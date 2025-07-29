Андрей Афанасьев, автор книги «Основа выживания в сети», рассуждает о влиянии гаджетов и цифровых технологий на детей. Он поднимает вопросы, связанные с онлайн-образованием и зависимостью от цифровых устройств. В центре внимания — современные мультфильмы, социальные сети и мессенджеры. Афанасьев подчеркивает важность родительской роли в контроле доступа детей к вредному контенту и установлении правил использования технологий.

Книга "Основы выживания в сети. Краткий курс для детей и родителей. Методическое пособие. Афанасьев А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/osnovy-vyzhivaniya-v-seti-kratkiy-kurs-dlya-detey-i-roditeley-metodicheskoe-posobie-afanasev-a-1145952157/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/173652291/detail.aspx

Книга "Дети интернета, что они смотрят и кто ими управляет (дополненное издание) | Афанасьева А. А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/deti-interneta-chto-oni-smotryat-i-kto-imi-upravlyaet-dopolnennoe-izdanie-afanaseva-a-a-519431506/?at=ywtAGMAD6uNw6GOwip5OPKYU1mBp0zF6NNNYNFDzwn5B

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/26298861/detail.aspx?targetUrl=EX

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00:11 Введение в тему цивилизации.

00:43 Критика современных российских мультфильмов.

01:35 Личный пример.

02:46 Коммерческая модель современной мультипликации.

04:09 Феномен «Эльзагейт».

05:35 Влияние гаджетов на детей.

07:18 Анализ западных мультфильмов.

09:18 Роль родителей в обсуждении мультфильмов.

09:56 Опасности мессенджеров.

10:37 Введение в тему.

11:13 Особенности Telegram.

11:55 Проблемы Telegram.

12:47 Взаимодействие с правоохранительными органами.

13:25 Опасности для детей.

14:25 Влияние на детей.

16:27 Секретные чаты.

18:43 Роль родителей.

20:51 Законодательные меры.

21:49 Ответственность за дроперство.

21:59 Проблема дроперства.

22:47 Роль банков и мошенников.

24:05 Мошенничество и ответственность.

26:50 Социализация подростков в интернете.

30:41 Последствия раннего доступа к интернету.

32:10 Признаки зависимости у подростков.

33:43 Страх перед правдой.

34:39 Разрыв между поколениями.

36:19 Признаки зависимости.

37:44 Влияние игр на детей.

40:48 Цифровизация образования.

42:43 Проблемы онлайн-образования.

44:41 Итоги онлайн-обучения.

45:13 Онлайн-обучение и его имитация.

46:43 Клиповое мышление и его последствия.

48:31 Проблемы обучения с клиповым мышлением.

51:06 Скептицизм к онлайн-образованию.

52:58 Роль родителей в защите детей от негативного контента.

55:50 Разрыв реальностей между поколениями.

57:13 Влияние гаджетов на детей.

58:11 Необходимость осознания проблемы.

58:11 Завершение.

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