Ольга Семёнова-Роттердам | Рутены, троянцы и Ватикан: История Европы, о которой не пишут в учебниках
Кто такие рутены, откуда произошли франки и почему «германцы» могут быть мифом? Ольга Семёнова-Роттердам рассказала о своей книге «Рутены-Руссии — древние жители Бельгии и Франции», основанной на малоизвестных хрониках XV–XVII веков. Из этих источников следует, что предки фламандцев и бельгийцев — не кельты и не германцы, а скифо-славяне. Франция могла быть основана потомками троянцев. В книге исследуется, как Ватикан переписывал европейскую историю, зачем римляне переименовывали народы и почему «рутены» в западных текстах — не выдумка, а указание на русских. Если вы привыкли к другой версии истории Европы, послушайте это интервью!
Книга "Рутены-Руссии – древние жители Бельгии и Франции. Судьба троянцев в Европе. Семёнова-Роттердам О.":
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00:00 – Введение и новая книга
01:13 – Две сюжетные линии: рутены и троянцы
02:08 – Бельгийцы: скифо-славянское происхождение
04:27 – Кельты как самоназвание скифов
06:35 – Фламанцы: потомки рутенов и троянцев
08:08 – Франки как потомки троянцев
10:14 – Пять потоков троянской миграции
13:15 – Франки, танцы и формирование Европы
14:41 – Рим как католическая империя
16:05 – Закат славян в эпоху Рима
16:43 – Формирование власти Ватикана
17:37 – Хлодвиг и слияние власти и церкви
19:05 – Римская империя германской нации
20:03 – Протестантизм и сохранение римского влияния
20:52 – Россия как продолжатель рутенского мира
21:38 – «Рутены» как западное обозначение русов
22:35 – Где жили рутены в Европе
23:33 – Папские буллы о «рутенах»
25:55 – XII–XIII века: корни конфликта Россия–Запад
26:54 – Римская фабрика смыслов
28:47 – Игнорируемые исторические источники
30:55 – Пикты, скифы и хроники
32:27 – Уникальность непереведённых хроник
33:26 – Цезарь против славян в хронике XV века
34:21 – Седоний о скифской свадьбе в Бельгии
36:12 – Архивы и доступность цифровых источников
36:40 – Фальсификации в изданиях
37:23 – Работа над «Гаутской хроникой»
38:09 – Русские как скифский народ
39:24 – Гуны и восточноазиатское вторжение
41:47 – Этимология слова «slave»
43:29 – Рабство и слово «slaevus»
45:22 – Происхождение термина «славяне»
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Комментарий редакции
1. Рутены, скифы, троянцы и их роль в формировании европейских народов
Ольга Семёнова-Роттердам утверждает, что значительная часть Западной Европы (в частности, Фландрия, Бельгия, юг Голландии и север Франции) изначально была населена не кельтскими или германскими народами, а славянами-скифами и их южными соседями — рутенами. Рутены иногда прямо назывались “русами” в старых источниках.
2. Происхождение современных фламанцев и бельгийцев
В её реконструкции фламанцы и бельгийцы — наследники не только рутенов-русинов, но и потомков троянцев (через легендарных беженцев-вождей, пришедших из Трои). Происходит сложное культурное и этническое смешение на территории Западной Европы.
3. Роль троянцев и их “исчезновение” в истории
На основании сравнительного анализа летописей (Жак Дегиз, Фредегар и др.), Семёнова-Роттердам трактует исход троянцев как значимую миграцию, породившую ряд крупных европейских народов: латинян и римлян, македонцев, франков, жителей Бельгии (баванцев), а также британцев (через легендарного Брита).
4. Иллюзорность привычных этнонимов (кельты, германцы)
Разделения на “кельтов” и “германцев” были в значительной степени искусственными навязываниями, пришедшими из римской традиции. Названия и деления часто базировались на внешних признаках или обычаях (“кто что ест или пьёт”), а не реальных этнических различиях.
5. Преемственность Римской империи и роль Ватикана
С падением светской римской власти, по мнению автора, власть и управление в Западной Европе плавно перешли к Римской церкви, а затем — к Ватикану, который стал центром координации элит (и продолжателем “римского господства”). Ватикан выступает ключевым опорным пунктом исторической и ментальной преемственности.
