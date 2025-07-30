Кто такие рутены, откуда произошли франки и почему «германцы» могут быть мифом? Ольга Семёнова-Роттердам рассказала о своей книге «Рутены-Руссии — древние жители Бельгии и Франции», основанной на малоизвестных хрониках XV–XVII веков. Из этих источников следует, что предки фламандцев и бельгийцев — не кельты и не германцы, а скифо-славяне. Франция могла быть основана потомками троянцев. В книге исследуется, как Ватикан переписывал европейскую историю, зачем римляне переименовывали народы и почему «рутены» в западных текстах — не выдумка, а указание на русских. Если вы привыкли к другой версии истории Европы, послушайте это интервью!

Книга "Рутены-Руссии – древние жители Бельгии и Франции. Судьба троянцев в Европе. Семёнова-Роттердам О.":

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Книга От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. | Раззаков Федор Ибатович:

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00:00 – Введение и новая книга

01:13 – Две сюжетные линии: рутены и троянцы

02:08 – Бельгийцы: скифо-славянское происхождение

04:27 – Кельты как самоназвание скифов

06:35 – Фламанцы: потомки рутенов и троянцев

08:08 – Франки как потомки троянцев

10:14 – Пять потоков троянской миграции

13:15 – Франки, танцы и формирование Европы

14:41 – Рим как католическая империя

16:05 – Закат славян в эпоху Рима

16:43 – Формирование власти Ватикана

17:37 – Хлодвиг и слияние власти и церкви

19:05 – Римская империя германской нации

20:03 – Протестантизм и сохранение римского влияния

20:52 – Россия как продолжатель рутенского мира

21:38 – «Рутены» как западное обозначение русов

22:35 – Где жили рутены в Европе

23:33 – Папские буллы о «рутенах»

25:55 – XII–XIII века: корни конфликта Россия–Запад

26:54 – Римская фабрика смыслов

28:47 – Игнорируемые исторические источники

30:55 – Пикты, скифы и хроники

32:27 – Уникальность непереведённых хроник

33:26 – Цезарь против славян в хронике XV века

34:21 – Седоний о скифской свадьбе в Бельгии

36:12 – Архивы и доступность цифровых источников

36:40 – Фальсификации в изданиях

37:23 – Работа над «Гаутской хроникой»

38:09 – Русские как скифский народ

39:24 – Гуны и восточноазиатское вторжение

41:47 – Этимология слова «slave»

43:29 – Рабство и слово «slaevus»

45:22 – Происхождение термина «славяне»

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