Дональд Трамп собирает дань со всего мира, обсуждая лишь ее размер. О ставках глубинного государства в США, о крестном отце для НАТО, о том, почему не будет "новой Ялты", о позиции Глобального Юга в конфликте Запада и России, о выгодах американского ВПК и о новых поставках оружия для Украины, о новой эскалации конфликта этой осенью, о бутербродах с маслом и икрой от Трампа для мировых элит говорят политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин и писатель Александр Марков

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