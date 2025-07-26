Максут Шадаев, министр цифрового развития, на заседании Госдумы выдал замечательную фразу: «Я бы хотел отметить, что данный законопроект не коснется обывателя, не коснется абсолютного подавляющего большинства граждан России». Это о поправках к закону, который даже депутаты уже прозвали «О мыслепреступлениях». И тут же в блоге «Заметки Обывателя» появился текст

«"Мелочи жизни" депутата Василия Ивановича Пискарёва». Цитирую: «Биография Василия Ивановича Пискарёва, председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, и автора нашумевших поправок об административной ответственности за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», проста и незатейлива как лом. Из любопытства, присущего обывателям, сделал в Яндексе «запрос-поиск и получил доступ» к некоторым мелочам жизни борца с VPN-сервисами. Оказывается, гладкая карьера от стажёра в районной прокуратуре на Вологодчине до первого зампреда СК в звании генерал-полковника юстиции закончилась отставкой… Есть основания подозревать, что А. Бастрыкин не стал показательно «выносить мусор из избы». Всё же 2016 год не нынешнее время, когда любого зама (в том числе по обороне) запросто пристраивают на «кичман» и дают срок. Деликатно сослался на «разногласия» и выписал Васе «пендель» со службы. Куда деваться? Конечно в Думу». Далее о «мощной антикоррупционной» работе депутата, о том, как прихватил дорогущую квартиру для дочери, о неизвестно откуда взявшихся доходах. (Первый на фото).

Естественно, и я, обыватель из подавляющего большинства, поинтересовался авторами скандального законопроекта. Москвичев Евгений Сергеевич, (на фото второй), председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Вот, думаю, родной человечек: работал слесарем в совхозе «Вперед» Брянской области. (И я начинал колхозным трактористом). Но вот публикация от 3 июня 2013 года. «Депутатское лобби или как "рулит" в сфере транспорта Евгений Москвичев». Цитирую: «В ходе расследования эксперты ФИЦ пришли к выводу: начиная с 2004 года, когда Москвичев еще занимал должность директора Департамента Минтранса РФ, вплоть до настоящего момента, у правоохранительных органов должно было накопиться немало вопросов к деятельности чиновника. Однако до сих пор Москвичеву успешно удается не только совмещать кресло чиновника с портфелем коммерсанта, но и избегать ответственности за свою деятельность: все попытки возбудить против него уголовное дело претерпевали неудачу». Далее о том, что в первый раз Евгений Москвичев попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2008 году. Уголовное дело было возбуждено ГСУ г. Москвы сразу по двум статьям: превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Подробности опускаю для краткости, смотрите сами, пока не удалено. Там много чего… Прямо по годам и успешным шагам от власти к деньгам и собственности.

Третий на фото Рахим Азимов, тоже один из авторов упомянутого закона. Плохие люди в Интернете, которым давно пора заткнуть рот, пишут, что судился аж с Виктором Илюхиным. Азимов подал на Илюхина в суд и выиграл! Не диво, поскольку в то время кодла, пришедшая «на хозяйство» в РФ, смогла свалить даже Генерального прокурора Скуратова. Надо же: этот человек вознамерился дать ход уголовному делу против ельцинской банды! И далее: «Несколько депутатов Госдумы выдвинули новое обвинение, основываясь на публикации в одном из русскоязычных изданий Израиля, в которой сообщалось, что у сенатора Азимова якобы наличествует израильское гражданство». И далее: «Рахим Азимов покинул Совет Федерации досрочно, но без работы не остался. Он ушел в Госнаркоконтроль к Виктору Черкесову – тому самому, которому всего год назад о якобы имеющейся связи Азимова с наркотрафиком писал депутат Илюхин». Ну да ладно, чего не наврут…

Далее на фото ещё один автор закона - Эрнест Абдулович Валеев — российский государственный и политический деятель, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, тоже член фракции «Единая Россия». Он поставил точку в обсуждении, которого фактически не было: «Что ещё добавить, всё уже обсосали. Что журналисту делать на экстремистских сайтах, которые признаны экстремистскими? Речь идёт о материалах, которые в соответствии с законом включены в список экстремистских, которые заблокированы РКН и запрещены к распространению. За распространение установлена уголовная ответственность, статья 282 УК РФ. Если человек хочет всё равно найти доступ к этим материалам и для этого организует поиск, то это умышленные действия». Подражая любопытному обывателю, которого дело якобы не касается, заглянул в прошлое. «Весь сор в одной избе», публикация от 28.08.2018 года. Там речь о лоббистах силовых структур в высших законодательных органах. «Первым заместителем председателя Комитета по безопасности является Эрнест Валеев, бывший заместитель генерального прокурора. Другой заместитель председателя комитета — Анатолий Выборный, (в галерее авторов он у меня последний. Э.Н.) служивший до 2003 года в Главной военной прокуратуре. Подгруппа лоббистов прокуратуры и СК численно меньше, но имеет формально большое влияние в профильном комитете Госдумы и в группе силового лобби в целом…. По количеству депутатов наиболее влиятельными подгруппами силового лобби могут быть представители Министерства обороны России и Федеральной службы безопасности. Однако стоит обратить внимание на то, что профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции возглавляет Василий Пискарев…» (См. начало статьи). В одной только публикации о лоббистах силовиков сразу трое авторов закона о наказаниях за «мыслепреступления»! Текст глубоко грамотный, с таблицами, где проанализировано голосование по многим законам с указанием фамилий депутатов-лоббистов. Есть графа «выгодополучатели». Там ни разу «врачи, учителя, учёные, инженеры, рабочие, крестьяне или пенсионеры».

