“Как воевали наши союзники в годы войны”. Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе “Послесловие
Эфир на канале Союзное Вече от 7 июля 2025 г.
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Уважаемые зрители! На 39-й минуте Евгений Спицын оговорился: он ошибочно произнёс фамилию «Берут», тогда как речь шла о Владиславе Гомулке — польском политическом деятеле, сыгравшем ключевую роль в событиях 1956 года. Благодарим за внимание к деталям.
В эфире авторская программа Евгения Давутова «Послесловие».
Сегодня в гостях — известный историк Евгений Спицын.
Тема выпуска — одна из самых закрытых и до сих пор актуальных страниц мировой истории: план «Немыслимое» и настоящая цена Победы во Второй мировой войне.
Почему именно 9 мая — это не только День Победы, но и день спасения Европы? Что скрывают западные учебники, и почему США и Великобритания рассматривали возможность войны с СССР сразу после 1945 года? Каковы были настоящие цели Черчилля, и почему план «Немыслимое» мог привести к новой мировой катастрофе? Какова была реальная роль Сталина в Победе и в послевоенном переустройстве мира? Евгений Спицын откровенно расскажет о фальсификациях истории, ключевых событиях Второй мировой войны и их влиянии на современную геополитику.
В выпуске:
00:00 – Начало.
00:30 – Заявление Трампа о 9 мая.
02:35 – Когда на самом деле был подписан первый акт капитуляции?
04:41 – План «Немыслимое». Как делили Европу.
08:08 – Трамп фальсифицирует историю или почему американцы боялись Японию.
19:16 – Почему У.Черчилль отказался от плана «Немыслимое».
20:25 – Хрущев создает Варшавский договор и тут же его валит?
21:48 – Противоречия вызвавшие необходимость создания Варшавского договора.
29:00 – Задумка Сталина. Причина вывода советских войск из Австрии и восстание 1956 г. в Венгрии.
31:38 – О чем Сталин предупреждал Тито и как ничего не получилось у Хрущева.
35:02 – Закрытие советской базы в Финляндии в 1955 г.
36:20 – Хрущев сдавал позиции СССР в мире.
37:05 – В чем кардинальное отличие восстания в Венгрии 1956 г. и противостояния в Польше.
43:05 – Что знал только Сталин.
49:07 – Почему Путин все осознал в 2022 г.
50:20 – Почему при Горбачеве и Путине мы стремились дружить с Европой.
53:33 – Когда Россия применит ядерное оружие. Чего не понимает Запад.
57:00 – В России происходят события, с которых все начиналось на Украине.
57:57 – Заключение.
Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/784616
#Спицын #СМИ #СоюзноеВече
Комментарий редакции
1. Роль союзников СССР во Второй мировой войне:
Беседа посвящена обсуждению вклада западных союзников (США и Великобритания) в победу над нацистской Германией. Спикер подчеркивает, что основная тяжесть войны и главный вклад в разгром Третьего рейха принадлежит Советскому Союзу — именно на Восточном фронте была уничтожена львиная доля германских дивизий. Активные боевые действия союзников в Европе начались только в июне 1944 года (высадка в Нормандии), а до этого США и Британия вели операции в Северной Африке и Италии.
2. Подписание акта капитуляции нацистской Германии:
Разъясняется, почему день Победы отмечается в разных странах по-разному — 8 мая в Европе и США, 9 мая в СССР (РФ). Первый акт капитуляции был подписан в Реймсе 7 мая без полномочий со стороны СССР; Сталин настоял на новом подписании в Берлине при участии советских представителей.
3. План “Немыслимое”:
Обсуждается разрабатывавшийся британским генштабом план военных действий против СССР сразу после капитуляции Германии — как выражение опасений Запада перед ростом влияния Советского Союза в Европе. Штабные военные игры показали союзникам, что такое наступление привело бы к поражению в течение месяца.
4. Раздел Европы и “процентное соглашение”:
Приводится пример “процентного соглашения” Черчилля и Сталина — неформального раздела сфер влияния в Восточной и Южной Европе, что иллюстрирует прагматичный и циничный подход великих держав к судьбам народов.
5. Действия и мотивы США и Британии:
Спикер говорит, что для американцев главным театром войны был вовсе не европейский, а Тихоокеанский, и приводятся данные о масштабах бомбардировок Японии и о мотивах применения атомного оружия: это было скорее демонстрация силы перед СССР, нежели военная необходимость.
