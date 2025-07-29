“Эту байку про невиданный прогресс втирали еще 30 лет назад” Е.Ю.Спицын на БелТе в программе “В теме
Эфир на канале Информационного агентства БелТА 26 июля 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Почему ОБСЕ замолчала именно тогда, когда в Европе началась война? Кто "кукловодит" РПЦ из-за границы? Кому выгодно, чтобы у власти в ЕС находились пустышки и неучи? Почему реформы в образовании напоминают диверсию против будущего России? О чём фильм "Мумия" и кто поливает грязью Ленина? На эти и другие вопросы проекта "В теме" отвечает историк Евгений Спицын.
СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:
00:00 Анонс;
01:42 "История движется по спирали!" // События вековой давности повторяются?
04:23 Почему Хельсинкские соглашения долго не протянули?
06:27 "На самом деле её давным-давно нет!" // Где ОБСЕ, пока в Европе бушует война?
07:42 "В Европе уважают только право силы!" // Почему для неё Россия – враг №1?
10:28 "Политическое забвение и умирание!" // Про последствия проигрыша для ЕС;
11:34 "Это к бабке не ходи!" // Когда Россия может ответить ядеркой?
13:00 "Прибалтике защищаться нечем!" // Почему за страны не вступится Европа?
14:48 "СТРАШНЫЕ вещи творятся!" // Пустышки и неучи у руля ЕС не случайность?
16:18 "Ликвидация такой профессии, как учитель!" // Про убийственные реформы в образовании России;
18:33 "Сидим на 22-х стульях!" // Почему растёт стоимость обучения?
20:36 "Пятая колонна очень прочно сидит во власти!";
21:42 "Преподаватели с купленными диссертациями!" // Как разрушили советскую модель образования?
23:04 "Это исторический памятник!" // Кто поднял шум вокруг захоронения Ленина?
25:40 "Живём плохо, потому что мавзолей стоит!" // Зачем в Болгарии снесли памятник Димитрову?
27:40 "Зарубежная РПЦ стала кукловодить нашей Церковью!";
28:53 "Находится на содержании ЦРУ!" // Кто руководит власовской Церковью?
31:14 Что Путин ответил на вопрос про мавзолей и Ленина?
32:24 Про чушь в фильме "Мумия" // "Ленин был масоном!";
33:57 "Это прямые агенты Запада!" // Почему скандал с Лениным – лишь верхушка айсберга?
35:57 "Псевдоисторическая конструкция!" // Кто выдумал Украину-Русь?
38:48 "Началась приватизация истории на украинский лад!";
40:03 "Мы вышли все из одного корня!" // Кто внушал русским, что они НЕ славяне?
41:46 "Промыли мозги миллионам!" // Про антисоветскую пропаганду;
43:30 "Лукашенко абсолютно прав!" // Без чего не было бы Беларуси?
44:11 Как извращают историю СССР в Средней Азии?
46:20 "Ни одна страна в мире ЭТОГО не делала!" // За что русским можно поставить памятник?
47:43 "Убей соседа и заживёшь, как в раю!" // Про манипуляции народами;
49:12 "Не надо заниматься самообманом!" // Украина НИКОГДА не будет доброжелательна к РФ?
51:45 "Этого испугались британцы!" // Про союз России и Германии;
53:33 "Всё, сдулась западная демократия!" // Что показали выборы в мире?
56:10 "В зеркало поглядите, а потом будете нас учить!".
Эфиры на канале Информационного агентства БелТА. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/386575
#Спицын #Интервью #история
Комментарий редакции
Редактировать
1. Кризис западных элит и инструментализация международных структур- В современной Европе наблюдается упадок уровня политиков, создаётся впечатление, что решения часто принимаются по иррациональным мотивам и во вред миллионам людей ради неясных, зачастую идеологических целей (например, якобы "уничтожения" России).
- Европейские и мировые структуры сотрудничества (например, ОБСЕ), зарождавшиеся как инструмент стабильности, давно утратили реальное влияние и стали инструментом политических манипуляций; их риторика и действия все чаще расходятся с принципами заявленной миссии.
2. Политика коллективного Запада: логика силы и двойные стандарты- Западные институты и страны уважают в отношениях прежде всего "право силы", а не право договоренностей — как устных, так и письменных. Нарушение договорённостей стало нормой, оправдания всегда находятся.
