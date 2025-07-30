Капитал на страже миграции

О роли бизнеса в миграционном кризисе

Одним из виновников миграционной проблемы в России остаются безответственные шаги крупного бизнеса, который в попытке сократить издержки за счет выходцев из Средней Азии доставляет проблем как себе самому, так и государству.

По оценке СПЧ, только на налоговых и иных схемах с мигрантами бюджет ежегодно теряет до триллиона рублей налогов. Аналогично происходит и с выводом выходцами из Средней Азии капитала из России, цифры которых бьют рекорды.

Миграция вообще стала высокодоходным бизнесом — взять то же оформление фальшивых документов, фиктивные экзамены по русскому языку или «резиновые квартиры». Причем в этом зачастую участвует именно коренное население.

Как ни парадоксально, но даже крупному бизнесу сложившийся порядок вещей на деле не слишком выгоден: мигрант, который через два месяца работы на условной стройке сбегает в доставку или вовсе пловную к сородичам, рождает только текучку кадров, генерируя издержки. Пример АвтоВАЗа здесь показателен.

Куда более рациональный подход демонстрирует ОЭЗ «Алабуга», «привязывающая» иностранных работников из Африки и Латинской Америке к себе. В результате там получают квалифицированную рабочую силу, интегрированную в российскую экономику и общество, что окупает издержки на обучение и проживание.

❗️При подсчетах внезапно может выясниться, что от ужесточения миграционной политики с фильтрацией, привязкой к работодателю и запретом завоза семей выиграет даже крупный бизнес. А больше всех — обычные граждане России, которые не будут наблюдать на родных улицах то, что сейчас происходит в Европе.

мигранты #многонационализм #Россия

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