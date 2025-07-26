Главная » Видео, Вооруженные силы, История

“Как воевали наши союзники в годы войны”. Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе “Послесловие

24 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Союзное Вече от 7 июля 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Уважаемые зрители! На 39-й минуте Евгений Спицын оговорился: он ошибочно произнёс фамилию «Берут», тогда как речь шла о Владиславе Гомулке — польском политическом деятеле, сыгравшем ключевую роль в событиях 1956 года. Благодарим за внимание к деталям.

В эфире авторская программа Евгения Давутова «Послесловие».
Сегодня в гостях — известный историк Евгений Спицын.
Тема выпуска — одна из самых закрытых и до сих пор актуальных страниц мировой истории: план «Немыслимое» и настоящая цена Победы во Второй мировой войне.
Почему именно 9 мая — это не только День Победы, но и день спасения Европы? Что скрывают западные учебники, и почему США и Великобритания рассматривали возможность войны с СССР сразу после 1945 года? Каковы были настоящие цели Черчилля, и почему план «Немыслимое» мог привести к новой мировой катастрофе? Какова была реальная роль Сталина в Победе и в послевоенном переустройстве мира? Евгений Спицын откровенно расскажет о фальсификациях истории, ключевых событиях Второй мировой войны и их влиянии на современную геополитику.

В выпуске:
00:00 – Начало.
00:30 – Заявление Трампа о 9 мая.
02:35 – Когда на самом деле был подписан первый акт капитуляции?
04:41 – План «Немыслимое». Как делили Европу.
08:08 – Трамп фальсифицирует историю или почему американцы боялись Японию.
19:16 – Почему У.Черчилль отказался от плана «Немыслимое».
20:25 – Хрущев создает Варшавский договор и тут же его валит?
21:48 – Противоречия вызвавшие необходимость создания Варшавского договора.
29:00 – Задумка Сталина. Причина вывода советских войск из Австрии и восстание 1956 г. в Венгрии.
31:38 – О чем Сталин предупреждал Тито и как ничего не получилось у Хрущева.
35:02 – Закрытие советской базы в Финляндии в 1955 г.
36:20 – Хрущев сдавал позиции СССР в мире.
37:05 – В чем кардинальное отличие восстания в Венгрии 1956 г. и противостояния в Польше.
43:05 – Что знал только Сталин.
49:07 – Почему Путин все осознал в 2022 г.
50:20 – Почему при Горбачеве и Путине мы стремились дружить с Европой.
53:33 – Когда Россия применит ядерное оружие. Чего не понимает Запад.
57:00 – В России происходят события, с которых все начиналось на Украине.
57:57 – Заключение.

Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/784616

#Спицын #СМИ #СоюзноеВече

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

1. Роль союзников СССР во Второй мировой войне:
Беседа посвящена обсуждению вклада западных союзников (США и Великобритания) в победу над нацистской Германией. Спикер подчеркивает, что основная тяжесть войны и главный вклад в разгром Третьего рейха принадлежит Советскому Союзу — именно на Восточном фронте была уничтожена львиная доля германских дивизий. Активные боевые действия союзников в Европе начались только в июне 1944 года (высадка в Нормандии), а до этого США и Британия вели операции в Северной Африке и Италии.

2. Подписание акта капитуляции нацистской Германии:
Разъясняется, почему день Победы отмечается в разных странах по-разному — 8 мая в Европе и США, 9 мая в СССР (РФ). Первый акт капитуляции был подписан в Реймсе 7 мая без полномочий со стороны СССР; Сталин настоял на новом подписании в Берлине при участии советских представителей.

3. План “Немыслимое”:
Обсуждается разрабатывавшийся британским генштабом план военных действий против СССР сразу после капитуляции Германии — как выражение опасений Запада перед ростом влияния Советского Союза в Европе. Штабные военные игры показали союзникам, что такое наступление привело бы к поражению в течение месяца.

4. Раздел Европы и “процентное соглашение”:
Приводится пример “процентного соглашения” Черчилля и Сталина — неформального раздела сфер влияния в Восточной и Южной Европе, что иллюстрирует прагматичный и циничный подход великих держав к судьбам народов.

5. Действия и мотивы США и Британии:
Спикер говорит, что для американцев главным театром войны был вовсе не европейский, а Тихоокеанский, и приводятся данные о масштабах бомбардировок Японии и о мотивах применения атомного оружия: это было скорее демонстрация силы перед СССР, нежели военная необходимость.

6. Война с Японией и роль СССР:
СССР вступил в войну против Японии по обязательствам перед союзниками. В августе 1945 года была проведена Манчжурская операция, в ходе которой Красная армия разгромила Квантунскую армию, ускорив капитуляцию Японии. Подчеркивается роль внутренних противоречий японского руководства в невступлении Японии в войну против СССР.

