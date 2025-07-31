Фёдор Лисицын представляет книгу Бориса Земцова «Галлюцинации русской неволи». Это произведение посвящено жанру тюремных рассказов, который занимает важное место в русской литературе. Автор исследует психоэмоциональные аспекты жизни людей в заключении, погружаясь в их внутренние переживания и состояние психики. Лисицын делится интересными примерами из книги и размышляет о значении тюремной прозы в контексте русской литературы.

Книга "Галлюцинация русской неволи. Земцов Б.Ю.":

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Книга "Мир на продажу. Деньги, власть и торговцы, которые обменивают ресурсы Земли. Хавьер Блас, Джек Фарчи":

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00:00 Начало. Обзор книги.

00:54 Иллюстрации и жанр.

01:50 Пример Федора Достоевского.

02:45 История жанра.

03:47 Поговорка «От сумы и тюрьмы не зарекайся».

07:17 Сравнение с другими писателями.

08:45 Замечания к изданию.

10:07 Тюрьма как общество.

12:04 Пример из рассказа «Месть майора Кузе».

12:58 Киношность и жанр книги.

13:58 Лагерная проза и Борис Земцов.

14:56 Тюрьма как неотъемлемая часть жизни.

16:43 Несчастные персонажи Земцова.

17:57 Психологические переживания в тюрьме.

20:00 Самостоятельность рассказов.

21:17 Стратегии поведения в тюрьме.

22:23 Как избежать тюрьмы.

23:58 Заключение.

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