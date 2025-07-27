Константин Сивков и Анатолий Вассерман | Кто управляет миром: корпорации, кланы и информация
В этом выпуске обсуждается влияние глобалистов на мировую экономику, информационные переходы и манипуляции элитами, а также последствия экономической глобализации. Анатолий Александрович Вассерман делится своим мнением о текущем состоянии мировых процессов, противостоянии глобальным элитам, критике либеральных теорий и необходимости нейтрализации России. Особое внимание уделяется геополитической борьбе, экологии и технологическим манипуляциям, связанным с глобальными теориями и контролем над ядерными ресурсами.
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00:00 Введение
00:58 Глобалисты и их влияние
01:43 Информационный переход
02:51 Экономическая картина мира
06:09 Экономическая глобализация
08:35 Последствия узкой специализации
11:12 Критика либеральных теорий
15:26 Манипуляции элитами
17:07 Противостояние глобальным элитам
18:04 Цели Трампа и его подход к глобализации
20:23 Континентальные и колониальные империи
22:08 Исторические примеры колониального давления
24:15 Операция «Буря в пустыне»
27:40 Идеология колониальных империй
29:08 Первая волна глобализации
30:20 Кризис модели глобализации
33:00 Операция «Арабская весна»
34:04 Провал теории управляемого хаоса
35:02 Необходимость нейтрализации России
36:30 Эксперимент Роберта Вудса и парниковые газы
38:09 Экономические последствия парникового эффекта
39:08 Психологическая война и ядерный шантаж
41:11 Контроль над российским ядерным потенциалом
42:35 Информация как товар
46:56 Специализация и компактификация знаний
50:08 Проблемы компактификации знаний
51:36 Компактификация и новое мировоззрение
52:31 Редкие фундаментальные прорывы
53:22 Информационная элита и прогресс
54:06 Силы, стремящиеся затормозить прогресс
55:26 Заключение
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Комментарий редакции
1. Глобализация и власть элит:
Оба участника согласны, что сегодняшняя мировая ситуация определяется борьбой между глобалистскими элитами, обладающими колоссальной властью благодаря контролю над транснациональными финансовыми потоками, и национальными государствами, которые пытаются защитить свой суверенитет.
2. Изменение природы глобализации:
Вассерман подчеркивает, что глобализация изначально задумывалась как расширение взаимодействия и доступности для всех участников, но современная ее версия — это унификация и сужение пространства для разнообразия, как среди производителей, так и среди потребителей. Такая тенденция ведет к обеднению производственных и культурных практик, снижению жизненного уровня для значительной части населения, несмотря на рост производительности на одну рабочую единицу.
3. Критика догматической теории либерализма:
Вассерман указывает, что современная западная элита руководствуется упрощенной и ошибочной теорией о благотворности неограниченной свободы личности вне учета интересов общества и социальных закономерностей. Такая однобокость приводит к системным кризисам и неспособности элит понять их истинные причины, ведь сложные системы имеют свои собственные, несводимые законы.
4. Гибридные войны и борьба с Россией:
Сивков отмечает, что Россия остается центральным препятствием к созданию единого мирового порядка, поэтому против нее ведется гибридная война как основной инструмент давления, отказавшись от прямых военных интервенций, которые оказались неэффективны (пример — провалы в Афганистане и Ираке).
5. Манипулирование научными концепциями:
Обсуждалось использование таких научных теорий, как концепции глобального потепления и борьбы с выбросами СО₂, для экономического давления и введения новых ограничений, не имеющих под собой реальных причинно-следственных оснований.
6. Различие материального и информационного мира:
В современном мире информация становится новым типом "товара", однако классические механизмы эксклюзивного владения тут плохо работают: информация легко тиражируется и быстро становится общедоступной, что подрывает основания существующей системы имущественных (авторских и патентных) прав.
7. Торможение прогресса и роль узкой специализации:
Оба собеседника признают — накопление данных без обобщения и компактной передачи (компактификация) затрудняет дальнейший прогресс. Причем те, кто контролирует материальные ресурсы, склонны препятствовать развитию новых обобщающих теорий и свободному распространению информации, опасаясь утраты контроля.
8. Непрерывность борьбы за прогресс:
Вассерман отмечает, что силы, стремящиеся затормозить развитие, были всегда, и лишь временно могут препятствовать технологическим и культурным прорывам, но остановить прогресс в долгосрочной перспективе не способны.
Вывод (с акцентом на глубину и междисциплинарность):
В обсуждении отчетливо проявляются параллели между историческими и современными формами контроля (от колониальных империй к транснациональным корпорациям и глобальным информационным структурам). Осознается, что власть над миром динамична: меняются ее инструменты, но не исчезает борьба между тенденциями к унификации (упрощению и контролю) и стремлением к свободе, разнообразию и прогрессу. Если ранее ресурс страха и силы (армии, колонии) определял правила, то ныне ключевым ресурсом становится информация и способность управлять ее потоками.
Интересно, что собеседники, говоря о трудностях комплексного осмысления растущего массива знаний, параллельно ссылаются на философские идеи о многоуровневости и несводимости законов сложных систем (эдакий привет из системной философии и современных подходов к изучению сознания и общества). Они также вскользь отмечают, что попытки записи всего мира в несколько "уравнений" часто не учитывают субъективную, человеческую сторону бытия, желаний и смыслов.
С точки зрения прагматизма, анализ беседы можно свести к следующему: будущее, в котором экономическая и информационная власть сосредоточится в руках ограниченной группы элит, неизбежно сталкивается с ограничениями самой природы человека и знаний — ни одну систему нельзя держать под полным контролем долго, равно как невозможно свести многообразие человеческих потребностей и возможностей к нескольким унифицированным задачам.
Подлинная сила, как ни парадоксально, может заключаться не в обладании, а в умении отпускать и делиться — с этим согласны древние духовные традиции, современные ученые и даже прогрессивные экономисты. Не случайно религиозный опыт подчеркивает ценность различий, а наука — значимость обновления парадигм.
Открытый вопрос для размышления:
Если информация сегодня — это ключ к власти, а собственнические парадигмы начинают давать сбой, не означает ли это, что сам принцип построения "контролируемого мира" должен трансформироваться к модели, в которой власть — не в блокировке и ограничении, а в синергии и просвещении? Будет ли наше будущее определяться страхом потери контроля или смелостью к сотворчеству? Какой из путей обещает больше внутренней свободы и смысла для каждого из нас?