых языков, новых смыслов, новых способов быть вместе.
Но возможно, самый интересный вопрос — в другом:
Можно ли создать идею, язык, искусство, которые действительно объединят общество, не подавляя в человеке индивидуальную правду и способность к сомнению? Где та грань между объединяющим мифом и несвободой, между вдохновением и манипуляцией? Какую роль в этом балансе должна играть память об ошибках и травмах прошлого?
Не это ли сама суть задачи — искать новый путь к смыслу, не забывая, что ни один язык никогда не даст исчерпывающей, окончательной истины?