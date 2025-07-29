Разбираемся в прошлом, настоящем и будущем топливно-энергетического комплекса России. Мы погрузимся в историю становления энергетики СССР, от плана ГОЭЛРО до единой энергосистемы. Исследуем текущие проблемы и вызовы, включая последствия приватизации и кризис в отрасли. Узнайте, как развивалась электроэнергетика, гидроэнергетика и атомная энергетика, и почему уголь остается ключевым ресурсом. Это видео раскрывает, как энергетический комплекс влияет на экономику России и повседневную жизнь каждого гражданина. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

0:00 Энергетика: 100 Лет Назад и Сегодня – Взгляд в Прошлое

2:02 Зависимость от Нефти и Газа: Современные Вызовы для России

4:09 Приватизация Энергетики: Последствия и Критика Реформ

5:39 Утерянные Возможности: Развитие Энергетики СССР

6:58 Рост Тарифов в РФ: Причины и Влияние на Экономику

8:24 Энергетическая Стратегия России: Планирование и Реальность

10:40 Межведомственные Противоречия: Управление Российским ТЭК

13:17 Проблемы Энергосетей: Примеры Аварийности и Отключений

14:40 Советское Наследие: Уроки Опережающего Развития Энергетики

16:56 Энергетические Институты: Роль Науки в Развитии Отрасли

18:48 Единая Энергосистема "Мир": Глобальное Сотрудничество СССР

22:17 Гидроэнергетика: Потенциал и Барьеры для Развития

28:05 Регулирование Энергетики: Законодательные Пробелы и Противоречия

33:28 Инфраструктура и Тарифы: Скрытые Проблемы Энергосетей

37:37 Будущее Энергетики: Вызовы, Решения и Перспективы

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