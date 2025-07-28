В этом выпуске Максим Невенчанный и его гость, Дмитрий Соин, обсуждают политическую ситуацию в Молдове. Обсуждаются попытки оппозиции сформироваться в блок, влияние внешних сил, такие как Россия, Румыния, США и Британия, на внутреннюю политику. Внимание уделяется проблемам с фальсификациями выборов, приватизацией земли, наёмниками и карателями, а также возможности повторения украинского сценария в Молдове. Также затрагиваются вопросы отношения страны к России и ЕС, а также возможного будущего для молдавского народа.

Книга "В лабиринте соблазнов":

ozon: https://www.ozon.ru/product/v-labirinte-soblaznov-psihologiya-zavisimosti-v-mire-tehnologiy-emiliya-stoun-1871188184/?at=DqtDYJGQ1cpQxALqTOMA7krUg9o7xrFmVLG6lfgBX15y&keywords=%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2&tab=reviews

wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/332523418/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

00:34 Политическая ситуация в Молдове

01:30 Влияние внешних сил

02:18 Сценарии развития событий

03:45 Фальсификации выборов

05:26 Блок «Победа»

06:49 Блок «Альтернатива»

09:06 Левоцентристская оппозиция

11:04 Политический ландшафт

13:05 Роль НКО

14:44 Вовлечение народа в политический процесс

15:19 Блокировка оппозиционных СМИ и давление на политиков

17:03 Влияние западных стран на Молдову

18:21 Идея «четвёртого европейского рейха»

20:36 Стратегическое значение Молдовы

23:04 Стратегия оппозиционных блоков

26:04 Экономические и исторические связи с Россией

27:59 Пробуждение исторической памяти

28:15 Инвестиции и беженцы в Молдове

30:38 Приватизация земли в Молдове

33:34 Наёмники и каратели

37:54 Политическая поляризация в Молдове

40:44 Стратегия России в Молдове

41:30 Геополитический выбор Молдовы

42:16 Казус Синуковича

43:01 Необходимость выбора

44:01 Проблемы населения

44:10 Влияние примера Украины

44:10 Завершение

#Молдова #политика #выборы #оппозиция #Россия #Евросоюз #Приднестровье #фальсификации #Геополитика #Турция #наёмники #КнижныйДень #НашеЗавтра