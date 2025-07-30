Ужас в Сирии: Кто остановит? | Олег Блохин
Военный эксперт Олег Блохин — о настоящем сирийском аду, который почти исчез из новостной повестки.
Кто и зачем устраивает геноцид алавитов и друзов? Почему Израиль строит буферные зоны? Что происходит с российскими базами и кто реально контролирует наркотрафик через Ближний Восток? Откровенный разбор реальных механизмов западной политики. Это интервью — о том, что происходит за фасадом официальных заявлений.
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00:00 – Введение
00:57 – Прогнозы Блохина и геноцид в Сирии
01:56 – Почему Сирия страшнее Сомали
02:40 – Видеодоказательства массовых убийств
05:23 – Масштабы и география геноцида
06:23 – Ситуация в осаждённой Сувейде
10:12 – Буферная зона: надежда или миф
12:49 – Независимость меньшинств: попытки и провалы
13:47 – Гражданские советы и раздробленность друзов
13:58 – Израильский фактор и шейхи
14:49 – Вооружение сторон: скромный арсенал
16:01 – Поддержка Израиля друзам
17:18 – Курдские регионы: стабильность и экономика
17:52 – Экономика Дамаска: пустые обещания
24:19 – Российские базы: каковы реальные риски
27:49 – Хмеймим как уязвимая точка
27:52 – Турция, Израиль и борьба за базы
28:50 – Где база надёжнее: разбор вариантов
29:50 – Турецкие амбиции и «новая Османщина»
32:07 – Конфликт с курдами: начало конца?
33:03 – Курды в Турции и курдская угроза
36:05 – Будущее Сирии: новые границы?
38:42 – Геополитические игроки и их ставки
42:24 – Иностранцы в ЧВК: от Израиля до Болгарии
44:35 – Работа ЧВК: от пиратов до караванов
46:50 – Антитеррор
47:47 – Пиратство как бизнес: страховка, выкуп, откаты
51:05 – Кептагон, Саудовская Аравия и роль четвёртой дивизии
54:29 – Косово: наркотики и американские базы
55:58 – США и «разные группы интересов»
56:57 – Спецслужбы США и наркотрафик
57:40 – Почему Блохин не работает в Латинской Америке
58:19 – Наркокартели
59:40 – Заключение
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Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Самолизация и фрагментация Сирии
В ходе обсуждения подтверждается прогноз о "самолизации" Сирии: страна стремительно распадается на этноконфессиональные анклавы — территории алавитов, друзов, курдов, радикальных суннитов (ХТШ и пр.). Объединённая Сирия как государство фактически перестала существовать; теперь тут конфликтуют и соседствуют разрозненные образования, жизнь в "единой стране" стала невозможной из-за взаимной вражды и геноцида меньшинств.
2. Геноцид и система насилия
ХТШ (запрещённая организация) и связанные с ней радикалы осуществляют массовые преследования и геноцид алавитов, друзов, других меньшинств. Эти преступления документируются самими исполнителями и доступны в видео- и фотоматериалах. Интервьюируемый утверждает, что масштабы насилия превзошли даже Сомали.
3. Внешнее вмешательство и интересы игроков
Внутренние процессы в Сирии тесно переплетены с интересами региональных и мировых держав:
- Израиль активно поддерживает друзов (в Израиле их большая диаспора; они служат в армии, спецслужбах) и фактически формирует буферную зону из лояльных анклавов на своих границах.
- Турция контролирует север страны и поддерживает часть суннитских/исламистских групп, опасаясь усиления курдов.
- США опекают курдские образования, видя в них противовес радикалам.
- Остальные арабские и западные страны поддерживают разные силы, исходя из локальных выгод.
- Россия сохранила только формальное военное присутствие на контролируемых базах (например, в Тартусе и Хмеймиме), но практически полностью утратила влияние и контроль.
4. Социальный и гуманитарный кризис
Провинция Сувейда (друзы) окружена и блокирована, лишена продовольствия, воды и медикаментов, из-за блокады и боевых действий гуманитарная катастрофа нарастает. Израиль помогает друзам, но объём поддержки ограничен.