Нашёл-таки среди инициаторов чудного закона единственного не «Единоросса».

Это Терентьев Александр Васильевич — депутат Государственной Думы, член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». И рассмеялся. Попалась публикация «Алтайский фунт» Шура Терентьев на крымской игорной зоне?». Она не открывается! Там только анонс: «Называющий себя «кошельком Миронова» депутат-эсэр Терентьев выхлопотал партназначение на полуостров, чтобы «отмыть» лживую декларацию о своих доходах». Правильно закрыли, а то чего только не нароют подлецы, чего не напишут…

В принципе, ГЛАВНОЕ давно закрыто в информационном пространстве. Лично я наивно считал засранцами экспертов в СМИ, которые говорили до начала СВО о взятии Киева за три дня в случае военного конфликта. Обделались! Но их ли тут вина? Они ничего не знали о подлинном состоянии дел в ведомстве Шойгу. (Да и о подлинных планах внутренней «закулисы», интегированных в мировой Проект). Сегодня уже посажен бывший замначальника Генштаба России и начальник ГУ связи ВСУ России генерал-полковник Халил Арсланов. За несколько лет до начала СВО ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве - в хищении бюджетных средств на поставках радиостанций. «В результате наша армия пошла на СВО, не имея связи. И дальше произошла катастрофа… Это человек, который убил больше русских солдат, чем вся афганская эпопея Советского Союза, все чеченские террористы вместе взятые… - заявил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. Как только началась СВО, тут же Госдумой был принят закон о строгих, аж до 15 лет отсидки наказаниях за «дискредитацию армии». Про Тимура Иванова, других замов Шойгу говорить и писать было нельзя – посадят! Говорить о предателях запретили законом. Не интересно воровство, за которое «пострадали» подлецы. Интересно то, что статью за измену Родине применяют только к шестёркам, сдавшим чертежи каких-либо разработок. А то, что вся Россия в чьей-то мощной «разработке», скрыто даже от кремлёвских пропагандистов. Те из них, кто проговаривался о скрытых, политических казусах войны, тут же исчезали с экранов. Я уже писал, что смелая женщина Марина Мелихова уже сидела, преследуемая по делу о «Дискредитации российской армии». А её организация «Граждане СССР» в Краснодарском крае признана экстремисткой. Система признает нас, граждан СССР, сектантами, экстремистами! А вот секта Хабад, самое агрессивное и ортодоксальное крыло иудаизма – в законе! Эта секта запрещена в большинстве стран мира, даже в Израиле. А у нас неудобная этой банде информация блокируется. Общенародный Союз Возрождения России ещё 24 января 2023 года обратился к Секретарю Совета Безопасности России Н.П. Патрушеву с открытым заявлением «о необходимости проверки роли международного еврейского движения Хабад в катастрофических событиях в России, Украине и мире». Авторы пишут о планах организации по созданию нового государства – так называемой «Великой Хазарии». Цитата из заявления: «В это новообразование, по имеющимся в открытом доступе публикациям, планируется включить 5 областей Украины и области юга России, в том числе Ростовскую область, Краснодарский край и другие территории». Согласно экспертному заключению группы российских учёных, «Танья», основополагющая книга хабадников, представляет собой пропаганду расизма, нацизма и человеконенавистничества. Об этом (запрещённый?) фильм-расследование канала Сталинград «Хабад. Обыкновенный фашизм». РФ приютила что-то не то, изгнанное Сталиным как фашиствующая секта ещё в тридцатых годах (репрессии!), представляющее угрозу не только нашей стране… Доктор социологических наук, профессор Зоран Милошевич (Белград, Сербия) пишет, что «новое государство (…) отодвинет русских далеко на север». По мнению Зорана Милошевича, «события на «арабской дуге», в том числе в Ливии, Египте и Сирии, имеют связь с событиями на Украине. Это часть плана построения нового государства, которое будет простираться от Суэцкого канала до Прибалтики и контролировать все нефтепроводы, газопроводы и транспортные потоки нового Великого шелкового пути, идущего из Азии в Европу. Планам Китая это не претит! Обратите внимание: РФ не зовут в новые союзы, транспортные коридоры планируются в обход нашей страны. Кстати, в материалах дела Марины Мелиховой и других речь о дискредитации армии, экстремизме. На самом деле скрытая причина - «любопытство», которое приводит к неприкасаемой секте Хабад. И вот сегодня законодательство ужесточается, если будешь искать информацию, – накажут. А искать, чтобы окончательно не потерять страну, необходимо. И найдём обращение Алексея Мозгового «К русским и украинцам». Это мой друг, который ещё в 2014 году писал, что Россия и Украина управляются из одного центра. Небольшая цитата: «До чего же мы унизились, братья, оскорбляя друг друга! Разве мы настолько ослепли, что не видим настоящих врагов? И что они устроили на земле Украины? То что делают захватившие власть еврейские нацисты, поражает своей продуманной злобой и ненавистью к нашему народу. …Они уже открыто заявляют, что строят на Украине Новый Израиль. И делают это вместе с российской олигархией, чьи спецслужбы отстреливают здесь независимых командиров ополчения. А мы все воюем друг с другом»…

