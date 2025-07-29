Главная » Видео, История, Политика

“Эту байку про невиданный прогресс втирали еще 30 лет назад” Е.Ю.Спицын на БелТе в программе “В теме

39 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Информационного агентства БелТА 26 июля 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Почему ОБСЕ замолчала именно тогда, когда в Европе началась война? Кто "кукловодит" РПЦ из-за границы? Кому выгодно, чтобы у власти в ЕС находились пустышки и неучи? Почему реформы в образовании напоминают диверсию против будущего России? О чём фильм "Мумия" и кто поливает грязью Ленина? На эти и другие вопросы проекта "В теме" отвечает историк Евгений Спицын.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:
00:00 Анонс;
01:42 "История движется по спирали!" // События вековой давности повторяются?
04:23 Почему Хельсинкские соглашения долго не протянули?
06:27 "На самом деле её давным-давно нет!" // Где ОБСЕ, пока в Европе бушует война?
07:42 "В Европе уважают только право силы!" // Почему для неё Россия – враг №1?
10:28 "Политическое забвение и умирание!" // Про последствия проигрыша для ЕС;
11:34 "Это к бабке не ходи!" // Когда Россия может ответить ядеркой?
13:00 "Прибалтике защищаться нечем!" // Почему за страны не вступится Европа?
14:48 "СТРАШНЫЕ вещи творятся!" // Пустышки и неучи у руля ЕС не случайность?
16:18 "Ликвидация такой профессии, как учитель!" // Про убийственные реформы в образовании России;
18:33 "Сидим на 22-х стульях!" // Почему растёт стоимость обучения?
20:36 "Пятая колонна очень прочно сидит во власти!";
21:42 "Преподаватели с купленными диссертациями!" // Как разрушили советскую модель образования?
23:04 "Это исторический памятник!" // Кто поднял шум вокруг захоронения Ленина?
25:40 "Живём плохо, потому что мавзолей стоит!" // Зачем в Болгарии снесли памятник Димитрову?
27:40 "Зарубежная РПЦ стала кукловодить нашей Церковью!";
28:53 "Находится на содержании ЦРУ!" // Кто руководит власовской Церковью?
31:14 Что Путин ответил на вопрос про мавзолей и Ленина?
32:24 Про чушь в фильме "Мумия" // "Ленин был масоном!";
33:57 "Это прямые агенты Запада!" // Почему скандал с Лениным – лишь верхушка айсберга?
35:57 "Псевдоисторическая конструкция!" // Кто выдумал Украину-Русь?
38:48 "Началась приватизация истории на украинский лад!";
40:03 "Мы вышли все из одного корня!" // Кто внушал русским, что они НЕ славяне?
41:46 "Промыли мозги миллионам!" // Про антисоветскую пропаганду;
43:30 "Лукашенко абсолютно прав!" // Без чего не было бы Беларуси?
44:11 Как извращают историю СССР в Средней Азии?
46:20 "Ни одна страна в мире ЭТОГО не делала!" // За что русским можно поставить памятник?
47:43 "Убей соседа и заживёшь, как в раю!" // Про манипуляции народами;
49:12 "Не надо заниматься самообманом!" // Украина НИКОГДА не будет доброжелательна к РФ?
51:45 "Этого испугались британцы!" // Про союз России и Германии;
53:33 "Всё, сдулась западная демократия!" // Что показали выборы в мире?
56:10 "В зеркало поглядите, а потом будете нас учить!".

Эфиры на канале Информационного агентства БелТА. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/386575

#Спицын #Интервью #история

Комментарий редакции

Редактировать

Ключевые тезисы и выводы из беседы:

1. Кризис западных элит и инструментализация международных структур

- В современной Европе наблюдается упадок уровня политиков, создаётся впечатление, что решения часто принимаются по иррациональным мотивам и во вред миллионам людей ради неясных, зачастую идеологических целей (например, якобы "уничтожения" России).
- Европейские и мировые структуры сотрудничества (например, ОБСЕ), зарождавшиеся как инструмент стабильности, давно утратили реальное влияние и стали инструментом политических манипуляций; их риторика и действия все чаще расходятся с принципами заявленной миссии.

2. Политика коллективного Запада: логика силы и двойные стандарты

- Западные институты и страны уважают в отношениях прежде всего "право силы", а не право договоренностей — как устных, так и письменных. Нарушение договорённостей стало нормой, оправдания всегда находятся.
- Демократические стандарты и принципы, которые Запад пропагандирует, зачастую игнорируются самими этими странами, о чём свидетельствуют последние избирательные процессы (например, в Германии и Румынии).

