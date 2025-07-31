Феномен подземных океанов. Не научная версия
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☆ Автор Sibved, «Наука наизнанку»: https://zen.yandex.ru/sibved24
Иссякнет ли подземное Московское море?
Феномен горячих подземных морей под пустынями Австралии
#археология #артефакты #феномен
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:1. Подземное море под Москвой:
- Истории о древнем подземном море, обнаруженном в 1930-х годах при поиске нефти.
- Многоуровневая структура: солёные, минеральные и пресные слои.
- Связь подземных вод с аномальными зонами, провалами грунта и тектоническими особенностями (кольцевые структуры, поднятия).
- Неоднократные обвалы, «взрывы» и проседания в определённых точках Москвы, которые могли быть вызваны не только техногенными факторами, но и природными процессами — газовые выбросы, метан, водородная дегазация.
- Альтернативные версии происхождения — воздействие глубинных газов (в том числе селанов), образование воды в результате химических реакций в недрах.
2. Сравнения с древними городами и история формирования:
- Аналогии с Теночтитланом и Римом, где городские основания выбирались из-за выхода чистой воды и близости строительных материалов.
- Упоминание о существовании сети подземных пустот — как следствие добычи известняка и природных карстовых процессов.
- Затронута версия, что место для Москвы могли выбрать представители некой продвинутой цивилизации.
3. Подземный горячий океан в Австралии:
- Наличие крупнейшего артезианского бассейна, занимавшего значительную часть континента, с водой на глубинах до 2 км и температурой до 110°C.
- Неясность происхождения: предполагается, что вода могла возникать в результате химических реакций глубинных газов с кислородом.
- Связь геологических аномалий с тектоническими процессами, историей засух, формированием пустынь Австралии и свидетельствами прошлых катаклизмов (затопления, вымывание почв, отсутствие флоры).
4. Критика современных научных подходов:
- Замечание, что геология не даёт демонстративных, убедительных моделей, ограничиваясь стандартными версиями про «древнее море» или аккумуляцию осадков.
- Призыв к необходимости глубоких полевых и лабораторных исследований, подчеркивание недостаточного внимания к альтернативным процессам в науке.
5. Фантастические и спекулятивные представления:
- Версия о материализации простых веществ из эфира, концепция холодного ядерного синтеза в недрах Земли, рождение воды как продукта химико-геологических реакций.
- Гипотеза, что вода на поверхности (и под землёй) — результат глубинного синтеза, а не только следствие испарения и выпадения осадков в прошлом.
6. Практические выводы:
- Хотя благодаря этим подземным источникам реализуются некоторые проекты (бутылированная вода, санаторное лечение, использование воды промышленностью), «пить» подземное море всем жителям невозможно.
- Сравнение с бесконечностью ресурсов нефти и воды, если процессы их образования продолжаются в недрах (версия биохимического синтеза).
Размышления и вывод:Эта беседа наглядно демонстрирует, что истина относительно происхождения подземных океанов остаётся весьма многогранной и недостижимой в рамках единой научной парадигмы. Каждый научный факт здесь — лишь отправная точка для широкой интерпретации, где альтернативные гипотезы и междисциплинарные сравнения вносят дополнительную глубину. Автор напоминает: то, что принято считать незыблемым, часто оказывается отражением текущих знаний, ограниченных как наблюдениями, так и культурно-историческим контекстом.
Прагматически это побуждает к принятию необходимости дальнейших исследований, синтезу данных из разных областей — от геохимии до истории климата, а также трезвой оценки спекулятивных теорий, которые могут возбуждать воображение, но требуют строгой проверки.
В то же время поднимается вопрос, почему человек так склонен идеализировать или мифологизировать неизвестное — от подземных морей до предполагаемых технологий древних цивилизаций. Эта жажда чудес, возможно, говорит о внутренней неудовлетворённости теми объяснениями, которые может предложить рациональное знание.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о происхождении подземных океанов и ресурсах Земли ускользает от однозначной формулировки, возможно, важнее не только то, что мы найдём, а сам процесс поиска, который напоминает нам о бесконечности загадок мира. Но способны ли мы принять эту сложность — без чувства утраты, а с любовью к самому акту исследования и открытости ко всему новому?