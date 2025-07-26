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Есть ли у современной России политическая субъектность? Была ли она у Советского Союза? Как так вышло, что СССР разваливали изнутри на глазах у одной из сильнейших спецслужб мира? Почему в конце 1970-х годов западные корпорации вошли в советскую экономику? Какой политический строй сложился в России теперь и как нам к этому относиться? Зачем российские госорганы собирают персональные данные граждан? Писатель-публицист Дмитрий Перетолчин в интервью журналисту Сергею Харцызову впервые ставит вопрос о сущности власти в нашей стране.

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