Берл Лазар, раввин Всея Руси, заброшенный к нам из США, как пишут, рулит тут сектой Хабад, через неё - силовиками. Об этом в многочисленных интервью говорил генерал-полковник Леонид Ивашов (Русская геополитика!). Об этом же говорил полковник ГРУ Красной Армии Андрей Девятов (Русская Небополитика!). Девятов ссылался на информацию о принадлежности к секте Хабад Владимира Соловьева. Искал я, проверял, были источники с обрядами, которые прошёл на исторической родине главный русский пропагандист. А сейчас всё удалено. И говорить об этом опасно: в суде докажут, что ты экстремист. Всё, что касается ГЛАВНОГО, уведено в разряд конспирологии, зачищено. Но ролики, где некто Беркут, бывший советский офицер, подробно рассказывает о Новом Иерусалиме, о том, что туда вложатся все богачи мира, в том числе голливудские актёры, найти ещё можно. Можно пока найти и статью «Ротшильды переезжают в Россию. Испытание медными трубами», опубликованную ещё в 2016 году. Там расписана вся будущая «логистика» планеты. Место народов России – «у параши».

Не уверен, что Тимур Иванов и другие воры в погонах, виновные в смертях наших бойцов, осознают предательство Родины. Воры в Великую Отечественную предателей Родины сажали на перо! Но логика выстраивается чёткая. В составе РФ появились новые республики, новые территории. Ура! Но что там? Местные жители пишут, что ждали Россию со справедливостью, а получили опять же хозяев и работников. Больше того, Соловьев не рассказывает, что Донбасс давно без воды. Фактически катастрофа, хотя Тимур Иванов, отвечавший за новый водовод и получивший миллиардные деньги, давно отчитался, что всё хорошо. И что будет в первые же дни мирной жизни, которая всё равно наступит? Референдум о создании новой республики, не Украины и не России! Проголосуют истерзанные жители не только Донбасса, южных областей РФ, задолбанных дронами, но и Курской области. Всё идёт по плану…

…В моей самодельной галерее героев-инициаторов законодательного затыкания ртов любопытным обывателям отсутствует главный герой – Александр Хинштейн. Его знают все как великого правдоруба, борца с коррупционерами в погонах. Но нашёл я статью «Хинштейн - один из самых дорогих и самых бесполезных проектов ФСБ». Это январь 2002 года. Начинается так: «Проект «Хиня». Как делают журналистов». Очень просто: одна силовая структура сливает компромат на другую, а Хиня смело выносит информацию на публику. Ну да ладно, сегодня Хинштейн - глава истерзанной Курской области. Тут в моём мыслепреступлении уместно цитирование лекции Берл Лазара в Оксфорде от 27 февраля 2008 года: «Сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой». Не надо про 282-ю, тут дело в другом.

Как-то Дмитрий Роде, ректор Института Русской Политической Культуры, информированный в мировых процессах не хуже Папы Римского, сказал, что в ФСБ появились молодые ребята, которые не наследуют традиции позднего КГБ, работают по чести и совести. Вот на кого надежда! Значит, появятся и журналисты, будет новый проект, не «Хиня». А пока посмотрите статью 29 Конституции РФ. То, что сотворили в Госдуме на предмет мыслепреступлений, противоречит каждому слову Основного закона.

Эдуард Наипов,

Кострома