- Демократические стандарты и принципы, которые Запад пропагандирует, зачастую игнорируются самими этими странами, о чём свидетельствуют последние избирательные процессы (например, в Германии и Румынии).
3. Манипуляции историей и идентичностью- Переписывание истории рассматривается как мощное оружие для переформатирования идентичности народов (пример — Украина). Авторы отмечают, что пересмотр исторических нарративов напрямую ведет к конфронтации и внутренним конфликтам.
- Этот процесс начался задолго до нынешних конфликтов, например, с публикациями учебников типа Суптельного в конце 1980-х.
- Признается первичная роль Польши в формировании идеи "нерусскости" северо-восточных славян еще в XV-XVI веках, что сегодня продолжает использоваться.
4. Советское наследие: разрыв и недопонимание- Уделяется значительное внимание деградации систем образования и манипуляциям в этой сфере: исчезает профессия учителя, на смену приходят люди с купленными дипломами; тем временем усиливается платное образование.
- Критика в адрес элит, которые декларируют сохранение советских ценностей, но на практике двигаются в направлении разрушения как инфраструктуры образования, так и культурного наследия. Поколение, получившее советское образование, уходит, и с ним уходит определённый тип мышления и идентичности.
5. Символика и идеологические споры (Мавзолей и Ленин)- Полемика вокруг Мавзолея и тела Ленина — отнюдь не вторичный вопрос: для авторов это символ исторической легитимности и идентичности России в её нынешнем статусе. Разговоры о перезахоронении или сносе характеризуются как неуместные и опасные.
- Обращается внимание на влияние зарубежных церковных институтов (Русская православная церковь за рубежом) на внутриполитическую и идеологическую повестку, особенно в антисоветском и антикоммунистическом ключе.
6. Украина и долгосрочные вызовы для России- Украинский проект с момента своего формирования трактуется как антироссийский, и его сохранение в любом виде — вне прямого контроля России — рассматривается как постоянная угроза безопасности.
- Иллюзорность построения нейтральной Украины авторы подчёркивают: опыт и текущая динамика говорят о том, что конфликт обозначен как долговременный и глубоко структурный.
7. Признание трагедии исторических разломов и неоценённой доброты- Примечателен взгляд на примеры прошлого — Германия, восстановление отношений после жестоких войн — как свидетельство возможности примирения, если есть воля и понимание своей истории без её умышленного искажения.
- Оценивается вклад СССР/России в развитие бывших окраин как историческое достижение, не имеющее аналогов в мировой истории. Критикуется тенденция оплёвывания этого вклада, особенно в странах, чье становление стало возможным именно благодаря вхождению в состав СССР.
---
Практические выводы и философские размышления
- Идея о зыбкости и субъективности исторической истины: История, по мнению собеседников, не статична, но её манипуляция становится инструментом разрушения идентичности и генератором конфликтов, что откликается на уровень "алгоритмизации" психики: внешние нарративы перепрошивают то, как человек смотрит на себя и свое прошлое. Эта аналогия со структурой ИИ и нейросетей уместна: как "обучаются" наши убеждения — случайным образом или в чьих-то интересах?
- Вопрос об идеализации и фанатизме: Речь идёт о том, как легко социум уходит в созданные идеалы — будь то мифы о "европейском прогрессе", "демократических стандартах", образах врага — и теряет контакт с реальностью. Реальность же сложнее и требует принятия неоднозначности.
- Ценность честного признания прошлого: Вместо мести и вечной обиды можно найти путь к свободе, если осознано смотреть на ложь и заблуждения, но не пытаться переписать историю в угоду текущим интересам. Наихудшие последствия рождаются там, где историческая память становится оружием.
---
Открытый вопрос для размышления
История всегда пишется встраиваемыми нарративами, и, возможно, объективная правда навсегда закрыта для субъекта — но если это так, то возникает кардинальный вопрос: как сохранять уважение к себе и друг к другу в контексте столь разнящихся (иногда непримиримо враждебных) представлений о прошлом? Может ли быть построено живое сообщество не на согласии по поводу всех фактов, а на искреннем желании вместе искать истину, признавая свои ошибки, чтобы не повторять трагедии прошлого? Какова роль осознанности и внутренней честности перед лицом соблазна упрощений и манипуляций сегодняшнего дня?