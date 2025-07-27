Шестёрки лживого идеализма \\ О зиккуратах подлинных и мнимых (А. Колпакиди)
Комментарий редакции
1. Зикурат как символ — подлинное и мнимое:
В разговоре Колпакиди использует образ «зикурата» (древнего многоярусного культового сооружения) как метафору для анализа символических центров современной России: мавзолей Ленина и Ельцин-центр в Екатеринбурге. Первый представлен как опора коллективной исторической памяти и побед; второй — как чужеродный, разрушительный символ, «вытягивающий кровь» из народа.
2. Контраст между историческим и современным мифом:
Колпакиди противопоставляет советский и постсоветский мифы. В СССР, по его словам, история была историей побед и достижений — «белое», тогда как современные идеологи и власти рисуют советскую эпоху как историю поражений — «чёрное».
Создаётся дихотомия: советский период — символ светлого, созидательного, Ельцинская эпоха и её наследники — символ разрухи, воровства, унижения.
3. Феномен Ельцин-центра:
Ельцин-центр назван «зикуратом», который поглощает ресурсы, окружён коррупцией, криминалом и скандалами. Много внимания уделяется его разрушительному влиянию на Екатеринбург, где, по мнению автора, город деградирует, а коррупция, бедность, неустроенность становятся нормой.
4. Критика идеологической подмены:
Активно обсуждается, как современные элиты, публичные фигуры и определённые медийные проекты («Спас», Малофеев и др.) пытаются манипулировать историей. Всё это служит некой третьей, теневой силе, лишь внешне прикрываемой православием, но в действительности враждебной (автор иронизирует над их якобы православной сущностью).
5. Ленин как символ светлого будущего:
Ленин представлен как созидатель, спаситель и вдохновитель народной воли, в отличие от разрушителей 90-х. Автор подчёркивает: ненависть к Ленину и искажение его образа — сознательная политика власти, которая пытается отвлечь масс от реальных проблем, подменить национальную идею либеральной или псевдорелигиозной «бесовщиной».
6. Коррупция и деградация вместо развития:
Излагается мысль о том, что при советской власти происходил беспрецедентный подъём науки, культуры, образования, а сейчас, несмотря на экономические возможности, — стагнация, кражи, отсутствие прогресса.
7. Манипуляция и мифотворчество как политический инструмент:
Приводятся примеры фальсификации опросов, кампаний травли и создания образа «врага» (Ленин, советское прошлое) как средства управления и отвлечения общественного внимания от серьёзных социальных и экономических проблем.
8. Трагикомическое восприятие реальности:
Автор использует ироничный, порой саркастический тон, описывая жителей Екатеринбурга, их отношение к собственному городу, повседневные трудности, массовое недовольство и самоиронию.
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Выводы и философские размышления:
В этом видео Колпакиди предпринимает попытку критически осмыслить современное российское общество через призму символических сооружений, которые становятся метафорами борьбы смыслов: мавзолей Ленина — светлый, собирательный центр прошлого триумфа, и Ельцин-центр — знак постсоветской разобщённости, коррупции и духовной опустошённости.
С точки зрения глубинного взгляда, автор вскрывает типичный для всех эпох механизм: настоящая борьба идёт не столько за здания или памятники, а за интерпретацию истории и за право определять, что считать светлой, а что тёмной частью национального мифа. Здесь стремление к объективности уступает место субъективному, ситуационному восприятию истины (то, что советская история казалась светлой, — следствие коллективного опыта, который сегодня переосмысляется с позиции новых интересов).
Колпакиди проницательно указывает на ловушку фанатизма и идеализации — как среди новых «православных» или «традиционалистов», так и среди либеральных деятелей власти. Граница между подлинной верой или идеей и её манипулятивным использованием всегда зыбка. В социальном и культурном пространстве российской истории это проявляется в череде мифов-символов, где борьба идёт, по сути, за контроль над коллективным сознанием.
Прагматичный аспект рассуждений выражен в прямых отсылках к реальным проблемам: коррупция, бедность, утрата доверия, массовая апатия и самоирония в обществе — плоды разрыва между провозглашёнными символами и реальным положением вещей. Нет смысла подменять одну идеализацию другой, если это не приводит к улучшению жизни людей.
В то же время автор с теплотой подчеркивает: несмотря на мифологическую природу истории, истинная созидательная сила заключается в стремлении к справедливости, свободе, образовании — идеалах, заложенных когда-то Лениным, но не реализованных теми, кто теперь эксплуатирует миф ради личной выгоды.
Открытый вопрос для размышлений:
Можно ли сегодня, в мире, где каждый исторический символ может использоваться как инструмент манипуляции, найти способ воспринимать прошлое не как поле битвы мифов, а как источник живой, практической мудрости? Что будет с обществом, если оно откажется от поиска новых кумиров и будет опираться не на идеализации, а на взаимное уважение, знание и честный взгляд на свою историю?
,,,PPPriveTT…
Н-да-а-а…значит ТАК:
-> “ЗА Советский Союз(СССР)- я “сегодня” НАПЬЮСЬ!
А вот ЗА-”эту” страну(“сьвятую”–НЫНЕшнюю русь)-
НЕ проси – НЕ приму!!!
* пусть она и “хороша” – но БОЛИТ(ОТ реалий…)в-ней Душа!
* МНОГОе НЕ-приемлет(ОТТОРГАЕТ!)дух…
ОТ-ТОГО,что ЗАПРЕЩАЮТ(= наказывают)Молвить В-слух…
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–> В России Нужно – НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” Менять!
–> В России Нужно Власть – Русским Возвращать!!! :-)
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…”аль-лё–аль-лё–ТПР-у-у-у…НЕ-нада ВЕРЕЩАТЬ…
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Хорошего Вам Настроения…
= Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 27-7-25
Подмоги не жди.
Пощады не будет.
Но Родина, может быть,
Тебя не забудет.