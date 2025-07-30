В этом выпуске программы Дмитрий Валерьевич Жуков, член Русского географического общества, рассказывает о своих экспедициях по всему миру, посвящённых исследованию древних цивилизаций. Он делится уникальными наблюдениями о таких местах, как Мексика, Египет, Эфиопия, Канарские острова и остров Пасхи, обсуждает загадки, связанные с археологическими памятниками и их возможные научные объяснения.

Книга "Тамплиеры: жизнь после смерти. Жуков Д.В.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/tampliery-zhizn-posle-smerti-zhukov-d-v-2303888506/?abt_att=1&origin_referer=yandex.ru

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/443858497/detail.aspx

Книга От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. | Раззаков Федор Ибатович:

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

01:02 Опыт исследований

02:05 Первая экспедиция в Мексику

04:55 Город Теотиуакан

05:47 Пирамида Солнца и Кетцалькоатль

07:38 Мифы о Кетцалькоатль

09:35 Пирамида Солнца

10:35 Альмеки и их цивилизация

12:32 Паленке и стела с космонавтом

15:00 Чечен-Ица

16:34 Ритуальные игры майя

17:11 Храм героев

18:09 Ушмаль и пирамида волшебника

19:41 Гигантский город майя

21:30 Пустыня Вади Рам и Петра

23:20 Загадки Египта

25:04 Канарские острова и гуанчи

27:01 Пирамиды на Тенерифе

28:55 Исследования древних цивилизаций

30:56 Пирамиды и музей на Канарах

31:54 Эфиопия и христианство

34:06 Церковь Девы Марии Сионской

36:31 Подземные храмы и нагорье

37:19 Стеллы в Аксуме

41:13 Каменные храмы царя Лалибелы

45:19 Мачу-Пикчу

47:19 Культура Паракас

48:01 Культ головы

49:27 Пустыня Наска

51:18 Крепость Саксайуаман

53:03 Собор Куско

54:51 Чёрные камни Ики

57:40 Тиуанако

59:33 Ворота Солнца в Теотиуакане

01:01:31 Изображения на Воротах Солнца

01:02:38 Махенджа Даро

01:05:29 Камбоджа и Анкор Ват

01:07:40 Долина Кувшинов в Лаосе

01:09:49 Завершение путешествия

01:10:02 Каменные истуканы на острове Пасхи

01:10:59 Полинезийские легенды

01:12:04 Платформы аху и различия в моаи

01:13:51 Стиль и особенности моаи

01:14:49 Итоги и перспективы

01:17:13 Завершение эфира

#ДревниеЦивилизации #Археология #Мексика #Египет #Эфиопия #ПирамидаСолнца #Теотиуакан #МачуПикчу #КанарскиеОстрова #ОстровПасхи #Исследования