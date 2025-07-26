Пакт Молотова-Риббентропа – смертный приговор Британской империи
Мое выступление в День Центре о технологии и целях фальсификации истории Второй мировой войны и причинах ненависти Запада к Пакту Молотова-Риббентропа.
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Механизм фальсификации истории
Пересмотр исторических событий, таких как роль Советского Союза во Второй мировой войне, реализуется по определённому шаблону. Сначала спорную версию предлагают маргинальные учёные, затем её подхватывают журналисты и политики, и, наконец, она закрепляется на уровне международных организаций и резолюций. Так произошло с утверждением о "совместной ответственности" СССР и Германии за развязывание войны.
2. Резолюции и демонтаж памятников
Принятие антипарламентских и антиссровских резолюций в Польше (2009), а впоследствии — в Европарламенте (2019) стало официальной позицией ЕС, вызывая волну сноса советских мемориалов. Это не просто “скандалы с памятниками”, а результат целенаправленной политики по изменению исторической памяти.
3. “Ненависть” Запада к пакту Молотова-Риббентропа
Спикер утверждает, что западные страны искренне недолюбливают пакт не столько из-за его юридической сути или территориальных изменений, а потому, что он нарушил первоначальный задуманный сценарий войны.
4. Пакты и мировой порядок
Документально и юридически пакт был составлен “безупречно”, не нарушая международного права. Его главное влияние не в разделе Польши, а в изменении расстановки сил: Франция и Британия утратили свои позиции, Британия потеряла статус гегемона, СССР стал одной из двух мировых сверхдержав, а после войны возник биполярный мир вместо единоличного господства Запада.
5. Как Германия вновь стала претендентом на гегемонию?
Возврат Германии в ряды мировых претендентов объясняется внешней поддержкой — прежде всего со стороны Британии и США. Германия была “накачана” ресурсами как силовой инструмент для борьбы с Советским Союзом.
6. Стратегия Британии и сценарий войны
Изначальный расчет предполагал: Германия должна была победить СССР, но после этого быть “добитой” оставшимися западными державами, прежде всего Францией. Однако пакт изменил ситуацию: Сталин обеспечил Гитлеру “тыл” на Востоке, что позволило ему разгромить Францию и создать угрозу для Британии.
7. Итоговый переворот сценария
В результате подписания пакта Гитлер получил контроль над континентальной Европой и оказался опасным для британских и американских интересов. После этого Западу пришлось заключать союз с СССР: итог — в войне сформировалась коалиция СССР — Англия — США против Германии, а не весь Запад против СССР.
8. Глубинная причина враждебности к пакту
Если резюмировать, суть “ненависти” к пакту для Запада — в том, что этот документ лишил Запад иллюзии управления Второй мировой войной и разрушил надежды на единоличное мировое господство. СССР выжил и усилился вопреки первоначальному плану архитекторов конфликта.
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Аналитический и философский разбор
В центре рассуждения — вопрос о том, как исторические оценки формируются и кем они навязываются. Дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа становится не только политической, но и метаисторической: речь идёт о борьбе за право формировать коллективную память.
Параллельно можно провести аналогии с работой современных нейросетей: новые “исторические алгоритмы” постепенно подменяют устоявшиеся интерпретации, вводя информационный шум и выгодные нарративы. Как в случае с искусственным интеллектом, который обучается на предвзятых данных, так и у общества формируется когнитивная предвзятость — так называемое “групповое мышление”.
В рассуждении появляется интересное напряжение между иллюзиями и реальностью. Европейские и постколониальные общества часто остаются заложниками своих собственных идеалов (“цивилизаторская миссия”, “защита демократии”), а переосмысление неудобных моментов истории приводит к эмоциональному, а не рациональному осуждению.
С точки зрения практической философии ни одна страна или система не свободна от примеси интересов и темных сторон. Рейтинг “доброты” или “вины” становится субъективным, запускает механизм пересмотра прошлого, но не всегда способствует осознанному принятию настоящего.
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Практический вывод
Рассказанная версия событий напоминает: оценивать исторические документы или действия важно не изолированно, а в сетевом контексте сил, интересов, психологии и культуры участников. Патологическая привязанность к определённому нарративу (идеализация роли собственной страны или демонизация “чужих”) чревата повторением ошибок — и на уровне политики, и на уровне личного восприятия мира.
Порой именно вынужденные компромиссы, не укладывающиеся в схему “однозначного добра и зла”, становятся поворотными точками истории, задают новый баланс сил и парадигму будущего.
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Открытый вопрос для размышления:
Может ли общество действительно приблизиться к более честному взгляду на свою историю, если каждая новая интерпретация неизбежно окрашена современными интересами и тревогами? Где проходит грань между осмысленным переосмыслением прошлого и очередной подменой фактов?
Пакт Риббентропа – Молотова не был бы возможен без сталинских чисток 30х годов троцкистских приспешников, именно тогда когда и Гитлер пришёл к власти, чтобы объявить войну марксизму. Германии нужны были гарантии того, что СССР не будет очагом распространения мировой революции. После заключения пакта, Сталин убивает Троцкого в знак выхода СССР из троцкистского сценария.
То есть изначально восхождение Германии обусловлено было фактом распространения мировой революции. Провоцировала её, тогда это все знали Великобритания, но ресурсной базой для неё были советы.
Когда в СССР Сталин объявил курс на социализм в отдельно взятой стране – это стало ударом по Великобритании и по Коминтерна.
Остаётся загадкой почему Гитлер всё же напал на СССР при всём сходстве режимов Германии и страны советов и её отказе от мировой революции. Не поверил стало быть?