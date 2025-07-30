Фёдор Лисицын рассказывает о книге Александра Лежавы «Цифровой рубль простыми словами». Автор предупреждает о рисках и уязвимостях новой валюты. Лисицын анализирует аргументы Лежавы, обсуждая не только технические аспекты, но и социальные последствия. Он также проводит параллели с мировыми экономическими и политическими изменениями.

Книга "Цифровой рубль. Простыми словами. Лежава А.В.":

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00:00 – Введение и обзор книги

00:52 – Заявление Касперской

01:41 – Значение заявления

02:39 – Ценность книги

04:23 – Актуальность книги

05:40 – Особенности книги

06:39 – Заключение

06:57 – Введение в книгу

07:40 – Стиль написания

08:32 – Криптовалюта и её восприятие

09:32 – Молодёжь и криптовалюта

14:02 – История биткоина

15:50 – Дикий капитализм

17:17 – Кризис 2008 года и криптовалюта

20:14 – Первые покупки биткоина

21:07 – Рост стоимости биткоинов

21:57 – Влияние журнала Forbes на популярность криптовалют

23:32 – История криптовалют до биткоина

24:56 – Различие между криптовалютой и цифровыми деньгами

26:39 – История бумажных денег в США

28:48 – Золотые и серебряные сертификаты

30:17 – Заключение

30:50 – Обмен банкнот

31:48 – Финансовые активы

32:33 – Криптовалюты и цифровые валюты

34:19 – Цифровые валюты и контроль

38:09 – Преимущества цифровых валют

40:01 – Проблемы безналичных денег

41:32 – История Банка Бэйнса

42:04 – Банк Бэйнс и его роль в британском обществе

42:54 – Банкротство банка Бэйнс

44:39 – Биткоин как средство от девальвации

45:28 – Сравнение инвестиций в биткоин и другие активы

47:47 – Проблемы дробления биткоина

49:28 – Перспективы цифрового рубля

51:11 – Преступное использование биткоина

52:02 – Налоговая система США и её последствия

53:12 – Влияние COVID-19 на цифровые валюты

54:12 – Противоречия цифрового рубля законодательству

54:53 – Риски использования цифрового рубля

56:15 – Тотальный контроль и его последствия

58:01 – Заключение и альтернативные предложения

01:03:02 – Перспективы цифрового рубля

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