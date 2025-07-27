Почему интеллигенция выступает против руководства государства. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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Комментарий редакции
1. Эволюция власти и кризис элит:
В ролике Константин Сивков анализирует, как менялось основание власти в обществе: от физической и экономической силы к власти знания. В древности лидерство обосновывалось личными качествами, умением и более глубоким пониманием, затем закреплялось наследственно, сакрализовалось, но уже с развитием науки стала возможна ситуация, когда простой человек мог превосходить по знаниям власть имущего. Это стало фундаментом для конфронтации между властью и интеллигенцией.
2. Появление интеллигенции как оппозиционной силы:
Поскольку власть все больше основывается на знании, интеллектуалы, обладающие в отдельных областях более глубокими познаниями, начинают ощущать свою самостоятельность от власти. Власть же зачастую опирается не на компетентность подчинённых, а на их лояльность, что приводит к кризису — реальные специалисты из науки и техники видят несостоятельность руководителей, но, будучи частью управляющей структуры, не всегда могут влиять на решения. В итоге разрыв между элитой власти и интеллектуальной элитой растет, и интеллигенция — по своей социальной природе — выступает оппозиционно.
3. Техника, наука и фрагментация элит:
Современный технологический прогресс ведет к дроблению отраслей и усложнению знаний. Никто не может быть специалистом во всем — появляются сетевые, “рассеянные” элиты, авторитетные в своих узких областях, но не охватывающие все общество целиком. Власть же вынуждена формировать иерархии послушных управленцев, неспособных к генерации новых решений, что делает систему негибкой.
4. Критика моделей “меритократии” и генного социального проектирования:
Попытки создать “элитарные институты” или воспитывать детей сразу под определённую функцию критикуются как способ консервации существующей системы. Сивков утверждает: для настоящего прорыва выборка талантов должна быть максимально широкой — только тогда появятся новые Пушкины, Эйнштейны или Туполевы. Принудительное проектирование “служебного человека” ведет к вырождению общества и потере потенциала творчества.
5. Опасность глобалистских и монетарных моделей управления:
Глобалисты могут контролировать лишь финансовую сферу, их попытки насадить управление только через монетарные механизмы игнорируют духовный и интеллектуальный потенциал общества. Попытка дебилизации населения и ограничение элит — путь к застою или даже гибели цивилизации, особенно если такой подход реализуется в условиях конкуренции с другими странами.
6. Сетевая модель будущей власти:
Будущее видится как движение к сетевой, разветвленной системе управления, где важную роль будут играть советы и сообщества высококлассных специалистов. Это не революционно новое устройство: подобные принципы были у Платона, в Индии и Китае. Ключ — в умении интегрировать междисциплинарные, синтетические формы мышления.
7. Важность творческой и духовной свободы:
Особое внимание уделяется тому, что сильное общество возможно лишь при свободе и широкой вариативности человеческих судеб, а также при уважении к разным ролям: военным, творцам, учёным, управленцам. Попытка унифицировать всех или подавить индивидуальности равносильна запрету творчества.
Выводы:
Беседа открывает перед нами глубоко междисциплинарную картину исторического развития власти, элит и интеллигенции. Изложенная логика напоминает одновременно и динамику возникновения новых слоёв общества (например, буржуазии или научной элиты), и современную проблему “разрыва” между управлением и реальными производителями смысла и технологий.
Главный прагматический вывод состоит в том, что никакая система — ни сакрализованная власть, ни монетарная модель, ни “служебный человек” — не способны дать прорыв, если они игнорируют заслуги, знания, свободу и творчество личности. Научный прогресс, сложность мира и ускоряющееся развитие технологий требуют сетевой, гибкой модели лидерства, в которой каждый специалист и творец могут максимально реализовать себя.
Имеется тут и философский пласт: истина о власти, как и истина об устройстве общества, оказывается исторически обусловленной и ситуативной. Ни одна система не вечна, и любая попытка полной монополии на смысл неизбежно сталкивается с ограничениями человеческой природы и с многообразием путей познания и служения.
Открытый вопрос для размышления:
Если наиболее жизнеспособной оказывается сетевая модель элит, в которой признается многообразие смыслов и компетенций — не станет ли общество слишком разрозненным, и как в нем будут рождаться общие ценности и цели? Может ли человечество научиться уважать разнонаправленность экспертизы и глубину индивидуальной истины, не утрачивая при этом способности к единству и коллективному действию?
,,,PrrriveTT…
…До-тех-пор Россию будет НЕ спасти,
ПОКА там,ВО-ВЛАСТИ – будет НАБОР “нечисти” = Т.Н.”едроSSни”!!!
! ВСЕ проблемы – ОТ нИХ,ведь ВО-власти – КЛАН ЧУЖ`ИХ…
!!! ДОЛОЙ – “едроSSовский” ЗАСТОЙ = Долой,ДОЛОЙ,Долой!!!
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–> В России Нужно – “власть=МАСТЬ” Менять!
–> В России Нужно – Власть Русским Возвращать!!!
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= Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 27-7-25