Шок! Торговая сделка ЕС-США – это настоящий грабеж Европы? Реальные условия соглашения Трампа: ЕС обязуется импортировать газ и нефть из США на $750 млрд, инвестировать $600 млрд в экономику США и закупить вооружение на сотни миллиардов. Узнайте, как объявленные пошлины в 15% скрывают политические цели Трампа по ослаблению экономики Европы. Это новая эра в мировой геополитике: кто на самом деле выигрывает от этой сделки и какие последствия ждут Россию и Евросоюз. Брюссель позволил обвести себя вокруг пальца? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

0:00 Торговая сделка ЕС – США: это ГРАБЕЖ Европы?!

0:54 Истоки Энергетической Войны: Трубопровод Уренгой-Ужгород

1:31 Как Европа Противостояла США в Энергетике

1:55 Почему США Не Нужна Сильная Европа?

2:39 Война на Украина и Энергетическая Карта Мира

3:08 Подрыв Северного потока: Конец Российского Газа в Европу

3:40 Санкционная Спираль: Запреты на Российские Энергоресурсы

4:22 Будущее экономики Европы: Цена отказа от РФ

5:19 Стратегия США: ЕС как Откормленная Корова

5:47 Госдолг США и проекты глобалистов: Причины Агрессии

6:20 Трамп и "Возвращение Янки": Восстановление Промышленности

7:09 Торговые Отношения Россия-США: Меньше, чем с Кыргызстаном

7:54 Европа под Давлением. Трамп: Разделяй и Властвуй в Европе

11:32 США: Продал и Забыл – Новый Принцип торговли

12:26 Выгода США: Дешевый Газ Генри Хаб Против Дорогой Европы

14:11 Закон о Снижении Инфляции Трампа: Льготы для Производства

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