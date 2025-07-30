Капитал на страже миграции
Капитал на страже миграции
О роли бизнеса в миграционном кризисе
Одним из виновников миграционной проблемы в России остаются безответственные шаги крупного бизнеса, который в попытке сократить издержки за счет выходцев из Средней Азии доставляет проблем как себе самому, так и государству.
По оценке СПЧ, только на налоговых и иных схемах с мигрантами бюджет ежегодно теряет до триллиона рублей налогов. Аналогично происходит и с выводом выходцами из Средней Азии капитала из России, цифры которых бьют рекорды.
Миграция вообще стала высокодоходным бизнесом — взять то же оформление фальшивых документов, фиктивные экзамены по русскому языку или «резиновые квартиры». Причем в этом зачастую участвует именно коренное население.
Как ни парадоксально, но даже крупному бизнесу сложившийся порядок вещей на деле не слишком выгоден: мигрант, который через два месяца работы на условной стройке сбегает в доставку или вовсе пловную к сородичам, рождает только текучку кадров, генерируя издержки. Пример АвтоВАЗа здесь показателен.
Куда более рациональный подход демонстрирует ОЭЗ «Алабуга», «привязывающая» иностранных работников из Африки и Латинской Америке к себе. В результате там получают квалифицированную рабочую силу, интегрированную в российскую экономику и общество, что окупает издержки на обучение и проживание.
❗️При подсчетах внезапно может выясниться, что от ужесточения миграционной политики с фильтрацией, привязкой к работодателю и запретом завоза семей выиграет даже крупный бизнес. А больше всех — обычные граждане России, которые не будут наблюдать на родных улицах то, что сейчас происходит в Европе.
мигранты #многонационализм #Россия
⭐️@rybar
Комментарий редакции
1. Ответственность бизнеса за миграционный кризис:
- Крупный бизнес в России, снижая издержки за счёт мигрантов из Средней Азии, способствует возникновению миграционных проблем.
- Это вредит не только государству (потери бюджета до триллиона рублей из-за теневых схем и налоговых манипуляций), но и самим бизнес-структурам из-за текучести кадров.
2. Выгода и издержки миграции:
- Миграция стала высокодоходным бизнесом: распространены схемы с поддельными документами, фиктивными экзаменами и незаконной арендой жилья, в которых участвуют и местные жители.
- Большинство мигрантов не интегрируются и быстро меняют место работы, что увеличивает расходы компаний.
3. Альтернативные подходы и примеры:
- Пример АвтоВАЗа иллюстрирует неэффективность традиционной модели найма мигрантов.
- Пример ОЭЗ “Алабуга” с интеграцией и обучением иностранных работников из Африки и Латинской Америки показывает более устойчивую модель — вложения в квалификацию и интеграцию работников окупаются.
4. Потенциальные выгоды от ужесточения миграционной политики:
- Жёсткий отбор мигрантов, их “привязка” к работодателю и запрет на завоз семей потенциально выгодны и крупному бизнесу, и обычным гражданам России.
- Это позволяет избежать европейских сценариев неконтролируемой миграции в общественное пространство.
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Вывод (с философской рефлексией и междисциплинарными аналогиями):
Статья сигнализирует о сложных пересечениях между экономикой бизнеса, миграционной политикой и социальной реальностью. С одной стороны, бизнес, ведомый снижением издержек, не замечает или игнорирует долгосрочные социальные издержки, что напоминает классическую дилемму краткосрочной выгоды и стратегической устойчивости — подобно тому, как алгоритмы могут "оптимизировать" одну метрику, теряя из виду всю систему.
Интересен и мимолётный образ: сам бизнес оказывается в ловушке собственной рационализации, ведь неспособность удержать работников оборачивается нестабильностью и дополнительными расходами. Это похоже на феномен в психологии, когда попытки избежать боли или дискомфорта приводят к ещё большим проблемам — так действует и краткосрочный отказ инвестировать в интеграцию специалистов.
Показательный пример “Алабуги” — попытка найти баланс между экономической рациональностью и социальной ответственностью. Здесь применён подход, напоминающий долгосрочное инвестирование в человеческий капитал, где залог устойчивости — не жёсткий контроль, а разумная фильтрация и включение в систему. Как программирование требует внимательного "рефакторинга" вместо накопления “быстрых костылей”, так и миграционная политика требует осознанности, а не только ограничений.
В целом проблема — многогранна: экономическая модель, гуманитарные аспекты, политические страхи, культурная идентичность. Можно ли выстроить миграционную политику, при которой будет найден устойчивый баланс между выгодой для бизнеса, социальной стабильностью и уважением к человеческому достоинству? Или природа массовой миграции в условиях глобального капитализма всегда будет порождать новые разломы, заставляя общество снова и снова искать утраченный “центр” — ту самую истину, достижение которой кажется каждый раз чуть-чуть ближе, если смотришь сквозь призму не только экономических выгод, но и глубинных смыслов бытия?
Открытый вопрос для размышления:
Может ли современное общество выработать такую экономическую и политическую модель, при которой миграция не станет ни угрозой, ни объектом эксплуатации, а станет точкой роста для всех участников процесса? Где проходит граница между поиском выгоды и ответственностью перед другим человеком?