5. Будущее Сирии — новые политические образования
Фактически формируются (или уже сформированы) зачатки новых квазигосударств: у курдов уже развито самоуправление; у друзов создаются свои военные и гражданские советы по примеру курдских. Возможны дальнейшие шаги к формальной независимости.
6. Коррупционный, криминальный и теневой аспект войны
Частные военные компании, страховые и судоходные компании, чиновники различных стран регулярно участвуют в прибыльных схемах вокруг войны, пиратства, наркотрафика — это не столько “хаос”, сколько сложная система, в которой заинтересованы "цивилизованные силы".
Наркооборот (например, сирийский “киптагон”) контролировался и при Асаде, и сейчас, охватывает и новые лидеры, и террористические организации.
7. Исторический контекст и конструкция Сирии
Распад страны был отчасти предопределён изначально искусственными границами, проведёнными колониальными державами (особенно Британией), без учёта местной этноконфессиональной мозаики. При Асаде существовало временное “затмение” различий (“мы сирийцы”), но теперь идентичности вновь радикализировались.
8. Теневые силы, влияние внешних “кураторов”, роль ЧВК
Интервьюируемый делится своим опытом в иностранных частных военных компаниях: реальная мотивация и стратегия "пиратства", наркоторговли и т.д. зачастую реализуется или поддерживается “старшими” глобальными игроками и служит источником дохода для элит и структур власти.
Феномен ЧВК и “диверсионных сетей” иллюстрирует, как войны и конфликты становятся бизнесом для многих сторон.
9. Перспективы: новая карта Ближнего Востока
Вероятно, в ближайшие годы формационная смена приведёт к нескольким автономным или фактически независимым образованиям вдоль этноконфессиональных границ; сохранение “единой Сирии” видится утопичным и, возможно, даже вредоносным для выживания меньшинств.
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Вывод
В этом видео анализируется не только гуманитарная катастрофа и политическая нестабильность на сирийской земле, но и вскрывается сложная многослойная динамика — война стала ареной разыгрывания интересов множества внешних и внутренних акторов, где идеалы и лозунги (“единая Сирия”, “борьба за демократию”, “религиозное освобождение”) чаще служат инструментом дальнейшего размежевания, захвата ресурсов и самоутверждения отдельных элит.
Очень показателен междисциплинарный взгляд: судьбы народов зависят не только от идеологий и реальной силы, но и от исторических ошибок, экономических интересов, а также — и это важно — гуманитарного равнодушия или прагматизма мира.
Сирия сегодня — пример того, как идеализация единства, иллюзии совместного будущего, построенные на хрупком “замирении”, не выдерживают удара реальности, в которой выживание, идентичность и логика силы побеждают диалог и компромисс. И тут встает старейший вопрос: где границы “здорового” прагматизма (выход в автономии множества малых анклавов) и неонационалистической фрагментации (ведущей к новым конфликтам), и кто вправе решать эти вопросы за “местных”?
Все попытки “управлять хаосом” (будь то внешними армиями, ЧВК, гуманитарными миссиями) реализуют как будто старую человеческую мечту — найти универсальное решение, но натыкаются на ту самую границу субъективности и интереса.
В практическом плане: главным способом хоть как-то уменьшить страдания может быть признание реальности фрагментации, отказ от попыток “склеить” прошлое, принятие автономии для групп, способных к по-настоящему самостоятельной жизни.
Философски: Сирия — это зеркало тех иллюзий, на которых держатся многие большие системы. Когда же “ужас” проявляется так открыто и массово, встаёт вопрос: возможна ли в принципе гуманистическая политика на руинах прежней целостности, или единственный гуманизм — минимизация насилия и подлинное признание “другого” даже через разъединение?
Открытый вопрос:
Может ли новое, подлинно жизнеспособное и справедливое единство возникнуть только после освобождения каждого крошечного субъективного “я” и “мы” от навязанных идеализированных форм, или, напротив, раздробление лишь увеличит хаос? Как нам не скатиться к банальным рецептам, сохраняя эмпатию и открытость, свидетельствуя за истину, но не претендуя на абсолютное знание и не поддаваясь прагматическому цинизму?