Эфир на канале Информационного агентства БелТА 26 июля 2025 г.

Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)

https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y

✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115

✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/

Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Почему ОБСЕ замолчала именно тогда, когда в Европе началась война? Кто "кукловодит" РПЦ из-за границы? Кому выгодно, чтобы у власти в ЕС находились пустышки и неучи? Почему реформы в образовании напоминают диверсию против будущего России? О чём фильм "Мумия" и кто поливает грязью Ленина? На эти и другие вопросы проекта "В теме" отвечает историк Евгений Спицын.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:

00:00 Анонс;

01:42 "История движется по спирали!" // События вековой давности повторяются?

04:23 Почему Хельсинкские соглашения долго не протянули?

06:27 "На самом деле её давным-давно нет!" // Где ОБСЕ, пока в Европе бушует война?

07:42 "В Европе уважают только право силы!" // Почему для неё Россия – враг №1?

10:28 "Политическое забвение и умирание!" // Про последствия проигрыша для ЕС;

11:34 "Это к бабке не ходи!" // Когда Россия может ответить ядеркой?

13:00 "Прибалтике защищаться нечем!" // Почему за страны не вступится Европа?

14:48 "СТРАШНЫЕ вещи творятся!" // Пустышки и неучи у руля ЕС не случайность?

16:18 "Ликвидация такой профессии, как учитель!" // Про убийственные реформы в образовании России;

18:33 "Сидим на 22-х стульях!" // Почему растёт стоимость обучения?

20:36 "Пятая колонна очень прочно сидит во власти!";

21:42 "Преподаватели с купленными диссертациями!" // Как разрушили советскую модель образования?

23:04 "Это исторический памятник!" // Кто поднял шум вокруг захоронения Ленина?

25:40 "Живём плохо, потому что мавзолей стоит!" // Зачем в Болгарии снесли памятник Димитрову?

27:40 "Зарубежная РПЦ стала кукловодить нашей Церковью!";

28:53 "Находится на содержании ЦРУ!" // Кто руководит власовской Церковью?

31:14 Что Путин ответил на вопрос про мавзолей и Ленина?

32:24 Про чушь в фильме "Мумия" // "Ленин был масоном!";

33:57 "Это прямые агенты Запада!" // Почему скандал с Лениным – лишь верхушка айсберга?

35:57 "Псевдоисторическая конструкция!" // Кто выдумал Украину-Русь?

38:48 "Началась приватизация истории на украинский лад!";

40:03 "Мы вышли все из одного корня!" // Кто внушал русским, что они НЕ славяне?

41:46 "Промыли мозги миллионам!" // Про антисоветскую пропаганду;

43:30 "Лукашенко абсолютно прав!" // Без чего не было бы Беларуси?

44:11 Как извращают историю СССР в Средней Азии?

46:20 "Ни одна страна в мире ЭТОГО не делала!" // За что русским можно поставить памятник?

47:43 "Убей соседа и заживёшь, как в раю!" // Про манипуляции народами;

49:12 "Не надо заниматься самообманом!" // Украина НИКОГДА не будет доброжелательна к РФ?

51:45 "Этого испугались британцы!" // Про союз России и Германии;

53:33 "Всё, сдулась западная демократия!" // Что показали выборы в мире?

56:10 "В зеркало поглядите, а потом будете нас учить!".

Эфиры на канале Информационного агентства БелТА. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/386575

#Спицын #Интервью #история