Военный эксперт Олег Блохин — о настоящем сирийском аду, который почти исчез из новостной повестки.

Кто и зачем устраивает геноцид алавитов и друзов? Почему Израиль строит буферные зоны? Что происходит с российскими базами и кто реально контролирует наркотрафик через Ближний Восток? Откровенный разбор реальных механизмов западной политики. Это интервью — о том, что происходит за фасадом официальных заявлений.

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00:00 – Введение

00:57 – Прогнозы Блохина и геноцид в Сирии

01:56 – Почему Сирия страшнее Сомали

02:40 – Видеодоказательства массовых убийств

05:23 – Масштабы и география геноцида

06:23 – Ситуация в осаждённой Сувейде

10:12 – Буферная зона: надежда или миф

12:49 – Независимость меньшинств: попытки и провалы

13:47 – Гражданские советы и раздробленность друзов

13:58 – Израильский фактор и шейхи

14:49 – Вооружение сторон: скромный арсенал

16:01 – Поддержка Израиля друзам

17:18 – Курдские регионы: стабильность и экономика

17:52 – Экономика Дамаска: пустые обещания

24:19 – Российские базы: каковы реальные риски

27:49 – Хмеймим как уязвимая точка

27:52 – Турция, Израиль и борьба за базы

28:50 – Где база надёжнее: разбор вариантов

29:50 – Турецкие амбиции и «новая Османщина»

32:07 – Конфликт с курдами: начало конца?

33:03 – Курды в Турции и курдская угроза

36:05 – Будущее Сирии: новые границы?

38:42 – Геополитические игроки и их ставки

42:24 – Иностранцы в ЧВК: от Израиля до Болгарии

44:35 – Работа ЧВК: от пиратов до караванов

46:50 – Антитеррор

47:47 – Пиратство как бизнес: страховка, выкуп, откаты

51:05 – Кептагон, Саудовская Аравия и роль четвёртой дивизии

54:29 – Косово: наркотики и американские базы

55:58 – США и «разные группы интересов»

56:57 – Спецслужбы США и наркотрафик

57:40 – Почему Блохин не работает в Латинской Америке

58:19 – Наркокартели

59:40 – Заключение

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