В этом выпуске Фёдор Лисицын представляет книгу «Цветной вирус. Как из Украины делали анти-Россию», исследуя ключевые аспекты цветных революций, их механизмы и последствия для Украины. Обсуждаются события на Майдане, проблемы цветных революций в других странах, а также политические и идеологические параллели с историей. В книге анализируются действия украинского руководства и роль западных стран, а также предлагается историческая перспектива на феномен цветных революций.

Книга "Цветной вирус. Как из Украины делали анти-Россию":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/tsvetnoy-virus-kak-iz-ukrainy-delali-anti-rossiyu-nevenchannyy-m-2235949749/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/436756764/detail.aspx

Книга "Закат гегемона. Тайный план падения Америки. Филипп Беккер":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zakat-gegemona-taynyy-plan-padeniya-ameriki-filipp-bekker-1922923893/?at=57twy69DmcB6A9ljiM68DgRHNWKBgDfJ20xEvuwJvkOO

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/351306812/detail.aspx

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00:00 Введение и контекст

00:00:54 Политический процесс на Украине

00:03:19 Типы литературы о войне

00:06:33 Особенности книги Невенчанного

00:09:57 Системный подход и механизмы цветных революций

00:12:41 Политические параллели и критика

00:13:40 Особенности стиля автора

00:14:40 Цветные революции и их последствия

00:17:25 Пурпурная революция в Ираке

00:18:10 Жасминовая революция и её последствия

00:19:54 Стратегии цветных революционеров

00:21:36 Травля и переобувание

00:22:35 Рекомендация по книге

00:23:33 Введение в тему цветных революций

00:24:28 Исторический контекст цветных революций

00:24:58 Украинский национализм и коммунистические проекты

00:26:52 Первая успешная цветная революция

00:28:10 Сравнение с другими примерами

00:30:01 Методология книги

00:32:35 Анализ событий на Украине

00:34:22 Оценка книги

00:36:09 Анализ выступления Зеленского

00:37:03 Заключение

#ЦветнойВирус #МаксимНевенчанный #Украина #цветныереволюции #антиРоссию #Майдан #история #геополитика #Политика #КнижныйДень #НашеЗавтра