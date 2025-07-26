Кто и как правит в России? Почему КГБ-ФСБ не субъект стратегического действия. Дмитрий Перетолчин
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Есть ли у современной России политическая субъектность? Была ли она у Советского Союза? Как так вышло, что СССР разваливали изнутри на глазах у одной из сильнейших спецслужб мира? Почему в конце 1970-х годов западные корпорации вошли в советскую экономику? Какой политический строй сложился в России теперь и как нам к этому относиться? Зачем российские госорганы собирают персональные данные граждан? Писатель-публицист Дмитрий Перетолчин в интервью журналисту Сергею Харцызову впервые ставит вопрос о сущности власти в нашей стране.
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Миф о всевластии КГБ — и в западной, и в российской массовой культуре КГБ традиционно представляется неким вездесущим стратегическим субъектом, способным контролировать и манипулировать всем ходом событий. Однако развал СССР, проникновение предательства и факты, противоречащие этому мифу, ставят под вопрос его истинную субъектность.
2. Отсутствие стратегической субъектности — обсуждается, существует ли в России (и существовал ли после Сталина) субъект стратегического действия — то есть реальная сила, обладающая волей к формированию долгосрочной стратегии и ее проведению в жизнь. Приводится пример с демографией: передача ответственности губернаторам не решает проблему, потому что стратегический субъект отсутствует как механизм и как воля.
3. Наука и научная парадигма — в современной России отсутствует собственная научная парадигма: наука ориентирована на западные тренды и структуры (например, систему цитирования), а не на самостоятельное создание новых подходов.
4. Исторические парадоксы и “белые пятна” — важно не быть догматичным: факты часто косвенные, различных сторон много, и документация порой отсутствует или противоречива. Например, история создания КГБ, роль Сирова и его связи с Хрущёвым описываются как многоуровневые и противоречивые.
5. Сравнение эпох: Сталин и постсталинская элита — в сталинский период была стратегическая субъектность, выстроена особая модель развития (самостоятельная наука, альтернативная система). После Сталина и с приходом КГБ во главе с Сировым стратегическая субъектность растворяется — институт управляется больше бюрократическими и силовыми, а не аналитическими или идеологическими механизмами.
6. Персональные связи и влияние — указывается на важность личных и семейных связей в формировании элиты, на неявное, но существенное влияние женщин (например, жена Хрущёва), на пятна в биографиях руководителей (например, история с сыном Хрущёва) и возможность манипулирования ими.
7. Взаимодействие с Западом — стажировки, обмены — вызывает недоумение и вопросы устойчивый обмен научными кадрами между СССР и США даже в периоды открытого противостояния, что тоже подрывает веру в “герметичность” и субъектность КГБ/ФСБ.
8. Международные истории — влияние и манипуляция — разбираются примеры, когда советская политика и спецслужбы действовали вопреки собственной идеологии (например, поддержка Анджелы Дэвис), что выставляло СССР в странном свете и подтверждало отсутствие единой стратегической линии.
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Вывод
Беседа подчеркивает, что представление о КГБ (и ФСБ как его правопреемнике) в качестве единого центра стратегического контроля — не более чем культурный миф или пропагандистский конструкт. На практике в России не наблюдалось и не наблюдается того самого “субъекта стратегического действия” — сущности, обладающей ясной волей, долгосрочными целями и последовательной программой.
Сравнивая подходы к управлению страной в разные эпохи, специально выделяется сталинский период — когда субъектность действительно была сконцентрирована в одном лице (“аналитический центр” Сталин). С уходом этой личности наступает размывание стратегического вектора, доминируют случай, бюрократия, персональные интересы и неформальные связи, а не идеология или планомерная стратегия.
Это проявляется и в отсутствии самостоятельной научной политики, и в импорте западных управленческих моделей (с соответствующим результатом), и в парадоксах внешнеполитических и гуманитарных акций, когда мотивы и итоговые смыслы действий неочевидны ни самим исполнителям, ни обществу.
Через весь рассказ проходит мысль: главная слабость систем власти в России заключена именно в отсутствии цельного, неуязвимого субъекта — носителя стратегической воли, который определяет приоритеты, берет ответственность и формирует программные смыслы. Даже всесильный, казалось бы, КГБ оказывается бы инструментом в чужих руках, зависящим от случайного переплетения интересов и компроматов, а не актором собственного исторического замысла.
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Философский акцент
Можно ли говорить о стратегии и субъектности вне уникальных фигур — таких как Сталин — или любой государственный аппарат по природе обречён быть зигзагом компромиссов, зависимости и личных интересов? Сколько в устойчивости государства зависит от “железной воли”, а сколько — от наличия живой, постоянно обновляемой картины мира, той самой, которую никогда нельзя “сложить за одну секунду”?
Вдохновляет задуматься: возможен ли вообще в современных условиях субъект стратегического действия, или это утопия, возникшая из тоски по “сильной руке”? Как тот, кто управляет временем и историей, избегает ловушек собственной субъективности и не скатывается в мифы и догмы? Может быть, подлинная субъектность возможна только как осознанный, коллективный процесс — в котором гибкая правда всегда движется сквозь разномыслие и боль открытого сомнения?
Это то, что я говорю давно : скрепы нет.