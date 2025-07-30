Европа СДАЛАСЬ Трампу! Торговая сделка с США УНИЧТОЖИТ Евросоюз
Шок! Торговая сделка ЕС-США – это настоящий грабеж Европы? Реальные условия соглашения Трампа: ЕС обязуется импортировать газ и нефть из США на $750 млрд, инвестировать $600 млрд в экономику США и закупить вооружение на сотни миллиардов. Узнайте, как объявленные пошлины в 15% скрывают политические цели Трампа по ослаблению экономики Европы. Это новая эра в мировой геополитике: кто на самом деле выигрывает от этой сделки и какие последствия ждут Россию и Евросоюз. Брюссель позволил обвести себя вокруг пальца? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео
0:00 Торговая сделка ЕС – США: это ГРАБЕЖ Европы?!
0:54 Истоки Энергетической Войны: Трубопровод Уренгой-Ужгород
1:31 Как Европа Противостояла США в Энергетике
1:55 Почему США Не Нужна Сильная Европа?
2:39 Война на Украина и Энергетическая Карта Мира
3:08 Подрыв Северного потока: Конец Российского Газа в Европу
3:40 Санкционная Спираль: Запреты на Российские Энергоресурсы
4:22 Будущее экономики Европы: Цена отказа от РФ
5:19 Стратегия США: ЕС как Откормленная Корова
5:47 Госдолг США и проекты глобалистов: Причины Агрессии
6:20 Трамп и "Возвращение Янки": Восстановление Промышленности
7:09 Торговые Отношения Россия-США: Меньше, чем с Кыргызстаном
7:54 Европа под Давлением. Трамп: Разделяй и Властвуй в Европе
11:32 США: Продал и Забыл – Новый Принцип торговли
12:26 Выгода США: Дешевый Газ Генри Хаб Против Дорогой Европы
14:11 Закон о Снижении Инфляции Трампа: Льготы для Производства
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Комментарий редакции
1. Скепсис относительно энергосоглашения между ЕС и США:
Ведущие обсуждают новости о многомиллиардных соглашениях по поставкам энергетических ресурсов из США в Европу (суммы в сотни миллиардов долларов), подчёркивая, что эти обещания выглядят нереалистичными и лишёнными конкретики.
2. Исторический контекст энергетической политики Европы:
Указывается, что зависимость Европы от энергетических ресурсов, в том числе от России, складывалась десятилетиями. Вспоминается сопротивление некоторых европейских лидеров ещё против американского давления в конце 1970-х–80-х, а современные события показывают, что Европа теперь гораздо более подвержена влиянию США.
3. Последствия антироссийских санкций:
Санкционные пакеты ЕС против России привели к прекращению поставок газа, разрушению традиционных энергомаршрутов (например, «Северный поток»), серьёзным переменам на рынке нефти и газа. Ведущие считают, что Европа, отказавшись от российских энергоносителей, стала экономически уязвимой, а США усилили своё влияние.
4. Промышленная и экономическая миграция:
По мнению спикеров, европейские компании начинают перемещать свои производства либо в США (где ниже цены на газ и действуют налоговые послабления), либо в Турцию и Китай. Это объясняется большей выгодой и надёжностью этих рынков по сравнению с нестабильным европейским энергетическим рынком.
5. Интересы США и последствия для ЕС:
Кризис в Европе выгоден США, так как ЕС – экономический конкурент. Европейское «саморазрушение» (с их точки зрения) – следствие политических и экономических манёвров американских элит. Европа становится всё менее самостоятельной экономически.
США получают выгоду за счёт роста экспорта энергоносителей, ухода европейского промышленного капитала и новых стимулов для собственной экономики.
6. Механизмы и нюансы рынка энергоресурсов:
Особое внимание уделено тому, что цена газа в Европе формируется на голландской бирже TTF, которой владеет американский капитал. Производители СПГ (включая США) продают ресурс по схемам, предполагающим минимум рисков для себя; кто и за сколько покупает этот газ – проблема покупателя, а не продавца.
7. Скепсис по поводу «единых» позиций ЕС:
Выражается сомнение, что все страны ЕС будут довольны последствиями новых соглашений, и предсказывается внутренний раскол или переход отдельных стран к двусторонним сделкам.
8. Призыв к наблюдению и спокойствию со стороны России:
Российским слушателям предлагается не драматизировать внутренние процессы ЕС и ожидать, что Европейский Союз столкнётся с дальнейшими экономическими трудностями, в то время как России следует сосредоточиться на собственных внутренних проблемах.
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Вывод:
В данном видео артикулируется точка зрения, исходя из которой крупная торговая и энергетическая сделка между США и ЕС не является реалистичной ни по объёму, ни по экономическим последствиям для Европы. Очевидна линия на превращение ЕС в слабого экономического конкурента, который во многом теряет свою самостоятельность за счёт давления США и собственных санкционных решений. Историческая перспектива показывает, что этот процесс имеет глубокие корни, а нынешние перемены — лишь очередная фаза долгого влияния США на европейскую экономику и политику.
Заметны остро критические настроения по отношению к европейской политике, особенно в части энергетических решений, которые, по мнению ведущих, идут вразрез с интересами ЕС. Промышленная миграция, рост цен и потеря конкурентоспособности — вот основные риски, которые, как предполагается, реализуются уже сейчас.
Тем не менее, выступающие осторожны в своих прогнозах: исход событий не определён, возможно дальнейшее «расползание» Европейского союза, и остаётся вопрос, действительно ли Европа "сдалась" или находится в сложном поиске новой идентичности и баланса интересов.
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Вопрос для размышления:
В долгосрочной перспективе — можно ли говорить о неизбежности полной экономической зависимости Европы от США, или же нынешние кризисы лишь этап переосмысления европейской самостоятельности, способный привести к неожиданным и, возможно, более гармоничным формам сотрудничества? Насколько вообще в современной глобальной экономике возможно подлинное равенство между игроками — или всегда будет тенденция к доминированию сильнейшего?
Увеличение энергоемкости продукции и удешевление продукции для удержания рынка сбыта, приведет к тому что специалисты убегут в более доходные места. И производство потеряет модернизацию продукции за 5 лет.
Без удешевления продукции, ЕС разделится на отдельные государства и потеряет ранок сбыта за 5 лет.
Единственный выход чтобы сохранить имидж русофобского лица, нужно вернуть рынок сбыта в России и вернуть дешевый газ из России.