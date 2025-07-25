Ультиматум Трампа России: дипломатия в традициях мафии | Игорь Шишкин и Александр Марков
Дональд Трамп собирает дань со всего мира, обсуждая лишь ее размер. О ставках глубинного государства в США, о крестном отце для НАТО, о том, почему не будет "новой Ялты", о позиции Глобального Юга в конфликте Запада и России, о выгодах американского ВПК и о новых поставках оружия для Украины, о новой эскалации конфликта этой осенью, о бутербродах с маслом и икрой от Трампа для мировых элит говорят политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин и писатель Александр Марков
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Комментарий редакции
1. Политика Трампа — не импульсивность, а принципиальная последовательность
- В отличие от распространённого образа «непредсказуемого шоумена», Трамп описывается как последовательный политик, реализующий заявленные стратегические цели.
- Его курс — «Сделать Америку снова великой» — предполагает восстановление мирового лидерства США, военную, экономическую и идеологическую реиндустриализацию страны и извлечение глобальной ренты.
2. Дипломатия Трампа сравнивается с мафиозной логикой
- Соединённые Штаты ведут себя как мировой «босс-босов»: позволяют элитам других стран «наживаться», но требуют плату («дань») и подчинение.
- Не столь важны внутренние устройства и идеологии других стран (авторитаризм или либерализм), если соблюдаются интересы США.
3. Особое значение России и стратегические ограничения США
- Россию невозможно «заставить» подписать невыгодную сделку; на это можно лишь попытаться склонить часть элит.
- Условия, при которых Россия не оказывается в зависимом положении от США, Вашингтон не устраивают — речь идёт не о равноправном разделении мира, а о доминировании одной державы.
- В отличие от РФ, Китай более восприимчив для принуждения к компромиссу.
4. Перспективы «второй Ялты» и раздел мира: скепсис автора
- Историческая Ялта была возможна благодаря паритету СССР и США и взаимной заинтересованности; аналогичный стратегический компромисс сегодня невозможен.
5. Европа и Украина: экзистенциальный конфликт
- Европейские страны загнаны в стратегическую ловушку: или способствуют поражению России, или теряют собственное благополучие.
- Экономические и военные программы делаются в интересах США; Европа вынуждена платить за этот «банкет», даже если это вредит её ВПК.
- Эскалация вокруг Украины неизбежна: США и ЕС не готовы признать поражение, будут наращивать давление на Россию.
6. Позиция Польши и историческая политика
- Власть в Польше меняется, но стратегический курс остаётся антироссийским, в поддержке Украины оба политических лагеря едины, несмотря на внутренние противоречия.
- Законодательство, связанное с Волынской резнёй и Бандеровщиной, служит больше для внутреннего потребления; претензии к Украине на деле игнорируются.
7. Роль Китая и «глобального Юга»
- Китай и страны глобального Юга помогали России обходить санкции не столько из идеализма, сколько исходя из государственно-эгоистических расчётов: если Россия рухнет, следующим будет кто-то из них.
- Открытая поддержка России маловероятна; их симпатия напрямую зависит от успехов или слабости Москвы.
Выводы и философская рефлексия
Видео разматывает весьма отрезвляющее полотно современной геополитики, в котором моральные риторики и высокие идеалы (демократия, права человека, дружба народов) функционируют лишь как инструмент для внутреннего или внешнего потребления. В основе лежит весьма прагматичная — почти механистикая — логика перераспределения ресурсов и власти, где образы «благородных договоров» сменяются на «мафиозную дипломатию»: кто платит — тот живёт, кто не платит — попадает под угрозу.
Такой подход имеет глубокие истоки в природе самой политики, где иллюзии идеализма часто оказываются ловушками, а действительность напоминает экономие рассуждение: кто, где, сколько владеет и как перераспределяет. Здесь можно провести аналогию с тем, как функционирует нейронная сеть: внешние проявления могут казаться хаотичными, но решения принимаются на основании набора чётких внутренних алгоритмов, закономерностей и скрытых предпочтений, зачастую не видимых глазу.
В отношении России формируется чёткое понимание: неравноправные сделки невозможны для выживания, равно как и иллюзии прихода нового «доброго гегемона», готового делиться миром. Субъективная точка зрения выступающих подчёркивает неизбежность длинного и жёсткого конфликта, где ответственность — и победа, и поражение — лежат исключительно внутри страны, а внешние друзья будут «помогать» лишь постольку, поскольку это не опасно для них.
Отдельная философская грань — в отношении к истории и правде. Показательна история с Польшей и Волынской резнёй: закон существует, но не для исполнения — реальный политический интерес важнее официального нарратива. Так же зачастую работает и правда в дипломатии: она ситуативна, конструируется здесь и сейчас, потому настойчиво стоит быть внимательнее к своим идеализациям и чужим обещаниям.
В итоге беседа не оставляет особо места для политического романтизма, но призывает смотреть на реальность не с cynизмом, а с осознанной практической внимательностью, где главный вопрос — не столько о том, что происходит, сколько почему именно происходит так, и как можно обрести внутреннюю свободу, сохраняя при этом неизбежную степень субъективности.
Открытый вопрос для размышления:
Если политика действительно напоминает логику мафии, где правда подчинена интересам и силе, то существование «объективной справедливости» — не миф ли, а лишь конструкция для манипуляции общественным сознанием? Как научиться распознавать свои собственные идеализации и принимать неоднозначность мира, сохраняя в нём собственный смысл и осознанность?