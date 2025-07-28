Чему учит ЕГЭ? Русский мир, святой рынок, чувство ранга // Олег Комолов. Простые числа
Есть в российской школе такой предмет – обществознание. На уроках школьник должен разобраться в законах общественного развития, узнать о своих гражданских правах и обязанностях, освоить основы экономической грамотности, разобраться в политической жизни общества и найти в ней своё место. Правда, такие знания будут востребованы только в той стране, жители которой являются гражданами, а не поддаными его величества. Если главный закон принимается на пеньках, а власть вытирает ноги даже о фундаментальные конституционные права людей, то смысл курса обществознания теряется. Чему учить на таких занятия? Покорности, послушанию, чувству ранга? Для этого отдельная дисциплина не нужна, достаточно пары методичек для разговоров о важном.
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0:00 Кому нужно обществознание?
5:48 Как устроен ЕГЭ по обществознанию
10:37 Философы-мракобесы
18:27 Святой рынок
21:40 Успешный успех
24:06 Низкопоклонство
27:13 Маркс наизнанку
30:36 Сказочная страна Z
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Комментарий редакции
1. Обществознание в российских школах — реальное и символическое значение
Обществознание задумано как ключевой предмет для формирования гражданской позиции, базовой правовой грамотности и навыков анализа социальных процессов. Но в условиях, когда гражданственность подменяется подданством, а власть нарушает собственные законы, предмет, по мнению автора, лишается первоначального смысла и становится ненужным для «послушания и чувства ранга».
2. Сокращение предмета и его связь с интересами государства
С будущего года обществознание сокращают, а освободившиеся часы переводят на историю — именно по учебникам, которые дают удобную для власти версию прошлого (борьба Руси против Запада и т.п.). Подразумевается, что таким образом государство пытается управлять массовым сознанием: не формируя критическую позицию, а программируя одобряемую.
3. Парадоксы ЕГЭ, подмена смыслов и мутация образования
ЕГЭ, как централизованный экзамен и инструмент отбора в вузы, формирует специфическую идеологию: творческие задания теста устроены так, что проще соглашаться с «правильной» цитатой, чем осмысленно спорить. Это подталкивает к воспроизводству удобных властям смыслов, а задания выстроены вокруг эклектичной смеси авторитетов.
4. Идеологическая эклектика и манипуляции с авторитетом
В заданиях и цитатах используются высказывания радикальных консерваторов, либералов и рыночных фундаменталистов (Ильин, Бердяев, Мизес, Хайек, Форд, Путин и др.), зачастую вырванные из контекста. Даже идеи классиков (Бекон, Жарес, Маркс) нейтрализуются цитатами, не несущими их подлинной критики.
5. Коммерциализация и социальные последствия
Исключение обществознания сдвинет спрос к репетиторам и платным курсам, усугубит образовательное неравенство. Вузы понизят требования, отдельных мотивированных школьников это не остановит, но массовое качество подготовки упадёт.
6. Идеализированный образ страны Z и функция иллюзий
В экзаменах фигурирует сказочная страна Z — либеральная утопия, символизирующая недостижимую мечту. Она призвана скрыть несовместимые противоречия государственной идеологии и вызвать ложную идентификацию с вымышленной гармонией, несмотря на разрыв между ней и действительностью.
7. Прогноз авторитарного дрейфа
Комолов предсказывает дальнейшее «обнажение» истинной, всё менее гуманной идеологической установки, вытеснение даже формальных демократических «фиговых листков» всё более откровенно реакционной пропагандой.
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Анализ и выводы
В этом видео вскрывается парадокс современного российского образования: формальные институты гражданского образования сохраняются, но их реальное наполнение подменяется эклектичной, противоречивой и в целом реакционной идеологемой. Автор обращает внимание на контраст между истинными задачами образования — формировать самостоятельного, критически мыслящего гражданина — и фактическими — воспроизводить послушного и некритичного подданного, способного только к идеологически одобряемой «рефлексии».
Подводя междисциплинарную черту, можно отметить:
- Психологически — система формирует внутреннее подчинение и чувство иерархии («чувство ранга»), отчуждая личность от подлинного выбора.
- Философски — использование авторитетов вне контекста иллюстрирует, как идеализация (оретворение «мудрых старцев», «святых рынков», «истинных патриотов») подменяет сложную реальность однозначными лейблами.
- Исторически — даже прогрессивные идеи легко превратить в реакционный инструмент через манипулятивную вырезку цитат (аналогия с тем, как разные эпохи интерпретировали, скажем, Евангелие или марксизм в свою пользу).
- Социально-экономически — коммерциализация «репетиторских рынков» лишь усугубит разрыв в доступности знаний и усилит элитаризм.
Ценность этой беседы — не в осуждении одной из идеологий, а в подсвечивании самой склонности власти навязывать «удобную для себя» идеологию, лишённую целостной логики, но практично замаскированную под объективность и многообразие.
Практический вывод:
Механизмы школьного образования и экзаменационных систем никогда не бывают идеологически нейтральными. Даже мнимое разнообразие точек зрения часто выливается в манипулятивный конструкт, скрывающий внутренний разлад государства и общества за псевдоплюрализмом. Подлинная культурная зрелость начинается с умения видеть за «невинными» цитатами и эклектичными учебниками те глубинные смыслы и интересы, которые ими управляют.
Философский вопрос напоследок:
Может ли вообще система образования оставаться нейтральной и открытой к подлинному многообразию, или любая институционализация знаний неизбежно ведёт к стандартизации и подчинению власти? Как различить, когда учёба формирует самостоятельную личность, а когда — удобного субъекта для чьих-то внешних интересов?