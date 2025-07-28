“Об установлении Советской власти в Прибалтике”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “Стиллавин
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 22 июля 2025 г.
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В 1940 году, 21-22 июля 1940 года, вновь избранные парламенты провозгласили создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР и приняли декларации о вхождении в состав СССР. Об этом историческом периоде рассказал историк и публицист Евгений Спицын.
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Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196411
#Спицын #РадиоМаяк #Интервью
Комментарий редакции
1. Контекст установления советской власти в Прибалтике
Евгений Спицын отмечает, что советская власть в Литве, Латвии и Эстонии не была прямым навязыванием извне, а имела определённую внутреннюю поддержку, особенно в первые послереволюционные годы, когда советские режимы там поддерживались не только местным, но и русским, финским, немецким населением. Крушение этих режимов происходило с активным вмешательством внешних сил – Германии и Польши.
2. Конфликт интерпретаций исторических событий
Спицын критикует современный доминирующий нарратив о том, что народ Прибалтики якобы всегда был против советской власти и стремился к отделению. По его версии, массовая сепаратистская идеология культивировалась уже к периоду перестройки, зачастую при участии эмигрантов и структур, финансируемых Западом.
3. Влияние внешних сил и политических обстоятельств
Внутриполитическое развитие Прибалтики в межвоенный период характеризуется как движение к авторитаризму, а позднее – как "яблоко раздора" между великими державами. Особая роль отводится поражению Франции в 1940 году, после чего вопрос присоединения Прибалтики к СССР стал практически неизбежен.
4. Политика, определяемая обстоятельствами (Realpolitik)
Советское руководство действовало, исходя из сложных и меняющихся международных условий. Передачи территорий, временные союзы и отступления объясняются принципами "искусства возможного" и необходимостью избежать прямой конфронтации с другими государствами.
5. Роль элит и преемственность конфликтов
Национализация собственности в 1940 году затронула интересы бывших буржуазных элит. Представители этих кругов, по мнению Спицына, во многом обеспечили основу для антиссоветских движений в позднесоветское время, а затем активно участвовали в формировании новых независимых прибалтийских государств, зачастую взаимодействуя с западными спецслужбами.
6. Личности и преемственность
Руководящая верхушка новых прибалтийских советских республик формировалась из местных коммунистов и вернувшихся эмигрантов, многие из которых активно работали в подполье либо в Советском Союзе.
7. Современная роль стран Балтии
Автор выражает критическое отношение к современной роли Прибалтики, видя в этих странах инструмент антироссийской и антикоммунистической политики, используемый западными государствами; подчеркивается их "несамостоятельность" в мировом контексте.
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Вывод:
В беседе Спицына и Стиллавина показана сложность и многослойность вопроса о советской власти в Прибалтике. Историк предлагает видеть историю не только как череду внешних навязываний или борьбы "народов за свободу", но как взаимодействие множества факторов – внутренних и внешних, объективных обстоятельств и субъективных предпочтений элит и населения.
Устанавливается мысль, что любые идеализации – будь то о тотальном сопротивлении народа или об исключительно внешнем навязывании советской власти – неизбежно упрощают реальную картину и служат интересам той или иной стороны в современном политическом дискурсе.
Прикладной вывод для современного человека здесь связан с тем, насколько часто мы становимся заложниками мифов и идеологий, поддерживаемых не только личными переживаниями, но и манипуляцией внешними игроками, исторической памятью, культурным кодом и интересами элит. Где в этой сложной ткани можно найти личную истину, не подменённую пропагандой, и возможно ли это вообще? Как нам выбирать между "комфортом привычного" и честным принятием исторической многозначности?