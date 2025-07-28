Есть в российской школе такой предмет – обществознание. На уроках школьник должен разобраться в законах общественного развития, узнать о своих гражданских правах и обязанностях, освоить основы экономической грамотности, разобраться в политической жизни общества и найти в ней своё место. Правда, такие знания будут востребованы только в той стране, жители которой являются гражданами, а не поддаными его величества. Если главный закон принимается на пеньках, а власть вытирает ноги даже о фундаментальные конституционные права людей, то смысл курса обществознания теряется. Чему учить на таких занятия? Покорности, послушанию, чувству ранга? Для этого отдельная дисциплина не нужна, достаточно пары методичек для разговоров о важном.

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0:00 Кому нужно обществознание?

5:48 Как устроен ЕГЭ по обществознанию

10:37 Философы-мракобесы

18:27 Святой рынок

21:40 Успешный успех

24:06 Низкопоклонство

27:13 Маркс наизнанку

30:36 Сказочная страна Z

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