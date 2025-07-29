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Русский вопрос – главный для Трампа и Запада в целом

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Переслано от: Игорь Шишкин

Мое выступление в программе "Геополитбюро", ведущий Александр Марков

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Трамп — последовательный политик
- Вопреки распространённым стереотипам о непредсказуемости Трампа, эксперт утверждает, что он чрезвычайно последователен: те цели, которые он ставил в первую каденцию, реализует и во вторую, прежде всего «сделать Америку снова великой».
- Все его действия логичны, если исходить из этой стратегической цели.

2. Стратегия Tрампа — новый тип «досигания мирового господства»
- В отличие от чисто силового давления эпохи Буша или Байдена, Трамп действует как глава «мафиозной семьи»: предлагает сделку, позволяет зарабатывать другим, но требует дань и финансовое подчинение.
- Главная задача — реиндустриализация США, укрепление политической системы и возвращение экономики в статус мировой №1 за счёт внешних источников, т.е. «ограбления» других стран.

3. Русский вопрос — ключевой
- По мысли эксперта, Запад (и Трамп лично) не может вернуть Америке гегемонию без «решения русского вопроса». Россия — единственная страна, которую нельзя заставить подчиниться воле США, максимум можно уговорить отдельные элиты.
- Принципиальная невозможность для России принять неравноправную сделку приводит к тому, что все предложения Трампа по «миру и сотрудничеству» так или иначе предполагают ослабление России.

4. Иллюзии о «Ялте-2» и «разделе мира» — миф
- Переговоров на равных ожидать не стоит: Америка никогда не согласится на мировой порядок с двумя или более равноправными центрами.
- Трамп (как и вся западная система координат) не допустит существования независимого и сильного конкурента.

5. Эскалация как инструмент
- Поскольку договориться невозможно, основным инструментом остаётся нагнетание угроз и эскалация конфликта, что может включать и военную, и экономическую, и психологическую составляющие.
- Европа поставлена в положение вынужденной поддержки антироссийской политики, её элиты «записали» противостояние с Россией как экзистенциальный вопрос.

6. Роль Китая и «глобального Юга»
- Поддержка Китая и других стран «глобального Юга» прагматична и ограничена: они не рискнут ради России открыто вступать в конфликт, но пока помогают обходить санкции ради своих интересов.
- Геополитика остаётся сферой жёсткого эгоизма: если Россия проявит силу, её поддержат; если ослабнет — желающих добить прибавится.

7. Польский вопрос — частный пример двойных стандартов
- Независимо от смены власти, Польша продолжает единую линию против России, а вопросы исторической памяти используются избирательно и инструментально.

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Вывод и философское размышление


В этом разговоре ясно прослеживается идея, что большая политика — это не пространство компромиссов и доброй воли, а битва интересов, где принципы и идеалы чаще служат лишь ширмой для прагматики. Мы видим, как «русский вопрос» для Трампа (и Запада в целом) становится не просто одним из пунктов повестки, а ключом к геополитической архитектуре будущего. Любая риторика о разделах мира, новых «Ялтах» или миротворческих инициативах оказывается иллюзией: в системе координат (и Трампа, и Байдена, и самой западной цивилизации) не может быть нескольких гегемонов.

Перед нами проявляется парадокс современной политики: чем прагматичнее «мафиозная» логика переговоров, тем острее становится конфликт интересов, тем меньше места для реалистичного компромисса. Это напоминает нам, как в человеческих отношениях, неразрешимые противоречия часто прячутся под слоем дипломатии и внешней корректности, пока неизбежно не проявятся в кризисе.

С философской стороны, разговор затрагивает спор о природе власти и истины — как далеко может зайти лидер ради своей «последовательности» и «принципиальности», не замечая, что эти качества могут служить оправданием разрушительной эскалации. Глобальные игроки оправдывают свои действия необходимостью, но истинна ли такая необходимость, или это очередная проекция идеального образа — «сильной нации», «вечного гегемона»?

Можно ли, действуя в собственной логике объективного интереса, не стать заложником именно этой логики? В чём истинная сила — в стремлении к абсолютному господству или в умении вовремя признать пределы своей власти и найти баланс?

Может быть, вопрос не только о том, «решит» ли Трамп русский вопрос, но и о том, способен ли кто-то — в истории, в политике, в личной жизни — выйти из круга вечной эскалации, увидеть другого не как противника, а как самостоятельную ценность? Или сама природа больших систем такова, что мир возможен только на время усталости от войны?

Насколько вообще достижима подлинная справедливость и взаимовыгодный компромисс между столь неравными игроками, либо идея равноправия в мировой политике — ещё одна иллюзия, которой мы питаем себя для утешения?
Источник: https://rutube.ru/video/9bcf8cfbaab10bf980ff137a74d803ca/
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