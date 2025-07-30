Про мозги в армии

На поле боя технические средства все чаще заменяют человеческий ресурс. Несколько грамотных и оснащенных расчетов БПЛА останавливают танковую атаку. Пара «мавиков» могут перемолоть целую роту.

Эволюция происходит необычайно быстро. Дроны заняли свое место на поле боя, и сейчас противник активно внедряет наземные робототехнические комплексы. Проблемы с мобилизацией решают с помощью наземных платформ. Роботы заменяют людей на подвозе. Есть первые попытки заменить людей в штурме позиций.

С каждым днем российской армии требуется все больше технических специалистов. Тощие геймеры убивают на фронте в тысячи раз больше, чем снайперы, которых готовили долгие годы. Без выстроенных систем храбрые пехотинцы далеко не уйдут.

Армия должна в полной мере включиться в битву за умы. Должность должен получать тот, кто понимает суть и может выстроить систему. К сожалению, периодически назначают того, кто сильнее бьет кулаком по столу.

Стеклянные потолки в виде званий нужно пересматривать. Армия должна стать военно-промышленной корпорацией. И хорошие результаты, и высокую степень модернизации смогут лишь светлые умы, которые помогут терять меньше пехотинцев и эффективнее уничтожать противника.

Александр Харченко