6. Война с Японией и роль СССР:
СССР вступил в войну против Японии по обязательствам перед союзниками. В августе 1945 года была проведена Манчжурская операция, в ходе которой Красная армия разгромила Квантунскую армию, ускорив капитуляцию Японии. Подчеркивается роль внутренних противоречий японского руководства в невступлении Японии в войну против СССР.
7. Послевоенное устройство Европы, создание НАТО и Варшавского договора:
Отмечается, что изначально СССР выступал за единую нейтральную Германию, но США и союзники пошли на раздел страны, ремилитаризацию Западной Германии и создание НАТО. В ответ возник Варшавский договор. Спицын считает это не прямым следствием итогов Второй мировой, а реакцией на западную политику.
8. Хрущёв, внешняя политика и сдача позиций:
Решения Хрущёва по выводу войск из Австрии и Финляндии, а также по передаче Порт-Артура критикуются как шаги, ослабившие стратегические позиции СССР. Вместе с тем, часть этих шагов (например, нейтрализация Австрии) оценивается как прагматичная внешнеполитическая игра.
9. Венгерский мятеж 1956 года и польская “оттепель”:
Анализируются причины венгерских и польских событий 1956 года: в Польше были внутренние споры в партии, в Венгрии — деятельность бывших профашистских структур и западное вмешательство. Хрущёв, по мнению Спицына, недооценил сложность ситуации, что привело к ошибкам советского руководства.
10. Роль личности Сталина в истории:
Заключительная часть касается “эффекта Сталина”: Спицын считает, что именно воля, характер, интуиция и умение опереться на народ позволили СССР выстоять и победить. Предположения “а если бы не Сталин” оцениваются как бесплодные и спекулятивные: если бы история сказала иначе, судьба страны была бы печальной, исходя из характера альтернативных лидеров того времени.
11. Наследие и современные параллели:
Проводится мостик к современности: Россия вынуждена исправлять ошибки последующих поколений лидеров (Хрущёв, Горбачёв, Ельцин). Также звучит мысль, что, несмотря на попытки построить “цивилизованные отношения” с Западом после 1991 года, отношение к России в мире не изменилось — она все еще воспринимается как объект противостояния.
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Выводы
Данный разговор — яркий пример того, как история становится ареной борьбы не только интерпретаций, но и страстей. Через анализ взаимоотношений союзников и роли СССР проявляется важнейшая мысль: единой и однозначной “истины” о войне не существует, каждый народ и каждая сторона склонна трактовать прошлое, исходя из своих интересов и мировоззрения.
Рассмотрение планов, мотивов, просчётов и успехов “наших союзников” подчеркивает глубину и неоднозначность исторического процесса. Оказавшись победителями, все участники Второй мировой выстраивают свой нарратив — но реальные события доказывают зыбкость и условность любых идеализаций.
Примечателен междисциплинарный взгляд: здесь и политические интересы, и психологическая динамика, и моральные дилеммы, и техника войны, и вопросы национальной мифологии (кто “выиграл” войну?). Такие сюжеты находят параллели с современностью: грань между союзничеством и соперничеством тонка, иллюзорность “дружбы народов” часто становится очевидной при столкновении интересов.
С прагматической стороны, уроки прошлого призывают к трезвой оценке сил и возможностей, недопустимости самоуспокоенности и повторной идеализации “дружеских” отношений, без учета глубинных закономерностей политики.
Существование личности масштаба Сталина представлено не как “чудо” или результат воли случая, а как выражение структурных закономерностей: лидер возникает вместе с поступью больших идей и кризисов. Но всегда за этим стоит цена — и ни одна фигура не может быть идеалом для всех и на все времена.
В итоге остаётся открытый вопрос:
Способны ли мы выйти за рамки исторического мифа и увидеть живую, неоднозначную правду прошлого — такую, где место есть и героизму, и заблуждениям, и дипломатии, и предательствам? Или же общество всегда будет нуждаться в новых “правильных” нарративах, чтобы утешать национальное самолюбие или поддерживать мобилизацию? Как распознать ту точку, где память о прошлом становится некомфортной, но честной опорой для трезвого принятия себя и мира?