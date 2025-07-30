ЗНАЕТЕ, ЧЕМ СВОБОДНАЯ КАП СТРАНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОТАЛИТАРНОЙ СОЦ СТРАНЫ?

Китай отверг требования США по отказу от российской нефти – Reuters

Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, по итогам переговоров китайцы сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет и продолжат закупки российской нефти, несмотря на угрозу введения высоких пошлин.

«Китай – суверенное государство с собственными энергетическими потребностями, и закупки нефти будут определяться внутренней политикой страны», – передал слова китайских чиновников Бессент.

По его словам, «китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они предпочитают платить 100% пошлину». США также выразили недовольство из-за закупок Китаем иранской нефти, а также экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов, которые, по оценке Вашингтона, способствуют ведению войны против Украины. Бессент заявил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о репутационных рисках для Китая в Европе: «Это серьезно подрывает их репутацию в глазах европейской общественности, поскольку воспринимается как содействие войне у границ Европы».

…Мы можем сколько угодно рассказывать, что у России «нет друзей», что разницы между капиталистическими и соцстранами нет – везде бизнес.

Но это мы просто пытаемся себя обмануть и оправдать свой выбор в 1991 году. Здесь я не раз уже писал: соцстраны – суверенны. Да, они думают о себе и кормят себя. Но капстраны смотрят Америке в рот и поставляют на Украину танки и добровольцев. А соцстраны этого не делают, но торгуют с Россией.

И если б мы чётко осознали свое место в мировом хаосе – нам было бы проще. Наше место – не «часть белой Европы», а часть того мира, что противостоит мировому диктату и колониализму.

И ещё раз спасибо дедушке Ленину, что в ледяной Москве 1919 года принимал делегации из Китая, Кореи, Монголии, Вьетнама и учил их, как добиться свободы.

И выучил.

Захар Прилепин

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