3. Манипуляции историей и идентичностью

- Переписывание истории рассматривается как мощное оружие для переформатирования идентичности народов (пример — Украина). Авторы отмечают, что пересмотр исторических нарративов напрямую ведет к конфронтации и внутренним конфликтам.
- Этот процесс начался задолго до нынешних конфликтов, например, с публикациями учебников типа Суптельного в конце 1980-х.
- Признается первичная роль Польши в формировании идеи "нерусскости" северо-восточных славян еще в XV-XVI веках, что сегодня продолжает использоваться.

4. Советское наследие: разрыв и недопонимание

- Уделяется значительное внимание деградации систем образования и манипуляциям в этой сфере: исчезает профессия учителя, на смену приходят люди с купленными дипломами; тем временем усиливается платное образование.
- Критика в адрес элит, которые декларируют сохранение советских ценностей, но на практике двигаются в направлении разрушения как инфраструктуры образования, так и культурного наследия. Поколение, получившее советское образование, уходит, и с ним уходит определённый тип мышления и идентичности.

5. Символика и идеологические споры (Мавзолей и Ленин)

- Полемика вокруг Мавзолея и тела Ленина — отнюдь не вторичный вопрос: для авторов это символ исторической легитимности и идентичности России в её нынешнем статусе. Разговоры о перезахоронении или сносе характеризуются как неуместные и опасные.
- Обращается внимание на влияние зарубежных церковных институтов (Русская православная церковь за рубежом) на внутриполитическую и идеологическую повестку, особенно в антисоветском и антикоммунистическом ключе.

6. Украина и долгосрочные вызовы для России

- Украинский проект с момента своего формирования трактуется как антироссийский, и его сохранение в любом виде — вне прямого контроля России — рассматривается как постоянная угроза безопасности.
- Иллюзорность построения нейтральной Украины авторы подчёркивают: опыт и текущая динамика говорят о том, что конфликт обозначен как долговременный и глубоко структурный.

7. Признание трагедии исторических разломов и неоценённой доброты

- Примечателен взгляд на примеры прошлого — Германия, восстановление отношений после жестоких войн — как свидетельство возможности примирения, если есть воля и понимание своей истории без её умышленного искажения.
- Оценивается вклад СССР/России в развитие бывших окраин как историческое достижение, не имеющее аналогов в мировой истории. Критикуется тенденция оплёвывания этого вклада, особенно в странах, чье становление стало возможным именно благодаря вхождению в состав СССР.

---

Практические выводы и философские размышления


- Идея о зыбкости и субъективности исторической истины: История, по мнению собеседников, не статична, но её манипуляция становится инструментом разрушения идентичности и генератором конфликтов, что откликается на уровень "алгоритмизации" психики: внешние нарративы перепрошивают то, как человек смотрит на себя и свое прошлое. Эта аналогия со структурой ИИ и нейросетей уместна: как "обучаются" наши убеждения — случайным образом или в чьих-то интересах?
- Вопрос об идеализации и фанатизме: Речь идёт о том, как легко социум уходит в созданные идеалы — будь то мифы о "европейском прогрессе", "демократических стандартах", образах врага — и теряет контакт с реальностью. Реальность же сложнее и требует принятия неоднозначности.
- Ценность честного признания прошлого: Вместо мести и вечной обиды можно найти путь к свободе, если осознано смотреть на ложь и заблуждения, но не пытаться переписать историю в угоду текущим интересам. Наихудшие последствия рождаются там, где историческая память становится оружием.

---

Открытый вопрос для размышления


История всегда пишется встраиваемыми нарративами, и, возможно, объективная правда навсегда закрыта для субъекта — но если это так, то возникает кардинальный вопрос: как сохранять уважение к себе и друг к другу в контексте столь разнящихся (иногда непримиримо враждебных) представлений о прошлом? Может ли быть построено живое сообщество не на согласии по поводу всех фактов, а на искреннем желании вместе искать истину, признавая свои ошибки, чтобы не повторять трагедии прошлого? Какова роль осознанности и внутренней честности перед лицом соблазна упрощений и манипуляций сегодняшнего дня?
Источник: https://rutube.ru/video/0a661b2f147c619e3fc5844ad1e9dd96/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
Чем жил мир 30 лет назад
30 лет назад в России был реставрирован капитализм
Переходный возраст: 30 лет назад в экономиках стран бывшего соцлагеря началась «шоковая терапия»
30 лет назад произошёл Августовский путч
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 1)
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 3)
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 2)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru