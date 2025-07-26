Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

Священник против «Мумии» / Владимир Василик и Егор Яковлев

32 1
Переслано от: Цифровая история

Продолжаем исторический разбор фильма «Мумия» в программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» вместе с протодиаконом Русской православной церкви и доктором исторических наук Владимиром Владимировичем Василиком.

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк»: 4276 5500 7886 1070
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w…

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#мумия #ленин #мавзолей

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Взаимосвязь христианства и социализма:
- Тема обсуждения — возможно ли доверительное или конструктивное взаимодействие между православием и социализмом.
- Вопреки установившемуся мнению, что между этими мировоззрениями жесткий антагонизм, практика и исторический опыт Русской православной церкви свидетельствуют о сложном и неоднозначном взаимодействии. Даже в советское время, несмотря на гонения, был найден определённый баланс и формы кооперации.

2. Критика фильма «Мумия»:
- Фильм, по мнению гостей, не столько атакует фигуру Ленина, сколько наносит удар по самой идее исторической преемственности и целостности России.
- Фильм навязывает оккультно-магическое мышление — будто сохранение тела Ленина в мавзолее мистическим образом влияет на судьбу страны. Василик утверждает, что это мышление не имеет ничего общего с православием и является повторением ошибок разрушения символов ради “очищения”, что уже приводило к утрате национального единства.

3. Исторический опыт:
- После революции отношения между государством и церковью были противоречивыми, церковь прошла этап дистанцирования от классовой борьбы, а затем, в 20-30-х, была вынуждена сотрудничать с советской властью и искать компромиссы для самосохранения.
- Перечислены трагические и героические примеры духовенства, проявивших верность народу в годы войны и репрессий.

4. Различие нарративов внутри русского православия:
- Отдельно затронута роль Русской православной церкви за рубежом, которая, согласно Василику, активно поддерживала антисоветскую и даже коллаборационистскую повестку, продуцировала конспирологические мифы о советской власти и способствовала расколу.
- Обсуждается вред и опасность этих нарративов для сегодняшнего общественного сознания.

5. Сближение социалистических и христианских ценностей:
- Подчеркивается, что ряд основных моральных и социальных идей социализма явно восходят к христианскому учению: равенство, братство, общинность, жертвенность, идеал небогатства как духовного выбора.
- Примеры из святых отцов и апостольской общины (общность имущества, забота о нуждающихся) приводятся как свидетельство “православного социализма”.

6. Критика идеализации и фанатизма:
- Критически рассматривается как идеализация Христа как исключительно "революционера", так и крайние формы материализма, заземляющие христианскую миссию. Соблазн соотнести Христа исключительно с социалистической революцией — это упрощение, которое лишает традицию глубины.

7. О роли памяти, исторической приемственности и целостности:
- Важно не противопоставлять имперское и советское, а научиться связывать оба периода, ценить продолжение народной, культурной и духовной традиции.

8. Практические выводы для современности:
- Главной угрозой России выступает разобщённость, раскол на идеологической, исторической и социальной почве. Единство, социальная справедливость, возвращение духа соборности и взаимопомощи — условия выживания страны.
- Архаизация, “магическое мышление” и искусственное разжигание конфликтов отвлекает людей от реальных задач по возвращению социальной справедливости и укреплению гражданского консенсуса.
- Призывается к балансу, уважению и преемственности между разными историческими и духовными пластами русского общества.

---

Вывод


Беседа подчеркивает, что противопоставление православия и социализма — это поверхностное и часто навязанное извне представление. Исторический опыт Русской церкви в XX веке показал возможность конфликта, но и пример кооперации. Многие основные идеи социализма — солидарность, забота о слабых, отказ от избыточного личного богатства — глубоко укоренены в христианской традиции.

Критика фильма “Мумия” сводится к тому, что он не столько разоблачает определённую идею или фигуру, сколько способствует дальнейшему разделению российского общества, питая нелепые мифы и провоцируя новую волну идеологических споров на пустом месте. Вместо этого Василик и Яковлев настаивают на необходимости поиска путей интеграции и сближения разных идеологических течений на почве реальных ценностей — справедливости, коллективной ответственности, памяти о прошлом, готовности к жертве ради общего блага.

Важнейший философский вывод программы: истина в человеческих делах всегда многоаспектна, реальна лишь тогда, когда воплощается в конкретных человеческих отношениях, поступках и историческом опыте. Попытка построить общество на фанатизме, на разделении или упрощённых схемах (“христианин — враг коммуниста”, “ленинизм — это исключительно зло”) всегда приводит к катастрофам.

Открытый вопрос:
Можем ли мы сегодня преодолеть старые исторические расколы — не только внешними политическими декларациями, но и во внутреннем принятии сложности своего прошлого, умением видеть в другом не врага, а собеседника? Где лежит граница между исторической памятью и идеологизацией, и готовы ли мы строить общность заново, опираясь на глубинные, а не поверхностные ценности?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/5de2355815ff896c56a96e14c323d4ca/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Отдадим все церкви? Ответ диакону Владимиру Василику.
Как меняются смыслы Голливудского кино. На примере фильмов «Мумия» 1932, 1999 и 2017-го годов
Доклад Изборского клуба — «По ту сторону «красных» и «белых»
Более 100 учёных выступили с обращением против законопроекта о Едином Регистре Населения
Андрей Фурсов: «Иван Грозный, как и Сталин, – один из самых оболганных правителей России»
Новости Украины и Новороссии 04 июня 2017
Профилактика вредных привычек (алкоголь, табак и др.). Часть 3
Новости Украины и Новороссии 17 сентября 2018
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru