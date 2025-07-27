В этом выпуске обсуждается влияние глобалистов на мировую экономику, информационные переходы и манипуляции элитами, а также последствия экономической глобализации. Анатолий Александрович Вассерман делится своим мнением о текущем состоянии мировых процессов, противостоянии глобальным элитам, критике либеральных теорий и необходимости нейтрализации России. Особое внимание уделяется геополитической борьбе, экологии и технологическим манипуляциям, связанным с глобальными теориями и контролем над ядерными ресурсами.

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00:00 Введение

00:58 Глобалисты и их влияние

01:43 Информационный переход

02:51 Экономическая картина мира

06:09 Экономическая глобализация

08:35 Последствия узкой специализации

11:12 Критика либеральных теорий

15:26 Манипуляции элитами

17:07 Противостояние глобальным элитам

18:04 Цели Трампа и его подход к глобализации

20:23 Континентальные и колониальные империи

22:08 Исторические примеры колониального давления

24:15 Операция «Буря в пустыне»

27:40 Идеология колониальных империй

29:08 Первая волна глобализации

30:20 Кризис модели глобализации

33:00 Операция «Арабская весна»

34:04 Провал теории управляемого хаоса

35:02 Необходимость нейтрализации России

36:30 Эксперимент Роберта Вудса и парниковые газы

38:09 Экономические последствия парникового эффекта

39:08 Психологическая война и ядерный шантаж

41:11 Контроль над российским ядерным потенциалом

42:35 Информация как товар

46:56 Специализация и компактификация знаний

50:08 Проблемы компактификации знаний

51:36 Компактификация и новое мировоззрение

52:31 Редкие фундаментальные прорывы

53:22 Информационная элита и прогресс

54:06 Силы, стремящиеся затормозить прогресс

55:26 Заключение

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