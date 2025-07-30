Про мозги в армии
Про мозги в армии
На поле боя технические средства все чаще заменяют человеческий ресурс. Несколько грамотных и оснащенных расчетов БПЛА останавливают танковую атаку. Пара «мавиков» могут перемолоть целую роту.
Эволюция происходит необычайно быстро. Дроны заняли свое место на поле боя, и сейчас противник активно внедряет наземные робототехнические комплексы. Проблемы с мобилизацией решают с помощью наземных платформ. Роботы заменяют людей на подвозе. Есть первые попытки заменить людей в штурме позиций.
С каждым днем российской армии требуется все больше технических специалистов. Тощие геймеры убивают на фронте в тысячи раз больше, чем снайперы, которых готовили долгие годы. Без выстроенных систем храбрые пехотинцы далеко не уйдут.
Армия должна в полной мере включиться в битву за умы. Должность должен получать тот, кто понимает суть и может выстроить систему. К сожалению, периодически назначают того, кто сильнее бьет кулаком по столу.
Стеклянные потолки в виде званий нужно пересматривать. Армия должна стать военно-промышленной корпорацией. И хорошие результаты, и высокую степень модернизации смогут лишь светлые умы, которые помогут терять меньше пехотинцев и эффективнее уничтожать противника.
Александр Харченко
Комментарий редакции
1. Технический прогресс преобразует войну:
Современное поле боя меняется стремительно — дроны, роботы и прочие технические средства все более вытесняют традиционный человеческий ресурс.
2. Рост значения технических специалистов:
В современной армии возрастает спрос на специалистов, способных управлять, интегрировать и совершенствовать новые технологии. Побеждает не численность, а умение выстроить эффективную систему.
3. Эволюция структуры и управления:
Армия нуждается в пересмотре приоритетов: должности должны занимать те, кто способен мыслить стратегически и внедрять инновации, а не просто обладать властью или авторитетом силы.
4. Необходимость демонтировать "стеклянные потолки":
В армии по-прежнему важны формальные звания и иерархия, но часто они мешают продвижению "светлых умов". Для успеха необходима среда, где ценится интеллект и компетенция.
5. Армии нужна реорганизация в "военно-промышленную корпорацию":
Для дальнейшей модернизации требуется интеграция армии и промышленности, а также вовлечение талантливых инженеров и системных стратегов.
6. Фокус на снижение потерь и эффективность:
Главная цель — минимизация человеческих потерь и повышение военной эффективности с помощью технологий и новых подходов.
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Вывод с философской рефлексией:
В этой статье отчетливо видно, как военная реальность ускоряет тенденции, знакомые нам по другим областям: интеллектуальный капитал и способность к инновациям становятся решающими на фоне убывающей роли "голой силы". Происходит своеобразная революция восприятия: армия из пространства однозначных иерархий превращается в технократический организм, где истина успеха всё больше покоится на гибкости ума, а не только на железной дисциплине или физической доблести.
Здесь вырисовывается интересная аналогия с устройством современных корпораций и, шире, — всей человеческой культуры, где стремление "подменить человека машиной" постоянно сталкивается с необходимостью развития новых навыков и систем мышления. Не случайно именно "тощие геймеры" оказываются эффективнее традиционных героев — навыки аналитического мышления и работы с информацией выходят на первый план.
Однако, нельзя не замечать и опасности: зависимость от техники не избавляет от вечных человеческих ошибок — соблазна "назначать по авторитету" вместо реальной компетенции, и нежелания пересматривать сложившиеся системы власти.
В утилитарном смысле, переход к "армии-военно-промышленной корпорации" — способ снизить жертвы и повысить эффективность. Но если задуматься глубже: не означает ли это, что сама суть военных конфликтов меняется, смещая акцент с телесного подвига к интеллектуальному соревнованию?
И если армия становится местом борьбы идей и технологий, то не пора ли задать вопрос: будет ли когда-нибудь достигнута такая система, при которой ценность жизни и созидательный потенциал человека будут важнее, чем умение эффективнее уничтожать противника? Или, шире говоря, способны ли новые "армии ума" стать не только инструментом войны, но и мостом к более зрелому, гармоничному обществу?
Каковы границы истинного прогресса — и возможно ли, что когда-то интеллект победит не врага, а саму необходимость воевать?
,,,PrrriveTT…
…ОЙ-не-могу…”ДЕРЖИТЕ-меня-семеро”…
…хотя ТО,ЧТО вы пишете – Здорово!
Но:С Н А Ч А Л А Армию – от “шОЙгунизации” ОСВОБОДИте…
а уж Потом,Обоснованно – О Мозгах ТАМ говорите…
* В том-же Генеральном ШТАБЕ – “шОЙгунисты” ЗАСЕДАЮТ…
ЛАМПАСное ЗАСИЛИЕ там,что ВСЕ видят И понимают…
:-( ЖИРНЫЕ СЕДАЛИЩА там – БАРЖИРУЮТ и ЗАСЕДАЮТ…
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…так-что СНАЧАЛА в-верхах,СРЕДИ “козырных” – Порядок НАВЕДИте…
…а уж ПОТОМ,о каких-то Мозгах в Армии РФ – говорите…
…СНАЧАЛА,от Засилия ХЕНЕРАЛИТЕТА – Армию ОСВОБОДИТЕ!!!
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“паранжи”==НИКi cнимайте И дисксутируйте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 29-7-25
Валерий, мы пока еще не знаем что такое “шойгунизация”. Если не довольны вы в Канаде, то значит у нас все хорошо.