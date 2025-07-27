Представляем новый цикл «Цифровой истории» о судьбах поэтов в революционную эпоху. В первом выпуске Анастасия Кругликова и Егор Яковлев исследуют драматический путь Александра Блока — от восторженного приятия революции до горького разочарования.

- Как Блок воспринял Февральскую и Октябрьскую революции?

- Почему современники отвернулись от автора «Двенадцати»?

- Как война изменила мировоззрение поэта?

- В чём заключалась «метафизика революции» для Блока?

- Как работа в Чрезвычайной следственной комиссии повлияла на его взгляды?

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/SMjXw0Wa73jqUg

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#александрблок #революция #1917

00:00 – Январь 1918: три текста Блока, изменившие судьбу

04:39 – Цели цикла: от войны до загадочной смерти

10:03 – «Петроградское небо»: начало Великой войны

15:42 – «На поле Куликовом»: предчувствие гражданской войны

27:35 – Военная служба: поэт в казарме

31:29 – Февраль 1917: первые впечатления Блока

40:26 – Работа в следственной комиссии

46:58 – Разочарование во Временном правительстве

53:33 – Почему Блок поддержал большевиков?

01:04:07 – Философия революции и политическая реальность

01:09:10 – Блок и эсеры