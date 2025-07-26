Эфир на канале Союзное Вече от 7 июля 2025 г.

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Уважаемые зрители! На 39-й минуте Евгений Спицын оговорился: он ошибочно произнёс фамилию «Берут», тогда как речь шла о Владиславе Гомулке — польском политическом деятеле, сыгравшем ключевую роль в событиях 1956 года. Благодарим за внимание к деталям.

В эфире авторская программа Евгения Давутова «Послесловие».

Сегодня в гостях — известный историк Евгений Спицын.

Тема выпуска — одна из самых закрытых и до сих пор актуальных страниц мировой истории: план «Немыслимое» и настоящая цена Победы во Второй мировой войне.

Почему именно 9 мая — это не только День Победы, но и день спасения Европы? Что скрывают западные учебники, и почему США и Великобритания рассматривали возможность войны с СССР сразу после 1945 года? Каковы были настоящие цели Черчилля, и почему план «Немыслимое» мог привести к новой мировой катастрофе? Какова была реальная роль Сталина в Победе и в послевоенном переустройстве мира? Евгений Спицын откровенно расскажет о фальсификациях истории, ключевых событиях Второй мировой войны и их влиянии на современную геополитику.

В выпуске:

00:00 – Начало.

00:30 – Заявление Трампа о 9 мая.

02:35 – Когда на самом деле был подписан первый акт капитуляции?

04:41 – План «Немыслимое». Как делили Европу.

08:08 – Трамп фальсифицирует историю или почему американцы боялись Японию.

19:16 – Почему У.Черчилль отказался от плана «Немыслимое».

20:25 – Хрущев создает Варшавский договор и тут же его валит?

21:48 – Противоречия вызвавшие необходимость создания Варшавского договора.

29:00 – Задумка Сталина. Причина вывода советских войск из Австрии и восстание 1956 г. в Венгрии.

31:38 – О чем Сталин предупреждал Тито и как ничего не получилось у Хрущева.

35:02 – Закрытие советской базы в Финляндии в 1955 г.

36:20 – Хрущев сдавал позиции СССР в мире.

37:05 – В чем кардинальное отличие восстания в Венгрии 1956 г. и противостояния в Польше.

43:05 – Что знал только Сталин.

49:07 – Почему Путин все осознал в 2022 г.

50:20 – Почему при Горбачеве и Путине мы стремились дружить с Европой.

53:33 – Когда Россия применит ядерное оружие. Чего не понимает Запад.

57:00 – В России происходят события, с которых все начиналось на Украине.

57:57 – Заключение.

Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/784616

#Спицын #СМИ #СоюзноеВече