Обсуждение влияния феминизма на семейные и межполовые отношения. Вардан Эрнестович Багдасарян поднимает вопросы деструктивной идеологии, которую представляет феминизм, и её воздействия на традиционные ценности, демографическую политику и общественные структуры. Обсуждаются различные направления феминизма, исторические изменения в отношении к семье и ролям полов, а также влияние феминистских движений на общественное сознание.

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00:00:00 Введение в тему

00:01:37 Инициатива Олега Матвеевского

00:04:04 Демографическая политика и феминизм

00:06:40 Свобода и её последствия

00:08:14 Различия и унификация

00:10:41 Вертикальное общество и естественные различия

00:12:35 Культурные различия и воспитание

00:13:30 Философия Платона

00:14:50 Иерархия в религиозных традициях

00:17:34 Кризис семьи и общества

00:18:28 Язычество и монотеизм

00:20:42 Десоветизация и дехристианизация

00:24:00 Хтоническая религиозность

00:26:01 Средневековье и хтоническая религиозность

00:27:48 Современные социальные тенденции

00:29:18 Война полов и феминизм

00:29:34 Марксизм и отчуждение

00:31:14 Патриархальный мир и феминизм

00:34:06 Равноправие и демография

00:35:56 Причины отказа от семьи

00:36:52 Направления феминизма

00:40:06 Деструктивная идеология

00:41:48 Волны феминизма

00:43:38 Культура отмены

00:44:16 Радикальные представительницы феминизма

00:44:59 Конструированная идентичность

00:45:56 Софья Льюис и современный этап

00:46:55 Феминизм в русской революции

00:48:44 Эмма Гольдман и анархизм

00:49:35 Полемика с Лениным

00:49:53 Критика идеи женской свободы любви

00:50:51 Лозунги и идеи в революционном движении

00:53:23 Сталинский поворот и критика Троцкого

00:55:11 Запрет абортов и его последствия

00:58:47 Демографические результаты сталинской политики

01:00:23 Материальная поддержка семей

01:01:14 Эволюция моделей образования

01:02:56 Совместное обучение и его последствия

01:03:53 Различия в подходах к воспитанию

01:04:35 Разрыв в продолжительности жизни

01:07:20 Патриотическое воспитание

01:10:17 Влияние феминизма

01:11:32 Заключение

#Феминизм #СоциальныеОтношения #ГендерныеРоли #ДемографическаяПолитика #Семья #ТрадиционныеЦенности #МужчиныИЖенщины #Равноправие #ФеминистскиеДвижения #Социология #Психология #КнижныйДень #НашеЗавтра