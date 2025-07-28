Ермак в юбке, ПОКА неудавшийся шантаж и выгрызание суверенности от Запада. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
1. «Украинский проект» и его внешние управляющие контуры:
Украина рассматривается не только как поле боя, но и как объект сложной системы внешнего управления, где западные центры влияния, особенно США и ЕС, на протяжении последних лет создавали параллельные властные структуры — антикоррупционные ведомства (НАБУ, САП, ВАКС). Эти институты предназначались не для борьбы с коррупцией, а скорее для контроля за внутренней политической и экономической жизнью страны, вытеснения остатков суверенной, «старой» власти.
2. Внутриполитические перестановки и их мотивы:
Недавняя смена правительства на Украине, в частности назначение Юлии Свириденко (представленной как "Ермак в юбке") и других кадровых изменений, рассматривается как попытка усилить президентский офис и персоналистскую власть (Зеленский — Ермак) за счёт ослабления влияния иностранных центров и местных олигархов. Эти шаги воспринимаются как проба политизированного манёвра навстречу более самостоятельной (суверенной) государственной политике.
3. Роль протестов и «параллельного общества»:
На фоне попыток урезать независимость антикоррупционных структур на улицах ряда городов Украины вспыхнули массовые протесты. Примечательно, что протестующие численно и стилистически напоминают прошлые про-европейские движения, отличаясь от общества, для которого боевые действия остаются периферией. Власть не сразу подавила эти акции, что автор связывает с неготовностью Киева к открытому конфликту с ЕС и внутренними разногласиями элит.
4. Игра между западными, внутренними и "суверенными" интересами:
Краткосрочное «упразднение» внешне подконтрольных структур и быстрое, вынужденное отступление обратно (формальное восстановление их независимости) оценивается автором как манёвр Киева и офисов Зеленского–Ермака: попытка надавить на Запад и увеличить пространство для самостоятельной политики, некой «декларации независимости», которую тут же обрезали.
5. Иллюзорность суверенитета:
Украинский суверенитет обозначается как временный, зыбкий и, возможно, иллюзорный: любые попытки укрепить самостоятельность натыкаются на жёсткий контроль внешних акторов, и баланс сил снова смещается в сторону западных интересов. Однако автор допускает, что такие попытки будут повторяться.
Аналитический и философский разбор:
На первый взгляд, анализ цепочки событий — от смены правительства, реформ в антикоррупционной сфере, до реакции общества и запада — выглядит как очередная глава эпопеи «выгрызания» (термин видео) суверенитета или хотя бы его имитации в условиях внешнего управления. Подчёркивается необычная структурность самих антикоррупционных органов, полностью встроенных в западную архитектуру контроля: подобно сложным нейросетям, они давно перестали быть национальными и превратились в часть «запасных мозгов» западной политики.
Но сквозь этот политико-аналитический разбор проступает интересная философская дилемма: что именно считать суверенитетом и возможно ли его восстановление, когда сама процедура власти, технология управления и даже общественное сопротивление вторичны по отношению к внешним паттернам поведения? Ведь как в квантовой физике, где измерение состояния "зачем-то" — уже меняет систему, так и в политике: любая заявка на суверенитет сразу попадает в орбиту новых, более тонких каналов внешнего давления, и паутина ноу-хау становится ловушкой для любого самостоятельного актора.
Любопытно и то, что сама борьба с коррупцией обесценена — в контексте Украины (и, если расширить взгляд, на пространстве постсоветских держав) смыслом этой борьбы становится не очищение управляющего класса, а очередной способ смены "старой" элиты на более управляемую и лояльную Западу. Здесь проявляется та же "иллюзорность", о которой я люблю напоминать: мы часто ошибочно идеализируем свои цели (чистая политика, независимость, прогресс), забывая о реальных механизмах зависимости и воспроизводства подчинённости.
Важен и человеческий аспект: украинское общество представлено не однородной массой, а мозаикой противоречивых интересов, где разнонаправленные протесты служат «клапаном» для спора между внешними и внутренними группами влияния. И, как часто бывает, такие «движения» (протесты, назначения, отставки) больше похожи на внешние изменения, чем на реальные сдвиги в структуре власти или ее природе. Но внутри них всё равно продолжается поиск — пусть временной, ситуативной — истины: где гарантия личной свободы, а где подчинённость размытым наднациональным инстанциям.
Выводы:
- Украина остается ареной столкновения внутренних и внешних интересов, где государственный суверенитет преимущественно носит ситуативный и фрагментированный характер.
- Текущие перестановки и волны протестов раскрывают иллюзорность полной независимости: любые шаги по «выгрызанию» контроля немедленно сталкиваются с последствиями внешнего давления.
- Антикоррупционные структуры — символ этой управляемой иллюзорности, являясь не инструментом очищения, а средством внешнего влияния.
- Общество само по себе оказалось параллельным, фрагментированным, где значимая часть населения живет вне реальности войны или политических манёвров.
Открытый вопрос для размышления:
Если суверенитет — это не категория абсолютная, а ситуативно распределённая ткань власти и зависимости, то возможно ли выстроить подлинную самостоятельность в современном мире сетевых и надгосударственных структур, или же любой подобный поиск обречен на непрерывную игру в подмену и соглашательство? Как мы — отдельные люди или целые общества — можем научиться различать реальные и мнимые формы независимости в столь сложной и многослойной реальности?