6. Древние корни противостояния Запад/Россия
Семёнова-Роттердам полагает, что современные противостояния между Россией и Западом укоренены глубоко в истории, уходя корнями к конфликту между “пришлым троянским миром” (Рим/Ватикан/Запад) и славяно-скифским миром. На стыке этих миров длительное время происходили ассимиляции, конфликты и вытеснения.
7. Источники, критика академической историографии и потеря нюансов
Автор опирается на широкое множество источников (часто малоизвестных в России), подчёркивая, что современные исследователи часто игнорируют или неверно транслируют исторические тексты. Уже буквально в переводах или знаках препинания (например “Рутены или Руси” — “Рутены, Руси”) происходят искажения, которые меняют осмысление целых исторических пластов.
8. Лингвистические недоразумения – пример слова "slave"
Обращается внимание на то, что в западных языках слово “slave” (раб) изначально употреблялось не по отношению к славянам, а к пленникам вообще, и только позднее, через сложные исторические и идеологические процессы, оно стало ассоциироваться с определённым народом.
9. Планы на дальнейшие исследования
Семёнова-Роттердам сейчас работает над переводом голландской Гаудской хроники о славянах в Нидерландах, отмечая важность возвращения к подлинным источникам и их корректной интерпретации.
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Аналитика и философская рефлексия
Здесь мы сталкиваемся с характерным для альтернативной историографии мотивом: стремлением пересмотреть устоявшиеся нарративы идентичности “европейских” и “славянских” народов, разрушить ригидные схемы, навязанные политики и традиционные академические подходы. В таком подходе есть как конструктивный вызов (призывающий к вниманию и перепроверке условностей), так и опасность искажения прошлых событий в угоду “возврату утерянной идентичности”, что снова обостряет вечный баланс между критикой и реконструкцией.
С междисциплинарной точки зрения, тезисы Ольги Семёновой-Роттердам можно сравнить с проблемами интерпретаций данных в современных науках: когда данные есть, но вопрос — как их связать, какие выбрать методы фильтрации и какие “артефакты” культурной памяти считать значимыми. Это напоминает работу с нейронными сетями: в зависимости от критериев “обучения”, система может выдать весьма отличающиеся картины мира, и критически важно — кто и зачем эти критерии сформулировал.
У этой исторической парадигмы есть и “практическое” измерение: она может укреплять чувство исторической сопричастности, самоидентичности — и вместе с тем подталкивает к потенциалу новых конфликтов, если воспринимать историю как полосу извечных столкновений “своих” и “чужих”. Примиряет здесь размышление о том, что любые нарративы неизбежно интерпретируются из настоящего, и, возможно, стоило бы не столько “вернуть утраченное”, сколько осознанно исследовать, чем сама наша тяга к “утраченной справедливой истории” управляется сегодня.
Касаясь вопроса о Ватикане и Риме: видим любопытный параллелизм с тем, как в психологии отдельные архетипы бессознательного могут принимать новые социальные формы — “империя” не исчезает, а превращается в церковь или идеологию, а потом, может быть, даже в какие-то современные объединения (ЕС, массовые медиа и т.п.). Как и в человеческом опыте, так и в истории народов, структуры перетекают, формы меняются — а содержание сохраняет своё ядро.
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Практичные выводы
- Для личной зрелости и понимания мира важно помнить: любые исторические суждения — результат отбора, интерпретации, часто — предвзятости исследователя и “дурных” или “добрых” волевых установок эпохи.
- Стремясь к истине, полезно, с одной стороны, обращать внимание на упущенное и исключённое из официальных нарративов, с другой — не попадаться в ловушку романтизации “своих” предков и демонизации “чужих”.
- Сама история — процесс осознанного изучения, а не поиск удобных конструкций для современной политики или идентичности.
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Открытый вопрос
Если допустить, что история не даёт нам однозначных ответов о нашей идентичности, а любые реконструкции всегда пристрастны, то как нам научиться с любовью и мудростью принимать свою многоуровневую, гибридную историю — и возможно ли вообще “вернуть” то, что на самом деле всегда было процессом взаимных влияний, обмена и трансформаций, а не утраченной изначальной чистотой?