7. Послевоенное устройство Европы, создание НАТО и Варшавского договора:
Отмечается, что изначально СССР выступал за единую нейтральную Германию, но США и союзники пошли на раздел страны, ремилитаризацию Западной Германии и создание НАТО. В ответ возник Варшавский договор. Спицын считает это не прямым следствием итогов Второй мировой, а реакцией на западную политику.

8. Хрущёв, внешняя политика и сдача позиций:
Решения Хрущёва по выводу войск из Австрии и Финляндии, а также по передаче Порт-Артура критикуются как шаги, ослабившие стратегические позиции СССР. Вместе с тем, часть этих шагов (например, нейтрализация Австрии) оценивается как прагматичная внешнеполитическая игра.

9. Венгерский мятеж 1956 года и польская “оттепель”:
Анализируются причины венгерских и польских событий 1956 года: в Польше были внутренние споры в партии, в Венгрии — деятельность бывших профашистских структур и западное вмешательство. Хрущёв, по мнению Спицына, недооценил сложность ситуации, что привело к ошибкам советского руководства.

10. Роль личности Сталина в истории:
Заключительная часть касается “эффекта Сталина”: Спицын считает, что именно воля, характер, интуиция и умение опереться на народ позволили СССР выстоять и победить. Предположения “а если бы не Сталин” оцениваются как бесплодные и спекулятивные: если бы история сказала иначе, судьба страны была бы печальной, исходя из характера альтернативных лидеров того времени.

11. Наследие и современные параллели:
Проводится мостик к современности: Россия вынуждена исправлять ошибки последующих поколений лидеров (Хрущёв, Горбачёв, Ельцин). Также звучит мысль, что, несмотря на попытки построить “цивилизованные отношения” с Западом после 1991 года, отношение к России в мире не изменилось — она все еще воспринимается как объект противостояния.

---

Выводы

Данный разговор — яркий пример того, как история становится ареной борьбы не только интерпретаций, но и страстей. Через анализ взаимоотношений союзников и роли СССР проявляется важнейшая мысль: единой и однозначной “истины” о войне не существует, каждый народ и каждая сторона склонна трактовать прошлое, исходя из своих интересов и мировоззрения.

Рассмотрение планов, мотивов, просчётов и успехов “наших союзников” подчеркивает глубину и неоднозначность исторического процесса. Оказавшись победителями, все участники Второй мировой выстраивают свой нарратив — но реальные события доказывают зыбкость и условность любых идеализаций.

Примечателен междисциплинарный взгляд: здесь и политические интересы, и психологическая динамика, и моральные дилеммы, и техника войны, и вопросы национальной мифологии (кто “выиграл” войну?). Такие сюжеты находят параллели с современностью: грань между союзничеством и соперничеством тонка, иллюзорность “дружбы народов” часто становится очевидной при столкновении интересов.

С прагматической стороны, уроки прошлого призывают к трезвой оценке сил и возможностей, недопустимости самоуспокоенности и повторной идеализации “дружеских” отношений, без учета глубинных закономерностей политики.

Существование личности масштаба Сталина представлено не как “чудо” или результат воли случая, а как выражение структурных закономерностей: лидер возникает вместе с поступью больших идей и кризисов. Но всегда за этим стоит цена — и ни одна фигура не может быть идеалом для всех и на все времена.

В итоге остаётся открытый вопрос:
Способны ли мы выйти за рамки исторического мифа и увидеть живую, неоднозначную правду прошлого — такую, где место есть и героизму, и заблуждениям, и дипломатии, и предательствам? Или же общество всегда будет нуждаться в новых “правильных” нарративах, чтобы утешать национальное самолюбие или поддерживать мобилизацию? Как распознать ту точку, где память о прошлом становится некомфортной, но честной опорой для трезвого принятия себя и мира?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/e44bcd335564e4da0d7c6073c5cb57c9/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
К юбилею начала Первой мировой войны. Е.Ю.Спицын на канале Соловьёв LIVE в программе Тема
"Как и когда Брежнев добил младосталинистов" Е.Ю.Спицын на Радио России "Российский радиоуниверситет
"Как подельники Хрущёва переписывали историю". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Прямой эфир
"Горбачев как непревзойденный мастер курортного обслуживания". Е.Ю.Спицын на радио России
"Как Политбюро превратилось в ничто". Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе "Стиллавин Today
"Они не могут уйти и хлопнуть дверью // Что будет дальше на Бл. Востоке?" Е.Ю.Спицын на канале БелТА
"Как Калина внедрил план по демонтажу традиционного образования". Е.Ю.Спицын на канале Царьград.
"Как всегда всё для галочки" Е.Ю.Спицын на канале "Свободная пресса", программа "Актуальное интервью"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru