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Про мозги в армии

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Переслано от: Свидетели Байрактара

Про мозги в армии

На поле боя технические средства все чаще заменяют человеческий ресурс. Несколько грамотных и оснащенных расчетов БПЛА останавливают танковую атаку. Пара «мавиков» могут перемолоть целую роту.

Эволюция происходит необычайно быстро. Дроны заняли свое место на поле боя, и сейчас противник активно внедряет наземные робототехнические комплексы. Проблемы с мобилизацией решают с помощью наземных платформ. Роботы заменяют людей на подвозе. Есть первые попытки заменить людей в штурме позиций.

С каждым днем российской армии требуется все больше технических специалистов. Тощие геймеры убивают на фронте в тысячи раз больше, чем снайперы, которых готовили долгие годы. Без выстроенных систем храбрые пехотинцы далеко не уйдут.

Армия должна в полной мере включиться в битву за умы. Должность должен получать тот, кто понимает суть и может выстроить систему. К сожалению, периодически назначают того, кто сильнее бьет кулаком по столу.

Стеклянные потолки в виде званий нужно пересматривать. Армия должна стать военно-промышленной корпорацией. И хорошие результаты, и высокую степень модернизации смогут лишь светлые умы, которые помогут терять меньше пехотинцев и эффективнее уничтожать противника.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Технический прогресс преобразует войну:
Современное поле боя меняется стремительно — дроны, роботы и прочие технические средства все более вытесняют традиционный человеческий ресурс.

2. Рост значения технических специалистов:
В современной армии возрастает спрос на специалистов, способных управлять, интегрировать и совершенствовать новые технологии. Побеждает не численность, а умение выстроить эффективную систему.

3. Эволюция структуры и управления:
Армия нуждается в пересмотре приоритетов: должности должны занимать те, кто способен мыслить стратегически и внедрять инновации, а не просто обладать властью или авторитетом силы.

4. Необходимость демонтировать "стеклянные потолки":
В армии по-прежнему важны формальные звания и иерархия, но часто они мешают продвижению "светлых умов". Для успеха необходима среда, где ценится интеллект и компетенция.

5. Армии нужна реорганизация в "военно-промышленную корпорацию":
Для дальнейшей модернизации требуется интеграция армии и промышленности, а также вовлечение талантливых инженеров и системных стратегов.

6. Фокус на снижение потерь и эффективность:
Главная цель — минимизация человеческих потерь и повышение военной эффективности с помощью технологий и новых подходов.

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Вывод с философской рефлексией:

В этой статье отчетливо видно, как военная реальность ускоряет тенденции, знакомые нам по другим областям: интеллектуальный капитал и способность к инновациям становятся решающими на фоне убывающей роли "голой силы". Происходит своеобразная революция восприятия: армия из пространства однозначных иерархий превращается в технократический организм, где истина успеха всё больше покоится на гибкости ума, а не только на железной дисциплине или физической доблести.

Здесь вырисовывается интересная аналогия с устройством современных корпораций и, шире, — всей человеческой культуры, где стремление "подменить человека машиной" постоянно сталкивается с необходимостью развития новых навыков и систем мышления. Не случайно именно "тощие геймеры" оказываются эффективнее традиционных героев — навыки аналитического мышления и работы с информацией выходят на первый план.

Однако, нельзя не замечать и опасности: зависимость от техники не избавляет от вечных человеческих ошибок — соблазна "назначать по авторитету" вместо реальной компетенции, и нежелания пересматривать сложившиеся системы власти.

В утилитарном смысле, переход к "армии-военно-промышленной корпорации" — способ снизить жертвы и повысить эффективность. Но если задуматься глубже: не означает ли это, что сама суть военных конфликтов меняется, смещая акцент с телесного подвига к интеллектуальному соревнованию?

И если армия становится местом борьбы идей и технологий, то не пора ли задать вопрос: будет ли когда-нибудь достигнута такая система, при которой ценность жизни и созидательный потенциал человека будут важнее, чем умение эффективнее уничтожать противника? Или, шире говоря, способны ли новые "армии ума" стать не только инструментом войны, но и мостом к более зрелому, гармоничному обществу?

Каковы границы истинного прогресса — и возможно ли, что когда-то интеллект победит не врага, а саму необходимость воевать?
Источник: https://t.me/bayraktar1070/5048
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2153 1841
    Valeriy Bondarik 23 мин. назад

      ,,,PrrriveTT…

      …ОЙ-не-могу…”ДЕРЖИТЕ-меня-семеро”…
      …хотя ТО,ЧТО вы пишете – Здорово!

      Но:С Н А Ч А Л А Армию – от “шОЙгунизации” ОСВОБОДИте…
      а уж Потом,Обоснованно – О Мозгах ТАМ говорите…
      * В том-же Генеральном ШТАБЕ – “шОЙгунисты” ЗАСЕДАЮТ…
      ЛАМПАСное ЗАСИЛИЕ там,что ВСЕ видят И понимают…
      :-( ЖИРНЫЕ СЕДАЛИЩА там – БАРЖИРУЮТ и ЗАСЕДАЮТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …так-что СНАЧАЛА в-верхах,СРЕДИ “козырных” – Порядок НАВЕДИте…
      …а уж ПОТОМ,о каких-то Мозгах в Армии РФ – говорите…
      …СНАЧАЛА,от Засилия ХЕНЕРАЛИТЕТА – Армию ОСВОБОДИТЕ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “паранжи”==НИКi cнимайте И дисксутируйте…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 29-7-25

      • 13865 10845
        chuValeriy Bondarik только что

          Валерий, мы пока еще не знаем что такое “шойгунизация”. Если не довольны вы в Канаде, то значит у нас все хорошо.

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